在 11 分鐘內淨化空氣 (1)
只需按一下按鈕，空氣清新機就能過濾家中的隱形病毒、致敏原或污染物，保持家居清潔及安全。潔淨空氣輸送率 (CADR) 達到 270 立方米/小時，能快速有效地淨化空氣。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
在 11 分鐘內淨化空氣 (1)
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在 11 分鐘內淨化空氣 (1)
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在 11 分鐘內淨化空氣 (1)
只需按一下按鈕，空氣清新機就能過濾家中的隱形病毒、致敏原或污染物，保持家居清潔及安全。潔淨空氣輸送率 (CADR) 達到 270 立方米/小時，能快速有效地淨化空氣。 查看各種好處
強勁氣流循環，能有效覆蓋房間面積達 63 平方米，並將潔淨空氣分佈到房間每個角落。同時亦將性能大幅提升至每小時 270 立方米 CADR（潔淨空氣輸送率）。11 分鐘內即可淨化 20 平方米的房間。(1)
採用 3 層過濾，包括 NanoProtect HEPA、活性炭濾網和前層濾網，能吸附 99.97% 小至 0.003 微米的超微細粒子 (4)，讓您免受 PM2.5、細菌、花粉、灰塵、寵物皮屑等污染物的侵害。經歐洲過敏研究基金會中心認證。
吸附包括可能含有呼吸道病毒的氣霧。經 airmid health-group 獨立測試，能去除空氣中高達 99.9% 病毒和氣霧 (3)。亦針對冠狀病毒進行測試 (5)。
每秒掃描空氣 1000 次，以偵測超微細粒子。實時報告空氣質素，並智能選擇適合自己家居的淨化速度（自動模式）。
Philips 空氣清新機在出廠前，需要經過 170 項強制性的嚴格檢查測試。經過嚴格的壽命和耐用性測試，以確保可以連續全天候運作。
睡眠模式時，顯示燈會變暗，空氣清新機會在您睡眠時以接近無聲的狀態運行。
家中的即時空氣質素一目了然。螢幕利用直觀色環顯示致敏原和 PM2.5 水平。
可選擇智能自動模式或 5 個速度等級（睡眠、速度 1、2、3 和加速）運行您的產品，讓您全面操控風量和聲音水平。
用戶介面上的空氣質素指數及燈光都可以調暗及/或關閉，避免光線干擾。
憑籍其節能設計，空氣清新機的最大運行功率為 50 瓦，與一個標準燈泡相同。
根據污染程度和運行時間，空氣清新機能精確計算濾網壽命。需要更換濾芯時會發出通知您，易於保養。
效能
可用性
節能設計
重量與尺寸
保養
FY1410/30
FY1413/30