睡覺時享受更安靜環境和穩定的清新空氣

夜感模式專為睡房而設。空氣清新機能夠迅速準備睡房的空氣，讓您安睡，還可以不斷監測睡房的空氣質素，確保在您睡覺的時候提供清新空氣。產品的調光及/或關燈功能，以及靜音設計有助提升您和家人的睡眠質素。