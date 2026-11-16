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ACT101M/17
Philips 的創新 FullSound 技術真實還原壓縮 MP3 音樂的聲音細節，大幅豐富並增強音樂色彩，令您沉浸於美妙的音樂中，毫無失真。FullSound 採用音訊後期處理演算法，結合了 Philips 在音樂重現方面的專業工藝與新一代數碼訊號處理器的威力。從而實現更完美的低音、更廣的深度和衝擊力，增強語音和樂器清晰度以及豐富的細節。重現壓縮 MP3 音樂帶來的逼真音效，獲得心靈共鳴並做到感隨心動。
誰是您最強大的敵人？其實就是您自己！勇敢地挑戰自己並試圖超越以前的輝煌成就或最好的訓練，使自己進入一個更高層次並接受新的挑戰。Activa 可幫助您透過記錄並與以前的最好訓練成績進行比較，能讓您繼續保持進步。不僅如此，它還會在訓練期間透過 Voice Feedback 提醒您取得的進步，使您不會放鬆節奏、勇往直前並繼續保持自己的領先優勢！
您的 Activa 播放機設有一個小型即時訓練顯示器，可記錄訓練時的活動資料。您不僅可以獲得表現的最新結果，還可感受到相應的成就感。憑藉個人輸入的資訊（如年齡、體重、身高），該顯示器可計算出已燃燒的卡路里和所用的時間，具體根據您選擇的訓練而定。訓練完成後，這些資料將迅速顯示在 Activa 熒幕上。如果您不喜歡，可檢查視覺呈現中您在訓練時卸下的巧克力條。