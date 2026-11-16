即時顯示訓練成積可帶來成就感

您的 Activa 播放機設有一個小型即時訓練顯示器，可記錄訓練時的活動資料。您不僅可以獲得表現的最新結果，還可感受到相應的成就感。憑藉個人輸入的資訊（如年齡、體重、身高），該顯示器可計算出已燃燒的卡路里和所用的時間，具體根據您選擇的訓練而定。訓練完成後，這些資料將迅速顯示在 Activa 熒幕上。如果您不喜歡，可檢查視覺呈現中您在訓練時卸下的巧克力條。