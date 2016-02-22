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Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。
為了防止您睡過頭，Philips 鬧鐘收音機配有小睡功能。如果鬧鐘響鈴之後您希望再多睡一會兒，只需按一下「重複響鬧」按鈕便可繼續入睡。九分鐘之後，鬧鐘將再次響起。您可以每隔九分鐘繼續按「重複響鬧」按鈕，直至您完全關閉鬧鐘。
在最愛收音機電台或蜂鳴聲中悠然醒來。只要設定 Philips 鬧鐘在播放上次收聽的收音機電台時響鬧，或者選擇使用蜂鳴聲響鬧即可。當到達響鬧時間時，Philips 鬧鐘收音機將自動播放此收音機電台或發出蜂鳴聲。
在漸強響閙鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響閙的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。
定時關機功能讓你在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或自選廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 1 小時），選定廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為慳電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽著最愛的電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。
內置 FM 選台器可讓您每日聆聽最喜愛的廣播電台音樂或新聞。只要轉至您要聆聽的電台即可。
可調較顯示亮度讓您按照需要自訂顯示亮度。
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