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時鐘收音機

AJ2000/12
  • 在自己喜歡的電台頻道中 在自己喜歡的電台頻道中 在自己喜歡的電台頻道中
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    時鐘收音機

    AJ2000/12

    在自己喜歡的電台頻道中

    在最愛收音機電台或響鬧鈴聲中悠然醒來。配備鏡面顯示的 AJ2000 時鐘收音機，可預設兩種鬧鐘時間，在不同時間分別喚醒您和您的伴侶。每一朝輕輕喚醒您們。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    時鐘收音機

    在自己喜歡的電台頻道中

    在最愛收音機電台或響鬧鈴聲中悠然醒來。配備鏡面顯示的 AJ2000 時鐘收音機，可預設兩種鬧鐘時間，在不同時間分別喚醒您和您的伴侶。每一朝輕輕喚醒您們。 查看各種好處

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    在最愛收音機電台或響鬧鈴聲中悠然醒來。配備鏡面顯示的 AJ2000 時鐘收音機，可預設兩種鬧鐘時間，在不同時間分別喚醒您和您的伴侶。每一朝輕輕喚醒您們。 查看各種好處

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    在最愛收音機電台或響鬧鈴聲中悠然醒來。配備鏡面顯示的 AJ2000 時鐘收音機，可預設兩種鬧鐘時間，在不同時間分別喚醒您和您的伴侶。每一朝輕輕喚醒您們。 查看各種好處

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      雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶

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      Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

      重複響鬧，可讓您多睡一會

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      為了防止您睡過頭，Philips 鬧鐘收音機配有小睡功能。如果鬧鐘響鈴之後您希望再多睡一會兒，只需按一下「重複響鬧」按鈕便可繼續入睡。九分鐘之後，鬧鐘將再次響起。您可以每隔九分鐘繼續按「重複響鬧」按鈕，直至您完全關閉鬧鐘。

      在自己喜歡的電台頻道或蜂鳴聲中悠然醒來

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      在最愛收音機電台或蜂鳴聲中悠然醒來。只要設定 Philips 鬧鐘在播放上次收聽的收音機電台時響鬧，或者選擇使用蜂鳴聲響鬧即可。當到達響鬧時間時，Philips 鬧鐘收音機將自動播放此收音機電台或發出蜂鳴聲。

      溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗

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      在漸強響閙鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響閙的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。

      定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡

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      定時關機功能讓你在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或自選廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 1 小時），選定廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為慳電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽著最愛的電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。

      FM 調諧器提供電台享受

      內置 FM 選台器可讓您每日聆聽最喜愛的廣播電台音樂或新聞。只要轉至您要聆聽的電台即可。

      可調校顯示亮度令您能舒適地觀看

      可調較顯示亮度讓您按照需要自訂顯示亮度。

      技術規格

      • 時鐘

        類型
        數碼
        時間格式
        • 12 小時
        • 24 小時
        顯示
        LED

      • 提示

        鬧鐘編號
        2
        定時關機
        15/ 30/ 60/ 90/ 120 分鐘

      • 選台器/接收/傳送

        天線
        FM 天線
        選台器波段
        • FM
        • 數碼選台
        頻率範圍
        87.5 - 108  MHz
        預設電台數目
        20

      • 舒適

        鬧鐘
        • 收音機鬧鐘
        • 蜂鳴鬧鐘
        • 重複鬧鐘（小睡功能）
        • 雙響鬧時間
        • 溫和響鬧
        定時睡眠功能
        顯示亮度
        高/中/低
        音量控制
        上/下

      • 電源

        電源
        100-240VAC, 50/60Hz
        後備電池
        CR2032（隨附）
        電源類型
        AC 輸入端子

      • 尺寸

        包裝類型
        D-box
        產品尺寸（寬x深x高）
        185 x 81 x 85.2  毫米
        淨重量
        0.32  千克
        包裝尺寸（寬x深x高）
        233 x 95 x 96 毫米
        總重量
        0.382  千克

      • 配件

        附配件
        • 用戶手冊
        • 快速入門指南
        • 保用證

      • 喇叭

        內置喇叭
        1

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 用戶手冊
      • 保用證

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