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以 iPod/iPhone 的非凡音效起床
使用 Philips 時鐘收音機擴充機座，開始美好的一天。免費的 Philips 應用程式可為您帶來更好的喚醒和收音機體驗，而機座的 4WRMS 功率可為您帶來強力、清晰的音質。只要將 iPod/iPhone 放在機座上即可，就算是 iPod/iPhone 放在保護套裡面也沒關係。
具備 Lightning 連接器
iPod/iPhone 適用
FM、雙重響鬧
4 瓦
使用免費的 Philips HomeStudio 應用程式起床或聽收音機，實在無與倫比。只需從 Apple App Store 下載應用程式，即可享用多項絕佳功能，例如進階鬧鐘設定大大提高鬧鐘設定的彈性，包括鬧鐘音量、持續時間、日期和聲音。當您聽收音機時，亦可使用更佳的用戶介面及方便易用的電台預設功能。
RMS 指均方根，是音訊功率的一種常用測量方式，或者指從音訊放大器傳遞到喇叭的電功率，測量單位是瓦。傳遞給喇叭的電功率的大小及其靈敏度確定產生的聲功率。本質上，放大器受所能放大的電能的限制，喇叭受可轉換為聲音能量的電能的控制，而不會使音訊信號產生畸變。電壓越高，喇叭發出的聲功率就越大。
數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。