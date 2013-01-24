以 iPod/iPhone 的非凡音效起床
使用 Philips 時鐘收音機擴充機座，開始美好的一天。免費的 Philips 應用程式可為您帶來更好的喚醒和收音機體驗，而機座的 4WRMS 功率可為您帶來強力、清晰的音質。只要將 iPod/iPhone 放在機座上即可，就算是 iPod/iPhone 放在保護套裡面也沒關係。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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以 iPod/iPhone 的非凡音效起床
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使用免費的 Philips HomeStudio 應用程式起床或聽收音機，實在無與倫比。只需從 Apple App Store 下載應用程式，即可享用多項絕佳功能，例如進階鬧鐘設定大大提高鬧鐘設定的彈性，包括鬧鐘音量、持續時間、日期和聲音。當您聽收音機時，亦可使用更佳的用戶介面及方便易用的電台預設功能。
數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。
通過全新的 Lightning 連接器，您不但可一邊欣賞您最愛的音樂，還可同時為 iPod/iPhone 充電！只要將裝置直接接上喇叭，即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂，一邊為裝置充電，這樣就再也不用擔心電池會沒電。
Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。
在漸強響閙鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響閙的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。
定時關機功能讓你在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或自選廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 1 小時），選定廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為慳電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽著最愛的電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。
只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。
RMS 指均方根，是音訊功率的一種常用測量方式，或者指從音訊放大器傳遞到喇叭的電功率，測量單位是瓦。傳遞給喇叭的電功率的大小及其靈敏度確定產生的聲功率。本質上，放大器受所能放大的電能的限制，喇叭受可轉換為聲音能量的電能的控制，而不會使音訊信號產生畸變。電壓越高，喇叭發出的聲功率就越大。
可調較顯示亮度讓您按照需要自訂顯示亮度。
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