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iPhone/iPod 專用鬧鐘收音機

AJ5305D/12
  • 以 iPod/iPhone 的非凡音效起床 以 iPod/iPhone 的非凡音效起床 以 iPod/iPhone 的非凡音效起床
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    iPhone/iPod 專用鬧鐘收音機

    AJ5305D/12

    以 iPod/iPhone 的非凡音效起床

    使用 Philips 時鐘收音機擴充機座，開始美好的一天。免費的 Philips 應用程式可為您帶來更好的喚醒和收音機體驗，而機座的 4WRMS 功率可為您帶來強力、清晰的音質。只要將 iPod/iPhone 放在機座上即可，就算是 iPod/iPhone 放在保護套裡面也沒關係。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$899.00
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      以 iPod/iPhone 的非凡音效起床

      • 具備 Lightning 連接器
      • iPod/iPhone 適用
      • FM、雙重響鬧
      • 4 瓦
      免費 HomeStudio 應用程式，提高喚醒及收音機體驗

      免費 HomeStudio 應用程式，提高喚醒及收音機體驗

      使用免費的 Philips HomeStudio 應用程式起床或聽收音機，實在無與倫比。只需從 Apple App Store 下載應用程式，即可享用多項絕佳功能，例如進階鬧鐘設定大大提高鬧鐘設定的彈性，包括鬧鐘音量、持續時間、日期和聲音。當您聽收音機時，亦可使用更佳的用戶介面及方便易用的電台預設功能。

      設有預設功能的 FM 數碼選台

      設有預設功能的 FM 數碼選台

      數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

      透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂

      透過 Lightning 連接器快速充電和播放音樂

      通過全新的 Lightning 連接器，您不但可一邊欣賞您最愛的音樂，還可同時為 iPod/iPhone 充電！只要將裝置直接接上喇叭，即可以一流的音質播放自己親手挑選的音樂。連接器還可一邊播放音樂，一邊為裝置充電，這樣就再也不用擔心電池會沒電。

      雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶

      雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶

      Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

      溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗

      溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗

      在漸強響閙鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響閙的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。

      定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡

      定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡

      定時關機功能讓你在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或自選廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 1 小時），選定廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為慳電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽著最愛的電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。

      音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

      音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

      只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。

      4 瓦 RMS 總輸出功率

      RMS 指均方根，是音訊功率的一種常用測量方式，或者指從音訊放大器傳遞到喇叭的電功率，測量單位是瓦。傳遞給喇叭的電功率的大小及其靈敏度確定產生的聲功率。本質上，放大器受所能放大的電能的限制，喇叭受可轉換為聲音能量的電能的控制，而不會使音訊信號產生畸變。電壓越高，喇叭發出的聲功率就越大。

      可調校顯示亮度令您能舒適地觀看

      可調較顯示亮度讓您按照需要自訂顯示亮度。

      技術規格

      • iPhone 兼容性

        兼容
        iPhone 5

      • iPod/iPhone/iPad App

        兼容度
        iOS 4.3 至 iOS 10.3

      • 兼容 iPod

        兼容
        • 第 5 代iPod touch
        • 第 7 代 iPod nano

      • iPod/iPhone App

        App 名稱
        • HomeStudio
        • 從 App Store 免費下載
        提示
        • 多個鬧鐘
        • 定時睡眠功能
        時鐘
        • 類比顯示屏
        • 數碼顯示屏
        5天天氣預報
        播放
        • 播放控制
        • 專輯/曲目導覽
        收音機
        • FM 收音機
        • 預設
        • 掃描
        • 調頻

      • 播放聲音

        播放模式
        • 為 iPhone 充電
        • 為 iPod 充電

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        FM
        頻率範圍
        87.5-108  MHz
        自動數碼選台
        記憶選台
        20
        天線
        FM 天線

      • 時鐘

        類型
        數碼
        時間格式
        • 12 小時
        • 24 小時

      • 提示

        鬧鐘編號
        2
        響鬧源
        • 蜂鳴器
        • 機座
        • FM 收音機
        24 小時響鬧重設
        小睡功能（重複響鬧）
        是，9 分鐘
        定時關機
        15/ 30/ 60/ 90/ 120 分鐘

      • 舒適

        顯示類型
        LED 顯示屏
        背光燈顏色
        琥珀色
        顯示增强功能
        亮度控制
        顯示亮度
        高/中/低

      • 聲音

        音效系統
        立體聲
        輸出功率（RMS）
        4 瓦
        音量控制
        上 / 下

      • 喇叭

        內置喇叭
        2

      • 連接

        音訊輸入（3.5 毫米）

      • 電源

        電源
        100-240V, 50/60Hz
        電源類型
        AC 輸入，5.9V，2A

      • 尺寸

        産品尺寸（寬x深x高）
        155 X 144 X 92  毫米
        包裝尺寸（寬x深x高）
        215 X 106 X 177 毫米
        重量
        0.52  千克
        重量 (含包裝)
        0.85  千克

      • 配件

        AC/DC 轉接器
        快速入門指南
        全球保用證

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