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時鐘收音機

AJ6000/12
為本產品尋找支援
  • 睡覺時為流動裝置充電 睡覺時為流動裝置充電 睡覺時為流動裝置充電
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    時鐘收音機

    AJ6000/12
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      睡覺時為流動裝置充電

      • 雙 USB 連接埠可進行充電
      • FM、數碼調諧
      • 雙重響鬧
      • 自然聲音
      設有預設功能的 FM 數碼選台

      設有預設功能的 FM 數碼選台

      數碼 FM 收音機可讓您對 Philips 音響系統上的音樂收藏執行其他音樂選項。只要調頻至您想要預設的電台，按住預設按鈕存儲頻率即可。透過儲存的預設收音機電台，您可快速存取常用電台且無需每次手動調諧頻率。

      雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶

      雙重響鬧可在不同時間分別喚聲您和您伴侶

      Philips 音響系統配備兩種不同的鬧鐘時間。將其中一種鬧鐘時間設為自己的起床鬧鐘，另一種設為同床伴侶的起床鬧鐘。

      溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗

      溫和響鬧，帶來愉悅的蘇醒體驗

      在漸強響閙鈴聲中悠然醒來，開始你全新的一日。普通響閙的預設音量不是低得難以將你喚醒，便是過份刺耳而令你驚醒。你可選擇自己喜歡的音樂、電台或蜂鳴響鬧作為喚醒鈴聲。柔和的喚醒鈴聲會從輕微低音逐漸增強到響亮聲響，從而溫柔地將你喚醒。

      重復響鬧，可讓您多睡一會

      重復響鬧，可讓您多睡一會

      為了防止您睡過頭，Philips 鬧鐘收音機配有小睡功能。如果鬧鐘響鈴之後您希望再多睡一會兒，只需按一下「重複響鬧」按鈕便可繼續入睡。九分鐘之後，鬧鐘將再次響起。您可以每隔九分鐘繼續按「重複響鬧」按鈕，直至您完全關閉鬧鐘。

      定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡

      定時關機功能可讓你聽著最愛的音樂悠悠入睡

      定時關機功能讓你在入睡前，可以決定要聆聽的音樂或自選廣播電台，並可設定播放時間長短。當你想要入睡時，只要設定時間限制（最多 1 小時），選定廣播電台即可。機組在選定的時間內會連續播放，然後自動切換為慳電安靜的備用模式。定時關機功能可讓你聽著最愛的電台 DJ 廣播悠悠入睡，不用再數綿羊，也不必擔心浪費能源。

      音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

      音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

      只要一個簡單連接，就可使用便攜裝置和電腦享受自己所有的音樂。只要將裝置插入 Philips 機組的音訊（3.5 毫米）連接埠即可。如果使用的是電腦，則通常使用的是耳筒輸出插孔。連接即可直接使用高級喇叭聆聽欣賞所有音樂收藏。使用 Philips，音效就是更好。

      即使電源中斷，也設有準時喚醒的時間和響鬧備份

      萬一電力中斷，這聰明的時鐘仍會保留其可靠的時間和您的設定。已設定的響鬧即使在顯示屏關閉都保持有效 - 一切都是預載電池的功勞。電力恢復後也不用調整時鐘或復原設定。更厲害的是，即使電力沒有恢復，電池都能提供足夠能量讓蜂鳴器在您設定的響鬧時間響動 - 確保您不會遲了起床。

      技術規格

      • 時鐘

        類型
        數碼
        時間格式
        24 小時

      • 鬧鐘

        鬧鐘編號
        2
        響鬧源
        • FM 收音機
        • 自然聲音
        • 蜂鳴器
        小睡功能（重複響鬧）
        是，9 分鐘
        24 小時響鬧重設
        定時關機
        15/ 30/ 60/ 90/ 120 分鐘

      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        FM
        頻率範圍
        87.5 - 108  MHz
        自動數碼選台
        記憶選台
        20 FM
        天線
        FM 天線

      • 便利

        顯示類型
        LED 顯示屏
        背光燈顏色
        琥珀色
        顯示增强功能
        亮度控制
        顯示亮度
        高/中/低

      • 喇叭

        內置喇叭
        1

      • 音效

        音效系統
        單聲道
        音量控制
        上 / 下

      • 連接

        音訊輸入（3.5 毫米）

      • 功率

        主要電源
        100-240V、50/60Hz
        電源類型
        AC 輸入、5V、2.8A
        電池類型
        AA
        電池數量
        2

      • 尺寸

        包裝類型
        D-box
        産品尺寸（寬x深x高）
        195 x 99.3 x 97  毫米
        包裝尺寸（寬x深x高）
        273 x 124 x 126 毫米
        産品重量
        0.78  千克
        重量（含包裝）
        1.05  千克

      • 配件

        快速入門指南
        全球保用證

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