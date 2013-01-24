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GoZero

補水水樽

AWP2722GRR/97
  • 純淨飲用水、補充水分、踏出戶外！ 純淨飲用水、補充水分、踏出戶外！ 純淨飲用水、補充水分、踏出戶外！
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    GoZero 補水水樽

    AWP2722GRR/97

    純淨飲用水、補充水分、踏出戶外！

    GoZero Adventure 濾芯能去除高達 99.9%* 的水中病原體，包括細菌、病毒和寄生蟲，讓您放心用水。此濾芯更能減少顆粒、化學物質和重金屬，並改善口感和透明度。 查看各種好處

    GoZero 補水水樽

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      隨身攜帶安全飲用水

      • 20 安士/590 毫升
      • 即時過濾
      • 不含 BPA LDPE
      • 灰色

      隨時隨地享用安全飲用水

      Adventure 濾芯採用創新的電吸附濾芯物料，可過濾水中高達 99.9%* 病原體，讓您隨時隨地享用安全飲用水**。此濾芯更能減少顆粒、化學物質和重金屬。只需將水倒入瓶中，擠壓後即可飲用！

      防塵

      瓶身配有防塵蓋，令飲用位置保持清潔。

      防漏

      防漏設計，以防飲用水會在手袋中灑出。

      適用於洗碗碟機

      除濾芯外，所有配件均適用於洗碗碟機清洗（最高 50 攝氏度）。

      定時功能將提醒您何時更換濾芯

      為達到最佳效果，定時功能將提醒您何時更換濾芯

      技術規格

      • 一般規格

        瓶子容量（不含濾芯）
        590ml/20oz
        瓶子物料
        不含 BPA LDPE
        濾芯品質
        1 支裝
        濾芯壽命
        １ 個月
        更換濾芯
        • Fitness 濾芯 AWP286/AWP287
        • Adventure 濾芯 AWP294/AWP295
        顏色
        深俊灰

      • 輸入水環境

        Adventure 濾芯 AWP294/AWP295
        • 清晰可見的純淨飲用水
        • 5-38 攝氏度
        • 切勿用於過濾海水
        Fitness 濾芯 AWP286/AWP287
        • 市政自來水
        • 5-38 攝氏度

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          • *根據國際測試和認證機構 SGS 在實驗室環境下的測試結果。
          • **請務必使用最清澈可靠的水源。所述過濾性能和使用壽命是在實驗室環境下進行的測試結果。效果可能會受環境或衛生條件限制，可機會導致過濾後的水再次受污染。

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