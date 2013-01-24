純淨飲用水、補充水分、踏出戶外！
GoZero Adventure 濾芯能去除高達 99.9%* 的水中病原體，包括細菌、病毒和寄生蟲，讓您放心用水。此濾芯更能減少顆粒、化學物質和重金屬，並改善口感和透明度。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Adventure 濾芯採用創新的電吸附濾芯物料，可過濾水中高達 99.9%* 病原體，讓您隨時隨地享用安全飲用水**。此濾芯更能減少顆粒、化學物質和重金屬。只需將水倒入瓶中，擠壓後即可飲用！
瓶身配有防塵蓋，令飲用位置保持清潔。
防漏設計，以防飲用水會在手袋中灑出。
除濾芯外，所有配件均適用於洗碗碟機清洗（最高 50 攝氏度）。
為達到最佳效果，定時功能將提醒您何時更換濾芯
一般規格
輸入水環境