一直掌握寶寶的行蹤
Philips In.Sight 無線 HD 嬰兒監護器讓您使用 iPhone/iPad 聽看寶寶的一舉一動。HD 品質如水晶般清晰，更配備晚間模式，即使在晚上也能看著寶寶。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips In.Sight 無線 HD 嬰兒監護器讓您使用 iPhone/iPad 聽看寶寶的一舉一動。HD 品質如水晶般清晰，更配備晚間模式，即使在晚上也能看著寶寶。 查看各種好處
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一直掌握寶寶的行蹤
Philips In.Sight 無線 HD 嬰兒監護器讓您使用 iPhone/iPad 聽看寶寶的一舉一動。HD 品質如水晶般清晰，更配備晚間模式，即使在晚上也能看著寶寶。 查看各種好處
In.Sight 無線監護器採用高度安全的加密技術，時刻保護您的私隱。In.Sight 無線監護器每次連接都會運用獨一無二的加密金鑰，每次您觀看摯愛都可享高度安全的連接程序。
In.Sight 無線高清嬰兒監護器讓您透過生動細節看著寶寶。以高清 720p 品質觀看影像。 「720」指屏幕水平條的條數；「p」代表逐行掃描，或在每個畫面上連續顯現逐個橫條。720p 解像度的影像更清晰透徹、栩栩如生。
使用 In.Sight 無線高清嬰兒監護器，您可隨時跟寶寶說話。只需按下 iPhone 或 iPad 的「talk」，即可哼出輕柔優美的旋律。看著寶寶在您動人悅耳的聲音下睡覺。
晚間模式讓您在漆黑中也能清晰看見寶寶可愛的面容。顯示器備有紅外線，在漆黑中能夠捕捉清晰的黑白影像。晚間模式自動開關，您也可以手動調整。
In.Sight 無線高清嬰兒監護器讓您隨時隨地使用 iPhone 或 iPad 看著寶寶。只要您下載了免費 Apple 應用程式並設定 In.Sight 無線嬰兒監護器，即可透過 Wi-Fi、3G 或 4G LTE 網絡從 iPhone 或 iPad 存取影像串流。您可隨時透過自己喜好的方式看著摯愛。
即使您鎖定了 iPhone 或 iPad，或者將 iPhone 或 iPad 放入擴充機座或進行充電，In.Sight 無線高清嬰兒監護器也能連續串流音訊。
應用程式設定非常簡單。應用程式會產生一個 QR 代碼，方便您進行家居 Wi-Fi 設定。透過 QR 代碼，監控器會自動與您的 Wi-Fi 網絡配對，非常簡單快捷。
可與配偶、親朋好友，甚至保姆共用監護器。這個應用程式讓您可與另外兩名用戶共用每個監護器，讓他們也可透過智能手機存取即時影像及聲音。您甚至可將應用程式升級，與最多 10 名用戶共用監護器。
實在無法預料寶寶會遇到什麼事情。In.Sight 無線高清嬰兒監護器一直以可調較的噪音與動作偵測功能觀察寶寶。如偵測到任何噪音或動作，您便會收到警報通知。當監護器偵測到噪音台動作，便會自動向 iPhone 或 iPad 推送通知。
In.Sight 無線高清嬰兒監護器的溫度與濕度感應器在 iPhone 或 iPad 顯示溫度與濕度水平。濕度感應器量度濕度水平，例如是偵測可能刺激寶寶喉嚨的乾燥空氣。當溫度過高/過低，應用程式也會提醒您。
In.Sight 無線高清嬰兒監護器不含溴化阻燃劑 (BFR) 及聚氯乙烯 (PVC)，符合最嚴格的嬰兒器具安全標準，絕對可保護嬰兒、安全、環保。
使用 In.Sight 無線嬰兒監護器，永無後顧之憂。將連接至 Wi-Fi 802.11 bgn 網絡的監護器放在寶寶的房間內，即可隨時隨地使用 iPhone 或 iPad 聽看寶寶的一舉一動。
鏡頭與感應器
影像質素
功能
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