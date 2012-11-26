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In.Sight 無線高清嬰兒監護器

B120/10
1 獎項
  • 一直掌握寶寶的行蹤 一直掌握寶寶的行蹤 一直掌握寶寶的行蹤
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    In.Sight 無線高清嬰兒監護器

    B120/10
    1 獎項

    一直掌握寶寶的行蹤

    Philips In.Sight 無線 HD 嬰兒監護器讓您使用 iPhone/iPad 聽看寶寶的一舉一動。HD 品質如水晶般清晰，更配備晚間模式，即使在晚上也能看著寶寶。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    In.Sight 無線高清嬰兒監護器

    一直掌握寶寶的行蹤

    Philips In.Sight 無線 HD 嬰兒監護器讓您使用 iPhone/iPad 聽看寶寶的一舉一動。HD 品質如水晶般清晰，更配備晚間模式，即使在晚上也能看著寶寶。 查看各種好處

    一直掌握寶寶的行蹤

    Philips In.Sight 無線 HD 嬰兒監護器讓您使用 iPhone/iPad 聽看寶寶的一舉一動。HD 品質如水晶般清晰，更配備晚間模式，即使在晚上也能看著寶寶。 查看各種好處

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    In.Sight 無線高清嬰兒監護器

    一直掌握寶寶的行蹤

    Philips In.Sight 無線 HD 嬰兒監護器讓您使用 iPhone/iPad 聽看寶寶的一舉一動。HD 品質如水晶般清晰，更配備晚間模式，即使在晚上也能看著寶寶。 查看各種好處

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      一直掌握寶寶的行蹤

      隨時隨地使用 iPhone/iPad 觀察

      • 隨時隨地監察
      • 聆聽及説話
      • 夜視
      • iPhone/iPad 專用
      影像加密，保證安全連接

      影像加密，保證安全連接

      In.Sight 無線監護器採用高度安全的加密技術，時刻保護您的私隱。In.Sight 無線監護器每次連接都會運用獨一無二的加密金鑰，每次您觀看摯愛都可享高度安全的連接程序。

      水晶般清晰的高清影像質素

      水晶般清晰的高清影像質素

      In.Sight 無線高清嬰兒監護器讓您透過生動細節看著寶寶。以高清 720p 品質觀看影像。 「720」指屏幕水平條的條數；「p」代表逐行掃描，或在每個畫面上連續顯現逐個橫條。720p 解像度的影像更清晰透徹、栩栩如生。

      父母透過 iPhone/iPad 跟寶寶說話

      父母透過 iPhone/iPad 跟寶寶說話

      使用 In.Sight 無線高清嬰兒監護器，您可隨時跟寶寶說話。只需按下 iPhone 或 iPad 的「talk」，即可哼出輕柔優美的旋律。看著寶寶在您動人悅耳的聲音下睡覺。

      晚間模式讓您在漆黑中也能清晰看見寶寶

      晚間模式讓您在漆黑中也能清晰看見寶寶

      晚間模式讓您在漆黑中也能清晰看見寶寶可愛的面容。顯示器備有紅外線，在漆黑中能夠捕捉清晰的黑白影像。晚間模式自動開關，您也可以手動調整。

      透過 WiFi/3G/4G LTE 使用 iPhone 看護寶寶

      透過 WiFi/3G/4G LTE 使用 iPhone 看護寶寶

      In.Sight 無線高清嬰兒監護器讓您隨時隨地使用 iPhone 或 iPad 看著寶寶。只要您下載了免費 Apple 應用程式並設定 In.Sight 無線嬰兒監護器，即可透過 Wi-Fi、3G 或 4G LTE 網絡從 iPhone 或 iPad 存取影像串流。您可隨時透過自己喜好的方式看著摯愛。

      即使鎖定電話，也能繼續細聽寶寶的聲音

      即使您鎖定了 iPhone 或 iPad，或者將 iPhone 或 iPad 放入擴充機座或進行充電，In.Sight 無線高清嬰兒監護器也能連續串流音訊。

      利用 QR 碼設定 Wi-Fi 監控器，更快更方便

      應用程式設定非常簡單。應用程式會產生一個 QR 代碼，方便您進行家居 Wi-Fi 設定。透過 QR 代碼，監控器會自動與您的 Wi-Fi 網絡配對，非常簡單快捷。

      父母可與他人共用監護器

      可與配偶、親朋好友，甚至保姆共用監護器。這個應用程式讓您可與另外兩名用戶共用每個監護器，讓他們也可透過智能手機存取即時影像及聲音。您甚至可將應用程式升級，與最多 10 名用戶共用監護器。

      監控器偵測到噪音/動作時發出電話警報

      實在無法預料寶寶會遇到什麼事情。In.Sight 無線高清嬰兒監護器一直以可調較的噪音與動作偵測功能觀察寶寶。如偵測到任何噪音或動作，您便會收到警報通知。當監護器偵測到噪音台動作，便會自動向 iPhone 或 iPad 推送通知。

      透過溫度與濕度感應器即時監控

      In.Sight 無線高清嬰兒監護器的溫度與濕度感應器在 iPhone 或 iPad 顯示溫度與濕度水平。濕度感應器量度濕度水平，例如是偵測可能刺激寶寶喉嚨的乾燥空氣。當溫度過高/過低，應用程式也會提醒您。

      電源線及監護器不含 PVC-BFR

      In.Sight 無線高清嬰兒監護器不含溴化阻燃劑 (BFR) 及聚氯乙烯 (PVC)，符合最嚴格的嬰兒器具安全標準，絕對可保護嬰兒、安全、環保。

      Wi-Fi 嬰兒監護器可安放在家中任何地方

      使用 In.Sight 無線嬰兒監護器，永無後顧之憂。將連接至 Wi-Fi 802.11 bgn 網絡的監護器放在寶寶的房間內，即可隨時隨地使用 iPhone 或 iPad 聽看寶寶的一舉一動。

      技術規格

      • 鏡頭與感應器

        感應器
        720p 高清視訊影像感應器
        柵狀管
        F2.8
        數碼變焦
        2 倍數碼
        對焦模式
        固定
        環境光線感應器
        有，日間/夜間模式
        夜間模式
        紅外線
        IR 控制
        透過應用程式
        IR 範圍
        4 米

      • 影像質素

        HD/VGA/QVGA 串流
        解像度
        30 fps 時 HD (1280 x 720p)
        格式
        H.264 影片壓縮
        白平衡
        自動白平衡
        曝光
        自動曝光控制

      • 功能

        Wi-Fi
        802.11 a/ b/ n
        動態偵測
        噪音偵測
        可調較方向的底座
        LED 指示燈
        重設按鈕
        螺絲孔
        有，1
        溫度測量
        -10 – 50 °C
        濕度測量
        20 – 90%

      • 軟件

        安裝
        透過應用程式
        自動更新應用程式
        支援網絡瀏覽器
        支援的系統
        iOS4.3 或以上版本
        iPad 兼容性
        • iPad 2
        • 全新 iPad
        • 有 Retina 顯示的 iPad
        • iPad mini
        iPhone 兼容性
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        兼容 iPod
        iPod Touch 第 4 代及以上

      • 內含配件

        額外掛牆架
        USB 電源適配器
        USB 線
        有，2.5 米
        螺絲 / 膨漲螺絲
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        快速入門指南

      • 輸入和輸出

        音訊
        • 雙向
        • 父母回話
        咪高風
        • 高感度
        • 單聲道
        內置喇叭
        USB
        Mini-USB 連接埠

      • 最低要求

        Windows
        • Windows 7
        • Internet Explorer 9.0
        • Chrome 20.0
        • Firefox
        Mac
        • MACINTOSH 10.6
        • Safari 5.1.7
        • Chome 21.0
        • Firefox

      • 尺寸

        包裝高度
        160  毫米
        包裝寬度
        158  毫米
        包裝深度
        70  毫米
        産品高度
        104  毫米
        産品寬度
        66.2  毫米
        産品深度
        66.2  毫米

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          獎項

          • 使用無線家庭顯示器透過家用 Wi-Fi 網絡觀看即時影像，毫無限制，費用全免。遠端觀看即時影像（不論透過外部 Wi-Fi 網絡還是 3G 網絡）也是費用全免，不限時段，不過每個區時段最多長 5 分鐘。
          • 可從應用程式購買更長的遠端觀看時段及其他優質功能。上述條件可隨時變動。

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