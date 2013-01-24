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LCD 顯示器

BDL2331VS/00
  • 完美 3D 體驗 完美 3D 體驗 完美 3D 體驗
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    LCD 顯示器

    BDL2331VS/00

    完美 3D 體驗

    以震撼 3D 及超凡高質畫面傳遞您的信息並且無需特制眼鏡。配備 28 個快門視覺效果為您的觀眾帶來嘆為觀止影像。 查看各種好處

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      完美 3D 體驗

      並無需特制眼鏡

      • 23 吋 / 58.4 厘米
      • 自動立體 3D
      • 全高清
      自動立體 3D

      自動立體 3D

      全靠自動立體 3D 效果，無須配載特別設計的眼鏡，盡情享受震撼的 3D 體驗。運用光柵技術，呈現一流的清晰度及深度，令您的 3D 體驗更栩栩如生，帶來極致享受。

      全高清 LCD 顯示，1920 x 1080p

      這款顯示器具備全高清級解像度。頂級的 LCD 屏幕科技擁有 1080 x 1920 像素的全高清闊屏幕解像度。這可實現高達 1080 行 HD 輸入訊號的最佳畫質，產生耀眼而不閃爍、亮度適中、色彩絢麗的逐行掃描畫面。這種鮮明清晰的影像能帶給您更好的視覺體驗。

      SmartPower 可節能

      系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

      溫度感應器衡量健康狀況

      這種公共顯示屏配有溫度感應器，可監控內部健康狀況。如果內部溫度超過預設閾值，則兩個內置風扇將會自動啟動，將顯示屏溫度降至正常條件。

      符合 RoHS 標準的環保型產品

      Philips 設計與生産的顯示器嚴格符合有害物質使用限制 (RoHS) 的標準，可防止鉛及其他有害物質污染環境。

      28 個快門視覺效果，顯示無比流暢的 3D 圖片

      配備 28 個快門視覺效果，您可於 3D 顯示上以不同角度觀賞模擬景物帶來的環繞震撼視覺效果。

      2D 景深強化

      2D 加強景深轉化為 28 視點並組成震撼格式

      3D 內容視覺效果

      提供配搭顯示屏的軟件工具，以播放 3D 內容及控制 3D 及 2D 的視覺效果參數。實際的 3D 內容可通過常用的 3D 動畫軟件套裝提供的插件創建。現有的 2D 或 立體內容可轉換成 2D 景深強化格式。2D 景深強化格式因其附帶頻較小，所以與現有壓縮工具兼容。

      技術規格

      • 影像/顯示

        螢幕對角尺寸（公制）
        58.9  厘米
        屏幕對角尺寸（英制）
        23  吋
        面板解像度
        1920 x 1080p
        最佳解像度
        1920 x 1080 @ 60Hz
        亮度
        300  cd/m²
        對比率（一般）
        1000:1
        反應時間（常規）
        5  毫秒
        螢幕比例
        16:9
        可視角度 (水平)
        150  度
        可視角度 (垂直)
        150  度
        像素點距
        0.265 x 0.265 毫米
        顯示色彩
        16.7 百萬色
        影像增强功能
        • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
        • 3D 梳型濾波器
        • 動態補償去交錯
        • 逐行掃描
        • 3D MA 去交錯
        • 動態對比增強
        3D 技術
        • 自動立體 3D 顯示
        • 定點視觀 3D 技術
        • 輸入格式：2D 景深強化

      • 連接

        PC
        1 個 DVI-D
        AV 輸出
        1 個音效 (左/右)
        USB
        1 個 USB 2.0

      • 便利

        位置
        橫向
        屏幕保護功能
        像素轉換，低亮
        鍵盤控制
        • 隱藏
        • 可鎖定
        節能功能
        • 環境光線感應器
        • Smart Power
        安全控制功能
        • 熱控制
        • 溫度感應器
        畫質
        進階色彩控制
        包裝
        可循環使用的盒

      • 尺寸

        鑲邊厚度
        1.6 厘米/0.63 吋
        調整寬度
        566  毫米
        調整高度
        360  毫米
        調整深度
        50  毫米
        機器高度（含機座）
        499  毫米
        機器深度（含機座）
        171  毫米
        VESA 安裝
        100 x 100 毫米
        産品重量
        6.5  千克
        産品重量 (lb)
        14.3

      • 作業條件

        溫度範圍（操作）
        0 - 40  °C
        相對濕度
        20 - 80  %
        MTBF
        50.000  小時

      • 功率

        耗電量（開啟模式）
        典型值 28.62 瓦
        備用模式耗電量
        0.1 瓦

      • 音效

        內置喇叭
        2 x 1.5 瓦

      • 配件

        附配件
        • 遙控器
        • 遙控器電池
        • AC 電源線
        • 使用手冊 CD-ROM
        • 快速入門指南
        選購配件
        3D 顯示構成盒

      • 其他

        屏幕操作系統語言
        • 英文
        • 法文
        • 德文
        • 意大利文
        • 波蘭文
        • 土耳其文
        • 俄文
        • 簡體中文
        法令認可
        • CE
        • RoHS
        • GOST
        保用
        歐洲/北美：1 年

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • AC 電源線
      • 使用手冊 CD-ROM
      • 快速入門指南
      • 選購配件: 3D 顯示構成盒

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