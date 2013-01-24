3D 內容視覺效果

提供配搭顯示屏的軟件工具，以播放 3D 內容及控制 3D 及 2D 的視覺效果參數。實際的 3D 內容可通過常用的 3D 動畫軟件套裝提供的插件創建。現有的 2D 或 立體內容可轉換成 2D 景深強化格式。2D 景深強化格式因其附帶頻較小，所以與現有壓縮工具兼容。