格內其他項目
- 遙控器
- 遙控器電池
- AC 電源線
- 使用手冊 CD-ROM
- 快速入門指南
- 選購配件: 3D 顯示構成盒
全靠自動立體 3D 效果，無須配載特別設計的眼鏡，盡情享受震撼的 3D 體驗。運用光柵技術，呈現一流的清晰度及深度，令您的 3D 體驗更栩栩如生，帶來極致享受。
這款顯示器具備全高清級解像度。頂級的 LCD 屏幕科技擁有 1080 x 1920 像素的全高清闊屏幕解像度。這可實現高達 1080 行 HD 輸入訊號的最佳畫質，產生耀眼而不閃爍、亮度適中、色彩絢麗的逐行掃描畫面。這種鮮明清晰的影像能帶給您更好的視覺體驗。
系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
這種公共顯示屏配有溫度感應器，可監控內部健康狀況。如果內部溫度超過預設閾值，則兩個內置風扇將會自動啟動，將顯示屏溫度降至正常條件。
Philips 設計與生産的顯示器嚴格符合有害物質使用限制 (RoHS) 的標準，可防止鉛及其他有害物質污染環境。
配備 28 個快門視覺效果，您可於 3D 顯示上以不同角度觀賞模擬景物帶來的環繞震撼視覺效果。
2D 加強景深轉化為 28 視點並組成震撼格式
提供配搭顯示屏的軟件工具，以播放 3D 內容及控制 3D 及 2D 的視覺效果參數。實際的 3D 內容可通過常用的 3D 動畫軟件套裝提供的插件創建。現有的 2D 或 立體內容可轉換成 2D 景深強化格式。2D 景深強化格式因其附帶頻較小，所以與現有壓縮工具兼容。
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