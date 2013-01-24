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Q-Line 顯示器

BDL4330QL/00
1 獎項
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    Q-Line 顯示器

    BDL4330QL/00
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      • 直接 LED 背光
      • 全高清
      透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

      透過 CMND 及控制進行操作、監控及維護

      透過本地 (LAN) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要的功能，例如控制輸入及監控顯示狀況。不論您正在操控一個顯示器還是 100 個，均能得心應手。

      CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容

      CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容

      使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。

      CMND 帶來遙控系統管理

      充分操控您的 Philips 專業顯示器網絡。CMND 讓您透過一個簡單易用的介面管理、更新、維護和播放功能。不論是安裝以至日常操作皆可使用。

      內置媒體播放機。輕鬆排程 USB 內容

      輕鬆排程內容以在 USB 播放。Philips 專業顯示器將由待機模式中甦醒，播放您想要的內容，在完成播放後返回待機模式。

      內置記憶體，上載內容以即時播放

      儲存及播放內容而毋需使用永久性的外置播放器。Philips 專業顯示器設有內置記憶體，讓您上載媒體到顯示器，並即時播放內容。內置記憶體亦可在串流網上內容時作記憶快取。

      技術規格

      • 影像/顯示

        螢幕對角尺寸（公制）
        108  厘米
        屏幕對角尺寸（英制）
        42.5  吋
        螢幕解像度
        1920 x 1080p
        最佳解像度
        1920 x 1080 @ 60 Hz
        亮度
        350  cd/m²
        對比率（一般）
        3000:1
        動態對比
        500,000:1
        響應時間（常規）
        6.5  毫秒
        螢幕比例
        16:9
        可視角度（水平）
        178  度
        可視角度（垂直）
        178  度
        像素點距
        0.49 x 0.49 毫米
        顯示色彩
        1670 萬
        DICOM
        臨床 D-image

      • 支援的顯示解像度

        電腦格式
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
        • 1024 x 768, 60Hz
        • 1280 x 768, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1360 x 768, 60Hz
        • 1366 x 768，60Hz
        • 1440 x 900, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60Hz
        視訊格式
        • 480i, 60Hz
        • 480p, 60Hz
        • 576p, 50Hz
        • 576i, 50Hz
        • 720p, 50, 60Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 1080p, 50, 60Hz

      • 連接

        影像輸入
        • DVI-D
        • HDMI
        • Component (RCA)
        • Composite (RCA)
        • VGA (Analog D-Sub)
        音效輸入
        • 3.5 毫米插座
        • 音效左／右 (RCA)
        音訊輸出
        • 音效左／右 (RCA)
        • 3.5 毫米插座
        外置控制
        • RJ45
        • RS232C（輸入 / 輸出）2.5 毫米插孔
        • IR （輸入 / 輸出）3.5 毫米插孔
        其他連接
        USB

      • 舒適

        記憶體
        • 內置記憶體存取
        • 8GB eMMC
        螢幕保護功能
        像素移位
        節能功能
        Smart Power
        矩陣分格
        最多 15 x 15
        啟動
        • 開啟延遲
        • 開啟狀態
        • LAN 喚醒功能
        啟動視窗
        啟用／停用 Philips 標誌
        鍵盤控制
        • 可鎖定
        • 隱藏
        可控網絡
        • RS232
        • RJ45
        • 單一電線 (HDMI-CEC)
        訊號穿環
        • RS232
        • IR 穿環

      • 尺寸

        邊框寬度
        11.9 (TLR) / 14.9 (B) 毫米
        調整寬度
        968.2  毫米
        調整高度
        559.4  毫米
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        機器寬度（吋）
        38.12  吋
        機器高度（吋）
        22.02  吋
        機器深度（吋）
        2.36  吋
        VESA 支架
        400 x 400 毫米、200 x 200 毫米、M6
        產品重量
        8.70  千克
        產品重量 (lb)
        19.18  磅

      • 操作情況

        溫度範圍（操作）
        5 ~ 40  °C
        溫度範圍（儲藏）
        -20 ~ 60  °C
        相對濕度
        20 ~ 80  %
        MTBF
        50,000  小時

      • 電源

        耗電量（開啟模式）
        87 瓦（能源之星 6.0 測試方法）
        電源
        100 ~ 240 VAC
        備用模式耗電量
        <0.5 瓦

      • 聲音

        內置喇叭
        2 x 10 瓦 RMS

      • 多媒體應用程式

        USB 播放影片
        • 3G2
        • 3GP
        • ASF
        • ASX
        • AVI
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        • DivX
        • F4V
        • FLV
        • M2TS
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        USB 播放相片
        • BMP
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        • .jpg
        USB 播放音訊
        • AAC
        • AC3
        • AIF
        • AIFF
        • AMR
        • EC3
        • M4A
        • MP3
        • OGA
        • OGG
        • WAV
        • WMA

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線
        • RS232 線
        • VGA 線
        • 遙控器
        • 遙控器電池
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        • 快速入門指南

      • 其他

        保用
        3 年保養
        螢幕顯示語言
        • 英文
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      • 快速入門指南

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