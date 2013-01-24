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系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
備有 1500 尼特面板，即使在日光直射下仍可盡情享受非凡的視覺體驗。高亮度的顯示器方便安置在不同地方，在絕大部分環境光線讓您感到困擾的場合下，尤其是環境光線強度高的地方，均能呈現清晰明亮的影像。在安裝產品時，必須將熒幕置於空調範圍之內。請參閱說明書以了解操作環境情況的詳情。
此款型號備有高亮度面板，是在所有環境中安裝的最佳選擇，即使在陽光直射的地方亦非常合適。但是，安裝這些產品時，必須將熒幕置於空調範圍之內，確保面板上不會出現黑點。
公共顯示器採用超薄鑲邊設計，增添時尚外觀，完美融入任何環境。此外，這種設計令顯示屏成為矩陣分格視像牆壁矩陣的理想之選。
不需使用者介入，即可依環境光線調整顯示設定。
這款顯示器具備全高清級解像度。頂級的 LCD 屏幕科技擁有 1080 x 1920 像素的全高清闊屏幕解像度。這可實現高達 1080 行 HD 輸入訊號的最佳畫質，產生耀眼而不閃爍、亮度適中、色彩絢麗的逐行掃描畫面。這種鮮明清晰的影像能帶給您更好的視覺體驗。
Philips 設計與生産的顯示器嚴格符合有害物質使用限制 (RoHS) 的標準，可防止鉛及其他有害物質污染環境。
這種公共顯示屏配有溫度感應器，可監控內部健康狀況。如果內部溫度超過預設閾值，則兩個內置風扇將會自動啟動，將顯示屏溫度降至正常條件。
專用電腦是大多數公共信號顯示屏的一部分。很多時候，它們往往增加了公共顯示屏的額外深度以及許多雜亂的線纜。因此我們設計此款後蓋具備智能嵌槽的顯示屏，是整合專業小巧尺寸電腦的理想之選。此外，電線管理系統是井井有條地整理電線的首選，助您保持專業形象。
內置變焦功能可輕鬆實現視訊牆矩陣，而無需購置昂貴的外置設備。備有多項不同的配置，製作驚人的視訊牆變得如此輕鬆簡約。
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