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LCD 顯示器

BDL4651VH/00
  • 卓越畫質 卓越畫質 卓越畫質
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    LCD 顯示器

    BDL4651VH/00

    卓越畫質

    即使在陽光猛烈或亮度高的位置，也能傳達無比清晰的推廣訊息。1500 nit LCD 顯示器為您帶來無可比擬、嘆為觀止的畫質。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      卓越畫質

      即使在環境光線強度高的位置

      • 117 厘米（46 吋）
      • 多媒體
      • 全高清
      SmartPower 可節能

      SmartPower 可節能

      系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

      投射高亮度圖片，即使在白天

      備有 1500 尼特面板，即使在日光直射下仍可盡情享受非凡的視覺體驗。高亮度的顯示器方便安置在不同地方，在絕大部分環境光線讓您感到困擾的場合下，尤其是環境光線強度高的地方，均能呈現清晰明亮的影像。在安裝產品時，必須將熒幕置於空調範圍之內。請參閱說明書以了解操作環境情況的詳情。

      陽光應用的理想之選

      此款型號備有高亮度面板，是在所有環境中安裝的最佳選擇，即使在陽光直射的地方亦非常合適。但是，安裝這些產品時，必須將熒幕置於空調範圍之內，確保面板上不會出現黑點。

      超薄鑲邊設計，時尚外觀

      公共顯示器採用超薄鑲邊設計，增添時尚外觀，完美融入任何環境。此外，這種設計令顯示屏成為矩陣分格視像牆壁矩陣的理想之選。

      會依環境條件自動調整亮度

      不需使用者介入，即可依環境光線調整顯示設定。

      全高清 LCD 顯示，1920 x 1080p

      這款顯示器具備全高清級解像度。頂級的 LCD 屏幕科技擁有 1080 x 1920 像素的全高清闊屏幕解像度。這可實現高達 1080 行 HD 輸入訊號的最佳畫質，產生耀眼而不閃爍、亮度適中、色彩絢麗的逐行掃描畫面。這種鮮明清晰的影像能帶給您更好的視覺體驗。

      符合 RoHS 標準的環保型產品

      Philips 設計與生産的顯示器嚴格符合有害物質使用限制 (RoHS) 的標準，可防止鉛及其他有害物質污染環境。

      溫度感應器衡量健康狀況

      這種公共顯示屏配有溫度感應器，可監控內部健康狀況。如果內部溫度超過預設閾值，則兩個內置風扇將會自動啟動，將顯示屏溫度降至正常條件。

      後蓋上的智能嵌槽適用於小型電腦

      專用電腦是大多數公共信號顯示屏的一部分。很多時候，它們往往增加了公共顯示屏的額外深度以及許多雜亂的線纜。因此我們設計此款後蓋具備智能嵌槽的顯示屏，是整合專業小巧尺寸電腦的理想之選。此外，電線管理系統是井井有條地整理電線的首選，助您保持專業形象。

      增強的變焦功能支援矩陣分格的應用方式

      內置變焦功能可輕鬆實現視訊牆矩陣，而無需購置昂貴的外置設備。備有多項不同的配置，製作驚人的視訊牆變得如此輕鬆簡約。

      技術規格

      • 影像/顯示

        螢幕對角尺寸（公制）
        117  厘米
        屏幕對角尺寸（英制）
        46  吋
        面板解像度
        1920 x 1080p
        最佳解像度
        1920 x 1080 @ 60Hz
        亮度
        1500  cd/m²
        對比率（一般）
        4000:1
        反應時間（常規）
        8.5  毫秒
        螢幕比例
        16:9
        可視角度 (水平)
        178  度
        可視角度 (垂直)
        178  度
        顯示色彩
        16.7 百萬色
        影像增强功能
        • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
        • 動態補償去交錯
        • 逐行掃描
        • 動態對比增強
        像素點距
        0.53 x 0.53 毫米

      • 連接

        PC
        • VGA-in D-Sub 15HD
        • VGA-out D-Sub 15HD
        • 1 個 DVI-D
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9 輸出
        • 1 個 3.5 毫米電腦音效輸入
        AV 輸入
        • HDMI x1
        • 2 個音效（左/右）
        AV 輸出
        1 個音效 (左/右)
        其他連接
        • 外置喇叭插頭
        • 交流輸出
        • 1 個色差影像 RCA

      • 舒適

        擺放
        • 縱向
        • 橫向
        矩陣分格
        最多 5 x 5
        畫中畫
        畫中畫
        訊號穿環
        • RS232
        • VGA
        鍵盤控制
        • 隱藏
        • 可鎖定
        遙控器訊號
        可鎖定
        安裝方便
        • 手柄
        • 智能嵌槽
        • 交流輸出
        節能功能
        • 環境光線感應器
        • Smart Power
        安全控制功能
        • 熱控制
        • 溫度感應器
        畫質
        進階色彩控制
        包裝
        可循環使用的盒
        可控網絡
        RS232

      • 尺寸

        鑲邊厚度
        20 毫米
        VESA 支架
        400 x 200 毫米
        調整深度
        124.2  毫米
        機器深度（吋）
        4.9  吋
        調整高度
        616.5  毫米
        機器高度（吋）
        24.3  吋
        調整寬度
        1060  毫米
        機器寬度（吋）
        41.7  吋

      • 操作情況

        溫度範圍（操作）
        0 - 40  °C
        相對濕度
        5 - 90  %
        MTBF
        60,000  小時

      • 配件

        附配件
        • 遙控器
        • 遙控器電池
        • AC 電源線
        • VGA 線
        • 使用手冊 CD-ROM
        • 快速入門指南
        直立
        BM05211

      • 其他

        鑲邊
        金屬無煙煤
        保用
        歐洲/北美：3 年
        屏幕操作系統語言
        • 繁體中文
        • 法文
        • 德文
        • 意大利文
        • 抛光
        • 土耳其文
        • 俄語
        • 簡體中文
        法令認可
        • CE
        • FCC Class B
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS

      • 電源

        電源
        90-264V AC，50/60Hz
        耗電量（開啟模式）
        典型值 213 瓦
        備用模式耗電量
        <1 瓦

      • 聲音

        內置喇叭
        2 個 12 瓦 (RMS)

      • 支援的顯示解像度

        電腦格式
        • 1024 x 768, 60Hz
        • 1280 x 768, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1360 x 768, 60Hz
        • 1366 x 768，60Hz
        • 1440 x 900, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 1920 x 1200, 60Hz
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
        視訊格式
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 1080p, 50, 60Hz
        • 480i, 60Hz
        • 480p, 60Hz
        • 576i, 50Hz
        • 576p, 50Hz
        • 720p, 50, 60Hz

      • 包裝尺寸

        EAN
        87 12581 60485 1
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱

      • 產品尺寸

        深度
        5.5  吋
        深度
        13.88  厘米
        高度
        24.3  吋
        高度
        61.65  厘米
        寬度
        41.7  吋
        寬度
        106.04  厘米

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • AC 電源線
      • VGA 線
      • 使用手冊 CD-ROM
      • 快速入門指南

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