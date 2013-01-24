投射高亮度圖片，即使在白天

備有 1500 尼特面板，即使在日光直射下仍可盡情享受非凡的視覺體驗。高亮度的顯示器方便安置在不同地方，在絕大部分環境光線讓您感到困擾的場合下，尤其是環境光線強度高的地方，均能呈現清晰明亮的影像。在安裝產品時，必須將熒幕置於空調範圍之內。請參閱說明書以了解操作環境情況的詳情。