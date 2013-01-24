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系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
XGA 解像度的闊熒幕 LCD 顯示屏能顯示 1366 x 768 個像素。WXGA 還允許顯示器採用非交錯掃描。這樣可以確保更好的顯示效果和精確的色彩顯示。
公共顯示器採用超薄鑲邊設計，增添時尚外觀，完美融入任何環境。此外，這種設計令顯示屏成為矩陣分格視像牆壁矩陣的理想之選。
無論是按 3x3、2x4 或 5x5 設定安裝視訊牆，您均希望每個圖像與所使用的各個顯示屏的色彩效果一致。因此，應在工廠專門調校各個顯示屏的色彩，以滿足最高標準的進階視訊牆。
專用電腦是大多數公共信號顯示屏的一部分。很多時候，它們往往增加了公共顯示屏的額外深度以及許多雜亂的線纜。因此我們設計此款後蓋具備智能嵌槽的顯示屏，是整合專業小巧尺寸電腦的理想之選。此外，電線管理系統是井井有條地整理電線的首選，助您保持專業形象。
不需使用者介入，即可依環境光線調整顯示設定。
這種公共顯示屏配有溫度感應器，可監控內部健康狀況。如果內部溫度超過預設閾值，則兩個內置風扇將會自動啟動，將顯示屏溫度降至正常條件。
靜態圖像留在顯示屏上的時間太長，可能會留下「鬼影」或在 LCD 顯示屏上出現殘像效果。儘管 LCD 顯示屏上的殘像不是永久性的，但要防止發生這種情況，尤其是在顯示 24/7 內容的位置。
700 nit 面板帶來更高的環境亮度，讓您欣賞更清晰的影像和更佳的影像畫質，即使在沒有日光直射下仍可享受比一般更明亮的畫像，優化視覺體驗。
內置變焦功能可輕鬆實現視訊牆矩陣，而無需購置昂貴的外置設備。備有多項不同的配置，製作驚人的視訊牆變得如此輕鬆簡約。
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