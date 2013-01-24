主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

LCD 顯示器

BDL4681XU/00
  • 令觀眾更加經久難忘 令觀眾更加經久難忘 令觀眾更加經久難忘
    -{discount-value}

    LCD 顯示器

    BDL4681XU/00

    令觀眾更加經久難忘

    透過時尚的無縫視訊牆，可為您帶來豐富的訊息。無論是使用 5 x 5 平方矩陣還是使用 1 x 3 縱向設定，均將會為觀眾帶來無與倫比的體驗。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    尋找相似產品

    LCD 顯示器

    令觀眾更加經久難忘

    透過時尚的無縫視訊牆，可為您帶來豐富的訊息。無論是使用 5 x 5 平方矩陣還是使用 1 x 3 縱向設定，均將會為觀眾帶來無與倫比的體驗。 查看各種好處

    令觀眾更加經久難忘

    透過時尚的無縫視訊牆，可為您帶來豐富的訊息。無論是使用 5 x 5 平方矩陣還是使用 1 x 3 縱向設定，均將會為觀眾帶來無與倫比的體驗。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    尋找相似產品

    LCD 顯示器

    令觀眾更加經久難忘

    透過時尚的無縫視訊牆，可為您帶來豐富的訊息。無論是使用 5 x 5 平方矩陣還是使用 1 x 3 縱向設定，均將會為觀眾帶來無與倫比的體驗。 查看各種好處

    類似產品

    See all unmapped

      令觀眾更加經久難忘

      超薄鑲邊顯示屏

      • 117 厘米（46 吋）
      • 多媒體
      • HD Ready
      SmartPower 可節能

      SmartPower 可節能

      系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

      闊熒幕格式 WXGA 1366 x 768 解像度提供更銳利清晰的顯示

      XGA 解像度的闊熒幕 LCD 顯示屏能顯示 1366 x 768 個像素。WXGA 還允許顯示器採用非交錯掃描。這樣可以確保更好的顯示效果和精確的色彩顯示。

      超薄鑲邊設計，時尚外觀

      公共顯示器採用超薄鑲邊設計，增添時尚外觀，完美融入任何環境。此外，這種設計令顯示屏成為矩陣分格視像牆壁矩陣的理想之選。

      進階出廠色彩調校

      無論是按 3x3、2x4 或 5x5 設定安裝視訊牆，您均希望每個圖像與所使用的各個顯示屏的色彩效果一致。因此，應在工廠專門調校各個顯示屏的色彩，以滿足最高標準的進階視訊牆。

      後蓋上的智能嵌槽適用於小型電腦

      專用電腦是大多數公共信號顯示屏的一部分。很多時候，它們往往增加了公共顯示屏的額外深度以及許多雜亂的線纜。因此我們設計此款後蓋具備智能嵌槽的顯示屏，是整合專業小巧尺寸電腦的理想之選。此外，電線管理系統是井井有條地整理電線的首選，助您保持專業形象。

      會依環境條件自動調整亮度

      不需使用者介入，即可依環境光線調整顯示設定。

      溫度感應器衡量健康狀況

      這種公共顯示屏配有溫度感應器，可監控內部健康狀況。如果內部溫度超過預設閾值，則兩個內置風扇將會自動啟動，將顯示屏溫度降至正常條件。

      進階防殘像功能

      靜態圖像留在顯示屏上的時間太長，可能會留下「鬼影」或在 LCD 顯示屏上出現殘像效果。儘管 LCD 顯示屏上的殘像不是永久性的，但要防止發生這種情況，尤其是在顯示 24/7 內容的位置。

      高亮度帶來更清晰的影像

      700 nit 面板帶來更高的環境亮度，讓您欣賞更清晰的影像和更佳的影像畫質，即使在沒有日光直射下仍可享受比一般更明亮的畫像，優化視覺體驗。

      增強的變焦功能支援矩陣分格的應用方式

      內置變焦功能可輕鬆實現視訊牆矩陣，而無需購置昂貴的外置設備。備有多項不同的配置，製作驚人的視訊牆變得如此輕鬆簡約。

      技術規格

      • 影像/顯示

        螢幕對角尺寸（公制）
        117  厘米
        屏幕對角尺寸（英制）
        46  吋
        面板解像度
        1366 x 768p
        最佳解像度
        1360 x 768 @ 60Hz
        亮度
        700  cd/m²
        對比率（一般）
        3000:1
        反應時間（常規）
        8  毫秒
        螢幕比例
        16:9
        可視角度 (水平)
        178  度
        可視角度 (垂直)
        178  度
        像素點距
        0.7455 x 0.7455
        顯示色彩
        16.7 百萬色
        影像增强功能
        • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
        • 3D 梳型濾波器
        • 動態補償去交錯
        • 逐行掃描
        • 3D MA 去交錯
        • 動態對比增強

      • 支援的顯示解像度

        電腦格式
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
        • 1024 x 768, 60Hz
        • 1280 x 768, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1280 x 1024, 60Hz
        • 1360 x 768, 60Hz
        • 1366 x 768，60Hz
        • 1440 x 900, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 1920 x 1200, 60Hz
        視訊格式
        • 480i, 60Hz
        • 480p, 60Hz
        • 576p, 50Hz
        • 576i, 50Hz
        • 720p, 50, 60Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 1080p, 50, 60Hz

      • 連接

        PC
        • VGA-in D-Sub 15HD
        • VGA-out D-Sub 15HD
        • 1 個 DVI-D
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9 輸出
        • 1 個 3.5 毫米電腦音效輸入
        AV 輸入
        • HDMI x1
        • 1 個色差影像 (BNC)
        • 1 個複合影像 (RCA)
        • 1 個複合影像 (BNC)
        • 1 個 S-video
        • 2 個音效（左/右）
        AV 輸出
        • 1 個複合影像 (BNC)
        • 1 個音效 (左/右)
        其他連接
        外置喇叭插頭

      • 舒適

        擺放
        • 縱向
        • 橫向
        矩陣分格
        5 x 5
        畫中畫
        • PBP
        • 畫中畫
        • POP
        屏幕保護功能
        像素轉換，低亮
        訊號穿環
        • RS232
        • VGA
        鍵盤控制
        • 隱藏
        • 可鎖定
        遙控器訊號
        可鎖定
        安裝方便
        • 手柄
        • 智能嵌槽
        節能功能
        • 環境光線感應器
        • Smart Power
        安全控制功能
        • 熱控制
        • 溫度感應器
        畫質
        進階色彩控制
        包裝
        可循環使用的盒
        可控網絡
        RS232

      • 尺寸

        鑲邊厚度
        B/R 2.4 毫米 - 0.09 吋，T/L 4.3 毫米 - 0.16 吋
        智能嵌槽安裝
        200 x 280 x 55 毫米
        智能嵌槽吋（寬x高x深）
        7.9 x 11.0 x 2.17 吋
        調整寬度
        1026  毫米
        調整高度
        578  毫米
        調整深度
        133  毫米
        機器寬度（吋）
        40.4  吋
        機器高度（吋）
        22.8  吋
        機器深度（吋）
        5.2  吋
        産品重量
        27.5  千克
        産品重量 (lb)
        60.6  磅
        VESA 支架
        400x200 毫米（設定），100x100 毫米（智能嵌槽）

      • 操作情況

        溫度範圍（操作）
        0 - 40  °C
        相對濕度
        5 - 90  %
        MTBF
        50.000  小時

      • 電源

        電源
        90-264 VAC, 50/60 Hz
        耗電量（開啟模式）
        典型值 212 瓦
        備用模式耗電量
        < 1瓦

      • 聲音

        內置喇叭
        2 個 12 瓦（8 歐姆）

      • 配件

        附配件
        • 遙控器
        • 遙控器電池
        • AC 電源線
        • VGA 線
        • 使用手冊 CD-ROM
        • 快速入門指南
        選購配件
        • 固定式掛牆安裝
        • 靈活式掛牆安裝
        • 天花板固定架

      • 其他

        鑲邊
        金屬無煙煤
        保用
        歐洲/北美：3 年
        屏幕操作系統語言
        • 繁體中文
        • 法文
        • 德文
        • 意大利文
        • 抛光
        • 土耳其文
        • 俄語
        • 簡體中文
        法令認可
        • CE
        • FCC Class B
        • CCC
        • RoHS
        • UL/cUL

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • AC 電源線
      • VGA 線
      • 使用手冊 CD-ROM
      • 快速入門指南
      • 選購配件: 固定式掛牆安裝
      • 選購配件: 靈活式掛牆安裝
      • 選購配件: 天花板固定架

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記