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運用可選 DVI 模組，創造多達 150 個 15 x 10 配置顯示屏的 DVI 相互連繫系列。只需將 DVI 輸出連接埠連接到另一個顯示屏的 DVI 輸入，即可在四周營造出最震撼的視訊牆體驗。
系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
利用一流的 LED 科技體驗均勻散佈的光線。白色 LED （發光二極管）設置於面板邊緣，令光線散佈更為均勻，進一步減低耗電量、減少分散的熱量，並達致真正均勻的色彩範圍。
只需單一 HDMI 線，即可運行所有操作指令及視訊訊號，完全控制您的顯示屏。這項獨特功能容易操作，簡單方便，確保顯示器運作流暢，易於保養。消費類電子控制 (CEC) 指令使尋找關於顯示的重要資訊變得易如反掌。
全靠引進 LAN (RJ45) 埠，能夠輕鬆管理您的顯示屏。您可以透過 RJ45 連接，配置各個顯示屏，或快速便利地找出每個裝置的狀態。
透過顯示埠的高頻寬圖像支援，享受水晶般清晰的生動畫面。除了傳輸全高清影片，顯示埠亦可傳輸音訊，無須使用額外線纜。
120 Hz 面板讓您享受清晰無比的視訊影像。即使是快速移動的動作場景，也能清晰可見，沒有絲毫模糊，提昇您的視覺體驗。
這款顯示器具備全高清級解像度。頂級的 LCD 屏幕科技擁有 1080 x 1920 像素的全高清闊屏幕解像度。這可實現高達 1080 行 HD 輸入訊號的最佳畫質，產生耀眼而不閃爍、亮度適中、色彩絢麗的逐行掃描畫面。這種鮮明清晰的影像能帶給您更好的視覺體驗。
透過小於 4 厘米厚度，您可將信號顯示屏安裝於幾乎任何地方。此集合奪目與機身超薄的顯示屏專為高度靈活使用而設計。
影像/顯示
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