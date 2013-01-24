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LED 顯示

BDL4785SL/00
  • 超凡畫質；超薄設計。 超凡畫質；超薄設計。 超凡畫質；超薄設計。
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    LED 顯示

    BDL4785SL/00

    超凡畫質；超薄設計。

    利用此款超薄 47 吋（119 厘米）全高清顯示屏傳送您的商業訊息；最適合以空間為要點的位置，同時保持性能及畫質。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    LED 顯示

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      超凡畫質；超薄設計。

      卓越效能

      • 119 厘米（47 吋）
      • 邊沿 LED
      • 全高清
      DVI 相互聯繫的系列系統

      DVI 相互聯繫的系列系統

      運用可選 DVI 模組，創造多達 150 個 15 x 10 配置顯示屏的 DVI 相互連繫系列。只需將 DVI 輸出連接埠連接到另一個顯示屏的 DVI 輸入，即可在四周營造出最震撼的視訊牆體驗。

      SmartPower 可節能

      SmartPower 可節能

      系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

      Edge LED 背光

      利用一流的 LED 科技體驗均勻散佈的光線。白色 LED （發光二極管）設置於面板邊緣，令光線散佈更為均勻，進一步減低耗電量、減少分散的熱量，並達致真正均勻的色彩範圍。

      功能齊全。單一電線

      只需單一 HDMI 線，即可運行所有操作指令及視訊訊號，完全控制您的顯示屏。這項獨特功能容易操作，簡單方便，確保顯示器運作流暢，易於保養。消費類電子控制 (CEC) 指令使尋找關於顯示的重要資訊變得易如反掌。

      網絡操控能力：RJ45

      全靠引進 LAN (RJ45) 埠，能夠輕鬆管理您的顯示屏。您可以透過 RJ45 連接，配置各個顯示屏，或快速便利地找出每個裝置的狀態。

      顯示埠支援更快圖像

      透過顯示埠的高頻寬圖像支援，享受水晶般清晰的生動畫面。除了傳輸全高清影片，顯示埠亦可傳輸音訊，無須使用額外線纜。

      120 Hz 面板

      120 Hz 面板讓您享受清晰無比的視訊影像。即使是快速移動的動作場景，也能清晰可見，沒有絲毫模糊，提昇您的視覺體驗。

      全高清 LCD 顯示，1920 x 1080p

      這款顯示器具備全高清級解像度。頂級的 LCD 屏幕科技擁有 1080 x 1920 像素的全高清闊屏幕解像度。這可實現高達 1080 行 HD 輸入訊號的最佳畫質，產生耀眼而不閃爍、亮度適中、色彩絢麗的逐行掃描畫面。這種鮮明清晰的影像能帶給您更好的視覺體驗。

      超薄設計

      透過小於 4 厘米厚度，您可將信號顯示屏安裝於幾乎任何地方。此集合奪目與機身超薄的顯示屏專為高度靈活使用而設計。

      技術規格

      • 影像/顯示

        螢幕對角尺寸（公制）
        119.3  厘米
        屏幕對角尺寸（英制）
        47  吋
        面板解像度
        1920 x 1080p
        最佳解像度
        1920 x 1080 @ 60Hz
        亮度
        450  cd/m²
        對比率（一般）
        1600:1
        反應時間（常規）
        12  毫秒
        螢幕比例
        16:9
        可視角度 (水平)
        178  度
        可視角度 (垂直)
        178  度
        像素點距
        0.54 x 0.54 毫米
        顯示色彩
        1.07 億色彩
        影像增强功能
        • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
        • 動態補償去交錯
        • 逐行掃描
        • 動態對比增強

      • 配件

        附配件
        • 遙控器
        • 遙控器電池
        • AC 電源線
        • VGA 線
        • 使用手冊 CD-ROM
        • 快速入門指南
        選購配件
        喇叭

      • 連接

        PC
        • VGA-in D-Sub 15HD
        • VGA-out D-Sub 15HD
        • RJ45
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9 輸出
        AV 輸入
        • 1 個 DVI-D
        • 1 個色差影像 (BNC)
        其他連接
        • 交流輸出
        • 顯示埠
        • USB
        • HDMI
        AV 輸出
        1 個音效 (左/右)

      • 舒適

        擺放
        • 縱向
        • 橫向
        矩陣分格
        最多 5 x 5
        畫中畫
        • PBP
        • 畫中畫
        • POP
        訊號穿環
        • DVI
        • VGA
        • RS232
        鍵盤控制
        • 隱藏
        • 可鎖定
        遙控器訊號
        可鎖定
        節能功能
        • 環境光線感應器
        • Smart Power
        包裝
        可循環使用的盒
        可控網絡
        • RS232
        • RJ45

      • 尺寸

        鑲邊厚度
        20 毫米
        調整寬度
        1085  毫米
        機器寬度（吋）
        42.7  吋
        調整高度
        632  毫米
        機器高度（吋）
        24.8  吋
        調整深度
        38  毫米
        機器深度（吋）
        1.5  吋
        産品重量
        18.8  千克
        産品重量 (lb)
        41.4  磅
        VESA 支架
        400 x 200 毫米

      • 其他

        屏幕操作系統語言
        • 繁體中文
        • 法文
        • 德文
        • 意大利文
        • 抛光
        • 土耳其文
        • 俄語
        • 簡體中文
        法令認可
        • CE
        • FCC Class B
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS
        保用
        歐洲/北美：3 年

      • 操作情況

        溫度範圍（操作）
        0 - 40  °C
        相對濕度
        5 - 90  %
        MTBF
        60,000  小時

      • 電源

        耗電量（開啟模式）
        典型值 104 瓦
        備用模式耗電量
        <1 瓦

      • 支援的顯示解像度

        電腦格式
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
        • 1024 x 768, 60Hz
        • 1280 x 768, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1280 x 1024, 60Hz
        • 1360 x 768, 60Hz
        • 1366 x 768，60Hz
        • 1440 x 900, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 1920 x 1200, 60Hz
        視訊格式
        • 480i, 60Hz
        • 480p, 60Hz
        • 576p, 50Hz
        • 576i, 50Hz
        • 720p, 50, 60Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 1080p, 50, 60Hz

      • 包裝尺寸

        EAN
        87 12581 60486 8
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • AC 電源線
      • VGA 線
      • 使用手冊 CD-ROM
      • 快速入門指南
      • 選購配件: 喇叭

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