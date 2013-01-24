主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

LCD 顯示器

BDL5545ET/00
  • 發掘觀眾互動新境界 發掘觀眾互動新境界 發掘觀眾互動新境界
    -{discount-value}

    LCD 顯示器

    BDL5545ET/00

    發掘觀眾互動新境界

    透過輕觸式熒幕 LCD 顯示器，以前所未有的距離與觀眾接觸。快速、精確且非常耐用，再配合高效能、極高的可靠程度和卓越功能。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    尋找相似產品

    LCD 顯示器

    發掘觀眾互動新境界

    透過輕觸式熒幕 LCD 顯示器，以前所未有的距離與觀眾接觸。快速、精確且非常耐用，再配合高效能、極高的可靠程度和卓越功能。 查看各種好處

    發掘觀眾互動新境界

    透過輕觸式熒幕 LCD 顯示器，以前所未有的距離與觀眾接觸。快速、精確且非常耐用，再配合高效能、極高的可靠程度和卓越功能。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    尋找相似產品

    LCD 顯示器

    發掘觀眾互動新境界

    透過輕觸式熒幕 LCD 顯示器，以前所未有的距離與觀眾接觸。快速、精確且非常耐用，再配合高效能、極高的可靠程度和卓越功能。 查看各種好處

    類似產品

    See all unmapped

      發掘觀眾互動新境界

      多點式觸控顯示器

      • 140 厘米（55 吋）
      • 多點式
      • 全高清
      SmartPower 可節能

      SmartPower 可節能

      系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。

      可促進用戶互動的光學觸控技術

      屏幕邊緣的感測器為您呈現完美的清晰度，同時提供多點式觸控互動，為全新互動應用程式實現無限可能。

      顯示埠支援更快圖像

      透過顯示埠的高頻寬圖像支援，享受水晶般清晰的生動畫面。除了傳輸全高清影片，顯示埠亦可傳輸音訊，無須使用額外線纜。

      開放可插規格插槽

      開放可插規格 (OPS) 插槽專為 Digital Signage 市場而開發，能夠輕易製作多變的媒體播放機或更新媒體播放機。只需將媒體播放機插入顯示屏 - 一切已準備就緒。無論您擁有入門級、中級還是高階的媒體播放機，OPS 全面兼容，為您長遠帶來較低的 TCO。

      後蓋上的智能嵌槽適用於小型電腦

      專用電腦是大多數公共信號顯示屏的一部分。很多時候，它們往往增加了公共顯示屏的額外深度以及許多雜亂的線纜。因此我們設計此款後蓋具備智能嵌槽的顯示屏，是整合專業小巧尺寸電腦的理想之選。此外，電線管理系統是井井有條地整理電線的首選，助您保持專業形象。

      全高清 LCD 顯示，1920 x 1080p

      這款顯示器具備全高清級解像度。頂級的 LCD 屏幕科技擁有 1080 x 1920 像素的全高清闊屏幕解像度。這可實現高達 1080 行 HD 輸入訊號的最佳畫質，產生耀眼而不閃爍、亮度適中、色彩絢麗的逐行掃描畫面。這種鮮明清晰的影像能帶給您更好的視覺體驗。

      進階防殘像功能

      靜態圖像留在顯示屏上的時間太長，可能會留下「鬼影」或在 LCD 顯示屏上出現殘像效果。儘管 LCD 顯示屏上的殘像不是永久性的，但要防止發生這種情況，尤其是在顯示 24/7 內容的位置。

      會依環境條件自動調整亮度

      不需使用者介入，即可依環境光線調整顯示設定。

      透過 RS232 遠距管理及配置

      遠距管理讓用戶透過 RS232 協定輕鬆遠距控制並調整顯示屏。您可使用 CEC 指令，隨時全面掌控在您信號網絡上的所有顯示屏。

      超薄鑲邊設計，時尚外觀

      公共顯示器採用超薄鑲邊設計，增添時尚外觀，完美融入任何環境。此外，這種設計令顯示屏成為矩陣分格視像牆壁矩陣的理想之選。

      增強的變焦功能支援矩陣分格的應用方式

      內置變焦功能可輕鬆實現視訊牆矩陣，而無需購置昂貴的外置設備。備有多項不同的配置，製作驚人的視訊牆變得如此輕鬆簡約。

      功能齊全。單一電線

      只需單一 HDMI 線，即可運行所有操作指令及視訊訊號，完全控制您的顯示屏。這項獨特功能容易操作，簡單方便，確保顯示器運作流暢，易於保養。消費類電子控制 (CEC) 指令使尋找關於顯示的重要資訊變得易如反掌。

      技術規格

      • 影像/顯示

        螢幕對角尺寸（公制）
        139.7  厘米
        屏幕對角尺寸（英制）
        55  吋
        面板解像度
        1920 x 1080p
        最佳解像度
        1920 x 1080 @ 60 Hz
        亮度
        500  cd/m²
        對比率（一般）
        5000:1
        反應時間（常規）
        8  毫秒
        螢幕比例
        16:9
        可視角度 (水平)
        178  度
        可視角度 (垂直)
        178  度
        顯示色彩
        10.7 億
        像素點距
        0.63 x 0.63 毫米
        影像增强功能
        • 3/2 - 2/2 動態下拉功能
        • 3D 梳型濾波器
        • 動態補償去交錯
        • 逐行掃描
        • 3D MA 去交錯
        • 動態對比增強

      • 支援的顯示解像度

        電腦格式
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
        • 1024 x 768, 60Hz
        • 1280 x 768, 60Hz
        • 1280 x 800, 60Hz
        • 1280 x 1024, 60Hz
        • 1360 x 768, 60Hz
        • 1366 x 768，60Hz
        • 1440 x 900, 60Hz
        • 1600 x 1200, 60Hz
        • 1920 x 1080, 60Hz
        • 1920 x 1200, 60Hz
        視訊格式
        • 480i, 60Hz
        • 480p, 60Hz
        • 576p, 50Hz
        • 576i, 50Hz
        • 720p, 50, 60Hz
        • 1080i, 50, 60Hz
        • 1080p, 50, 60Hz
        MAC 640 x 480
        60  Hz
        MAC 832 x 624
        60  Hz
        MAC 1152 x 870
        60  Hz

      • 連接

        PC
        • 1 個 DVI-D
        • RJ45
        • VGA-in D-Sub 15HD
        • VGA-out D-Sub 15HD
        • RS232 D-Sub9
        • RS232 D-sub9 輸出
        • 1 個 3.5 毫米電腦音效輸入
        • USB B - 型
        AV 輸入
        • HDMI x1
        • 1 個色差影像 (BNC)
        AV 輸出
        1 個音效 (左/右)
        其他連接
        • OPS
        • 顯示埠
        • 交流輸出

      • 舒適

        畫中畫
        • PBP
        • 畫中畫
        • POP
        訊號穿環
        RS232
        鍵盤控制
        • 隱藏
        • 可鎖定
        遙控器訊號
        可鎖定
        安裝方便
        • 交流輸出
        • 手柄
        • 智能嵌槽
        節能功能
        • 環境光線感應器
        • Smart Power
        包裝
        可循環使用的盒
        可控網絡
        RS232
        畫質
        進階色彩控制
        擺放
        • 橫向
        • 縱向

      • 操作情況

        溫度範圍（操作）
        0 - 40  °C
        相對濕度
        0 - 90  %
        MTBF
        60,000  小時

      • 電源

        耗電量（開啟模式）
        217 瓦（典型值）
        備用模式耗電量
        <1 瓦

      • 聲音

        內置喇叭
        2 個 7 瓦 (RMS)
        輸出功率（RMS）
        2 個 7 瓦

      • 配件

        附配件
        • 遙控器
        • 遙控器電池
        • AC 電源線
        • VGA 線
        • 使用手冊 CD-ROM
        • 快速入門指南
        選購配件
        • 固定式掛牆安裝
        • 靈活式掛牆安裝
        • 天花板固定架

      • 其他

        屏幕操作系統語言
        • 繁體中文
        • 法文
        • 德文
        • 意大利文
        • 抛光
        • 土耳其文
        • 俄語
        • 簡體中文
        法令認可
        • CE
        • FCC Class B
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS

      • 尺寸

        鑲邊厚度
        41 毫米/1.6 吋
        調整寬度
        1299  毫米
        機器寬度（吋）
        51.1  吋
        調整高度
        769.8  毫米
        機器高度（吋）
        30.3  吋
        調整深度
        143.7  毫米
        機器深度（吋）
        5.7  吋
        産品重量
        54  千克
        産品重量 (lb)
        108.5  磅
        VESA 支架
        400 x 200 毫米/400 x 400 毫米

      • 包裝尺寸

        EAN
        87 12581 60489 9
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱

      • 技術規格

        觸控點
        • 2 個觸控點  s
        • 4 毫米安全玻璃  s
        • 光纖 IR 觸控技術  s

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 遙控器
      • 遙控器電池
      • AC 電源線
      • VGA 線
      • 使用手冊 CD-ROM
      • 快速入門指南
      • 選購配件: 固定式掛牆安裝
      • 選購配件: 靈活式掛牆安裝
      • 選購配件: 天花板固定架

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記