格內其他項目
- 遙控器
- 遙控器電池
- AC 電源線
- VGA 線
- 使用手冊 CD-ROM
- 快速入門指南
- 選購配件: 固定式掛牆安裝
- 選購配件: 靈活式掛牆安裝
- 選購配件: 天花板固定架
系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
屏幕邊緣的感測器為您呈現完美的清晰度，同時提供多點式觸控互動，為全新互動應用程式實現無限可能。
透過顯示埠的高頻寬圖像支援，享受水晶般清晰的生動畫面。除了傳輸全高清影片，顯示埠亦可傳輸音訊，無須使用額外線纜。
開放可插規格 (OPS) 插槽專為 Digital Signage 市場而開發，能夠輕易製作多變的媒體播放機或更新媒體播放機。只需將媒體播放機插入顯示屏 - 一切已準備就緒。無論您擁有入門級、中級還是高階的媒體播放機，OPS 全面兼容，為您長遠帶來較低的 TCO。
專用電腦是大多數公共信號顯示屏的一部分。很多時候，它們往往增加了公共顯示屏的額外深度以及許多雜亂的線纜。因此我們設計此款後蓋具備智能嵌槽的顯示屏，是整合專業小巧尺寸電腦的理想之選。此外，電線管理系統是井井有條地整理電線的首選，助您保持專業形象。
這款顯示器具備全高清級解像度。頂級的 LCD 屏幕科技擁有 1080 x 1920 像素的全高清闊屏幕解像度。這可實現高達 1080 行 HD 輸入訊號的最佳畫質，產生耀眼而不閃爍、亮度適中、色彩絢麗的逐行掃描畫面。這種鮮明清晰的影像能帶給您更好的視覺體驗。
靜態圖像留在顯示屏上的時間太長，可能會留下「鬼影」或在 LCD 顯示屏上出現殘像效果。儘管 LCD 顯示屏上的殘像不是永久性的，但要防止發生這種情況，尤其是在顯示 24/7 內容的位置。
不需使用者介入，即可依環境光線調整顯示設定。
遠距管理讓用戶透過 RS232 協定輕鬆遠距控制並調整顯示屏。您可使用 CEC 指令，隨時全面掌控在您信號網絡上的所有顯示屏。
公共顯示器採用超薄鑲邊設計，增添時尚外觀，完美融入任何環境。此外，這種設計令顯示屏成為矩陣分格視像牆壁矩陣的理想之選。
內置變焦功能可輕鬆實現視訊牆矩陣，而無需購置昂貴的外置設備。備有多項不同的配置，製作驚人的視訊牆變得如此輕鬆簡約。
只需單一 HDMI 線，即可運行所有操作指令及視訊訊號，完全控制您的顯示屏。這項獨特功能容易操作，簡單方便，確保顯示器運作流暢，易於保養。消費類電子控制 (CEC) 指令使尋找關於顯示的重要資訊變得易如反掌。
影像/顯示
支援的顯示解像度
連接
舒適
操作情況
電源
聲音
配件
其他
尺寸
包裝尺寸
技術規格