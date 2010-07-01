令觀眾更加經久難忘

憑藉這款時尚的 165 厘米（65 吋）LCD 顯示屏，可為您帶來最苛刻應用的各種訊息。無論是在網絡環境和平鋪的矩陣設定中使用，或用作一個公共顯示屏，均將會為觀眾帶來無與倫比的體驗。 查看各種好處