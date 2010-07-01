LCD 顯示器 BDL6551V/00
令觀眾更加經久難忘
憑藉這款時尚的 165 厘米（65 吋）LCD 顯示屏，可為您帶來最苛刻應用的各種訊息。無論是在網絡環境和平鋪的矩陣設定中使用，或用作一個公共顯示屏，均將會為觀眾帶來無與倫比的體驗。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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憑藉這款時尚的 165 厘米（65 吋）LCD 顯示屏，可為您帶來最苛刻應用的各種訊息。無論是在網絡環境和平鋪的矩陣設定中使用，或用作一個公共顯示屏，均將會為觀眾帶來無與倫比的體驗。 查看各種好處
令觀眾更加經久難忘
配備超薄鑲邊 165 厘米（65 吋）LCD
SmartPower 可節能
系統可控制和預設定背景燈強度，減少高達 50% 的能耗，進而節省能源費用。
專為 24/7 操作而設
由於企業不眠不休地運作，信號顯示屏也專為 24/7 使用而設。此型號系列採用上乘配件，確保品質更優越，可靠耐用，絕對能夠為您提供全天候服務。
全高清 LCD 顯示，1920 x 1080p
這款顯示器具備全高清級解像度。頂級的 LCD 屏幕科技擁有 1080 x 1920 像素的全高清闊屏幕解像度。這可實現高達 1080 行 HD 輸入訊號的最佳畫質，產生耀眼而不閃爍、亮度適中、色彩絢麗的逐行掃描畫面。這種鮮明清晰的影像能帶給您更好的視覺體驗。
會依環境條件自動調整亮度
不需使用者介入，即可依環境光線調整顯示設定。
溫度感應器衡量健康狀況
這種公共顯示屏配有溫度感應器，可監控內部健康狀況。如果內部溫度超過預設閾值，則兩個內置風扇將會自動啟動，將顯示屏溫度降至正常條件。
符合 RoHS 標準的環保型產品
Philips 設計與生產的顯示器嚴格符合有害物質使用限制 (RoHS) 的標準，可防止鉛及其他有害物質污染環境。
高亮度帶來更清晰的影像
700 nit 面板帶來更高的環境亮度，讓您欣賞更清晰的影像和更佳的影像畫質，即使在沒有日光直射下仍可享受比一般更明亮的畫像，優化視覺體驗。
後蓋上的智能嵌槽適用於小型電腦
專用電腦是大多數公共信號顯示屏的一部分。很多時候，它們往往增加了公共顯示屏的額外深度以及許多雜亂的線纜。因此我們設計此款後蓋具備智能嵌槽的顯示屏，是整合專業小巧尺寸電腦的理想之選。此外，電線管理系統是井井有條地整理電線的首選，助您保持專業形象。
增強的變焦功能支援矩陣分格的應用方式
內置變焦功能可輕鬆實現視訊牆矩陣，而無需購置昂貴的外置設備。備有多項不同的配置，製作驚人的視訊牆變得如此輕鬆簡約。
技術規格
-
影像/顯示
- 螢幕對角尺寸（公制）
-
165
厘米
- 屏幕對角尺寸（英制）
-
65
吋
- 螢幕比例
-
16:9
- 螢幕解像度
-
1920 x 1080p
- 像素點距
-
0.744 x 0.744 毫米
- 最佳解像度
-
1920 x 1080 @ 60Hz
- 亮度
-
700
cd/m²
- 顯示色彩
-
10.6 億色彩
- 對比率（一般）
-
2500:1
- 響應時間（常規）
-
8
毫秒
- 可視角度（水平）
-
178
度
- 可視角度（垂直）
-
178
度
- 影像增強功能
-
-
3/2 - 2/2 動態下拉功能
-
3D 梳型濾波器
-
動態補償去交錯
-
逐行掃描
-
3D MA 去交錯
-
動態對比增強
-
連接
- PC
-
-
VGA-in D-Sub 15HD
-
VGA-out D-Sub 15HD
-
1 個 DVI-D
-
RS232 D-Sub9
-
RS232 D-sub9 輸出
-
1 個 3.5 毫米電腦音效輸入
- AV 輸入
-
-
HDMI x1
-
1 個複合影像 (RCA)
-
1 個複合影像 (BNC)
-
1 個 S-video
-
2 個音效（左/右）
-
1 個色差影像 (YPbPr)
- AV 輸出
-
-
1 個複合影像 (BNC)
-
1 個音效 (左/右)
- 其他連接
-
-
舒適
- 擺放
-
- 畫中畫
-
- 矩陣分格
-
5 x 5
- 螢幕保護功能
-
像素轉換，低亮
- 鍵盤控制
-
- 遙控器訊號
-
可鎖定
- 訊號穿環
-
- 安裝方便
-
- 節能功能
-
- 安全控制功能
-
- 畫質
-
進階色彩控制
- 可控網絡
-
RS232
- 包裝
-
可循環使用的盒
-
聲音
- 內置喇叭
-
2 個 12 瓦（8 歐姆）
-
電源
- 耗電量（開啟模式）
-
典型值 314 瓦
- 備用模式耗電量
-
< 1瓦
-
支援的顯示解像度
- 電腦格式
-
-
640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
-
800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
-
1024 x 768, 60Hz
-
1280 x 768, 60Hz
-
1280 x 800, 60Hz
-
1360 x 768, 60Hz
-
1366 x 768，60Hz
-
1440 x 900, 60Hz
-
1600 x 1200, 60Hz
-
1920 x 1080, 60Hz
-
1920 x 1200, 60Hz
- 視訊格式
-
-
480i, 60Hz
-
480p, 60Hz
-
576p, 50Hz
-
576i, 50Hz
-
720p, 50, 60Hz
-
1080i, 50, 60Hz
-
1080p, 50, 60Hz
-
尺寸
- 邊框厚度
-
3.1 厘米 / 1.22 吋
- 智能嵌槽安裝
-
300 x 320 x 64
- Set height (with stand)
-
1022
毫米
- 智能嵌槽吋（寬x高x深）
-
11.81 x 11.89 x 2.52
- 機器高度（含機座）（吋）
-
40.2
吋
- 調整寬度
-
1500
毫米
- 產品重量
-
56
千克
- 機器深度（含機座）
-
423
毫米
- 調整高度
-
876
毫米
- 調整深度
-
123
毫米
- 機器深度（含機座）（吋）
-
16.7
吋
- 機器寬度（吋）
-
59.1
吋
- 機器高度（吋）
-
34.5
吋
- 掛牆
-
400x400 毫米（設定），100x100 毫米（智能嵌槽）
- 機器深度（吋）
-
4.8
吋
- 產品重量 (lb)
-
110.2
磅
-
操作情況
- 溫度範圍（操作）
-
0 - 40
°C
- MTBF
-
50.000
小時
- 相對濕度
-
5 - 90
%
-
配件
- 附配件
-
-
遙控器
-
遙控器電池
-
AC 電源線
-
VGA 線
-
使用手冊 CD-ROM
-
快速入門指南
- 選購配件
-
- 直立
-
BM05511
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
英文
-
法文
-
德文
-
意大利文
-
抛光
-
土耳其文
-
俄語
-
簡體中文
- 保用
-
歐洲/北美：3 年
- 法令認可
-
-
CE
-
FCC Class B
-
CCC
-
RoHS
-
UL/cUL
包裝盒内容
格內其他項目
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- AC 電源線
- VGA 線
- 使用手冊 CD-ROM
- 快速入門指南
- 選購配件: 固定式掛牆安裝
- 選購配件: 靈活式掛牆安裝
- 選購配件: 天花板固定架
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