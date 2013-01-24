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DryCare

Pro 電風筒

BHD274/03
  • 快速強效乾髮塑造專業效果 快速強效乾髮塑造專業效果 快速強效乾髮塑造專業效果
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    DryCare Pro 電風筒

    BHD274/03

    快速強效乾髮塑造專業效果

    Philips Pro 電風筒配備專業的 AC 摩打，風速高達每小時 130 公里*，帶來快速專業的效果。另外還備有 ThermoProtect 恆溫護髮設定，提供理想的吹髮溫度，保護秀髮避免因過熱受損。 查看各種好處

    建議零售價: HK$498.00

    DryCare Pro 電風筒

    快速強效乾髮塑造專業效果

    Philips Pro 電風筒配備專業的 AC 摩打，風速高達每小時 130 公里*，帶來快速專業的效果。另外還備有 ThermoProtect 恆溫護髮設定，提供理想的吹髮溫度，保護秀髮避免因過熱受損。 查看各種好處

    快速強效乾髮塑造專業效果

    Philips Pro 電風筒配備專業的 AC 摩打，風速高達每小時 130 公里*，帶來快速專業的效果。另外還備有 ThermoProtect 恆溫護髮設定，提供理想的吹髮溫度，保護秀髮避免因過熱受損。 查看各種好處

    建議零售價: HK$498.00

    DryCare Pro 電風筒

    快速強效乾髮塑造專業效果

    Philips Pro 電風筒配備專業的 AC 摩打，風速高達每小時 130 公里*，帶來快速專業的效果。另外還備有 ThermoProtect 恆溫護髮設定，提供理想的吹髮溫度，保護秀髮避免因過熱受損。 查看各種好處

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      快速強效乾髮塑造專業效果

      • 強勁 AC 摩打
      • 2200 瓦乾髮風力
      • 風速高達每小時 130 公里*
      • 多 2 倍負離子**，秀髮閃亮動人
      快速乾髮，強勁 AC 摩打

      快速乾髮，強勁 AC 摩打

      Philips Pro 電風筒採用針對專業市場開發的高性能 AC 摩打。可產生高達每小時 130 公里*的風速，乾髮效果快速有效。

      2200 瓦功率快速強效乾髮

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      這款 2200 瓦的 Pro 電風筒風力強勁。風力與風速的完美結合，帶來更快速、更輕鬆的乾髮及造型體驗。

      ThermoProtect 溫度設定

      ThermoProtect 溫度設定

      ThermoProtect健康護髮溫度可提供最佳的吹髮溫度，並額外保護秀髮不因過熱受損。即使用同一風量，可獲得更佳的吹髮護髮效果。

      多 2 倍負離子**，保持秀髮順滑，閃亮動人

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      帶電負離子能夠消除靜電、改善髮質並撫平頭髮毛鱗片，令頭髮倍顯柔順有光澤。負離子護髮帶來柔順、謝絕毛燥，且光澤亮麗的秀髮。先進的負離子造型髮梳可帶來離子護髮效果，髮梳釋放的離子是一般離子器的兩倍，讓每一絲秀髮都能獲得全方位護理。

      冷風掣可塑造個人髮型

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      這是一種必備的專業功能，冷風掣可以在瞬間提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能極為有用。

      6 段速度及熱力調校更便於控制

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      您可對所需的風速和熱量輕鬆進行調節，幫助您塑造完美髮型。6 檔不同的設定確保掌控自如，實現精確而量身定制的造型。

      9 毫米集風嘴可集中風力，尤其適合為秀髮造型

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      9 毫米集風嘴可集中風力，方便吹向特定位置，精確地為秀髮造型，尤其適合乾髮和造型使用。

      擴散風嘴可增加豐盈效果，幫你塑造彈性的鬈髮造型

      擴散風嘴可增加豐盈效果，幫你塑造彈性的鬈髮造型

      擴散風嘴將氣流擴散在頭髮上，營造豐盈感覺並減少鬈毛。如要取得最佳效果，貼近髪根位置，讓擴散風嘴的細緻髮針營造豐盈感覺、增加蓬鬆度和造型曲髮。

      技術規格

      • 技術規格

        電壓
        220  伏
        頻率
        50-60  Hz
        瓦數
        2200  瓦
        電源
        2200  瓦
        電線長度
        2  米
        摩打
        AC
        乾髮風力
        高達每小時 130 公里*

      • 護髮技術

        恆溫護髮設定
        離子護髮
        雙倍離子

      • 功能特點

        熱力/風速調校
        6
        6
        冷風掣
        存放掛環

      • 附件

        集風嘴
        9 毫米

      • 配件

        附件
        擴散風嘴

      • 服務

        2 年保養

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

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          • 2018 年在位於荷蘭的 Philips 實驗室進行測試。沒有集風嘴時使用速度 2 和熱力 2 作測試
          • * 2018 年於中國的實驗室進行測試。與 Philips BHD176 型號作比較

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