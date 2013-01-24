多 2 倍負離子**，保持秀髮順滑，閃亮動人

帶電負離子能夠消除靜電、改善髮質並撫平頭髮毛鱗片，令頭髮倍顯柔順有光澤。負離子護髮帶來柔順、謝絕毛燥，且光澤亮麗的秀髮。先進的負離子造型髮梳可帶來離子護髮效果，髮梳釋放的離子是一般離子器的兩倍，讓每一絲秀髮都能獲得全方位護理。