快速強效乾髮塑造專業效果
Philips Pro 電風筒配備專業的 AC 摩打，風速高達每小時 130 公里*，帶來快速專業的效果。另外還備有 ThermoProtect 恆溫護髮設定，提供理想的吹髮溫度，保護秀髮避免因過熱受損。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
快速強效乾髮塑造專業效果
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快速強效乾髮塑造專業效果
Philips Pro 電風筒配備專業的 AC 摩打，風速高達每小時 130 公里*，帶來快速專業的效果。另外還備有 ThermoProtect 恆溫護髮設定，提供理想的吹髮溫度，保護秀髮避免因過熱受損。 查看各種好處
Philips Pro 電風筒採用針對專業市場開發的高性能 AC 摩打。可產生高達每小時 130 公里*的風速，乾髮效果快速有效。
這款 2200 瓦的 Pro 電風筒風力強勁。風力與風速的完美結合，帶來更快速、更輕鬆的乾髮及造型體驗。
ThermoProtect健康護髮溫度可提供最佳的吹髮溫度，並額外保護秀髮不因過熱受損。即使用同一風量，可獲得更佳的吹髮護髮效果。
帶電負離子能夠消除靜電、改善髮質並撫平頭髮毛鱗片，令頭髮倍顯柔順有光澤。負離子護髮帶來柔順、謝絕毛燥，且光澤亮麗的秀髮。先進的負離子造型髮梳可帶來離子護髮效果，髮梳釋放的離子是一般離子器的兩倍，讓每一絲秀髮都能獲得全方位護理。
這是一種必備的專業功能，冷風掣可以在瞬間提供強烈的冷空氣流。在完成造型和定型時，此功能極為有用。
您可對所需的風速和熱量輕鬆進行調節，幫助您塑造完美髮型。6 檔不同的設定確保掌控自如，實現精確而量身定制的造型。
9 毫米集風嘴可集中風力，方便吹向特定位置，精確地為秀髮造型，尤其適合乾髮和造型使用。
擴散風嘴將氣流擴散在頭髮上，營造豐盈感覺並減少鬈毛。如要取得最佳效果，貼近髪根位置，讓擴散風嘴的細緻髮針營造豐盈感覺、增加蓬鬆度和造型曲髮。
技術規格
護髮技術
功能特點
附件
配件
服務