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電風筒

BHD628
  • 以 SenseIQ 打造個人吹護體驗 以 SenseIQ 打造個人吹護體驗 以 SenseIQ 打造個人吹護體驗
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    Prestige 電風筒

    BHD628

    以 SenseIQ 打造個人吹護體驗

    隆重介紹配備 SenseIQ 的 Philips 電風筒。這款產品可感應您的秀髮並進行調節，避免吹髮時溫度過高，同時保持秀髮自然水潤。每次吹護，都能為您帶來亮麗造型，讓秀髮感受極致呵護。 查看各種好處

    建議零售價: HK$1,298.00

    Prestige 電風筒

    以 SenseIQ 打造個人吹護體驗

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    以 SenseIQ 打造個人吹護體驗

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    Prestige 電風筒

    以 SenseIQ 打造個人吹護體驗

    隆重介紹配備 SenseIQ 的 Philips 電風筒。這款產品可感應您的秀髮並進行調節，避免吹髮時溫度過高，同時保持秀髮自然水潤。每次吹護，都能為您帶來亮麗造型，讓秀髮感受極致呵護。 查看各種好處

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      以 SenseIQ 打造個人吹護體驗

      帶來柔亮、潤澤、健康的秀髮

      • 個人化技術
      • 紅外線感溫器
      • 強勁速乾：吹乾速度快 20%*
      • 鎖住高達 90%** 水分
      個人化吹護體驗

      個人化吹護體驗

      SenseIQ 智能感溫調控技術打造個人化吹護體驗。感應— 電風筒內置紅外線感溫器會持續感應用戶頭髮的實時溫度，自動調節出個人化的護髮體驗。調控 — 處理器在每次吹髮過程中調控出風溫度多達 4,000 次***，防止秀髮過熱。呵護 — 智能感應鎖水科技，有效鎖緊髮芯高達 90% 天然水分**，讓秀髮更健康。

      感應頭髮溫度

      感應頭髮溫度

      相比其他電風筒只會測量出風溫度，這款配備 SenseIQ 智能感溫調控技術的 Philips 電風筒會先感測秀髮的實時溫度，防止秀髮過熱受損。配備紅外線感溫器，保證為您的秀髮提供適合的吹護體驗。

      調控吹髮效能

      調控吹髮效能

      這款配備 SenseIQ 的電風筒在每次吹髮過程中調控出風溫度多達 4,000 次***，防止秀髮過熱受損。

      為秀髮帶來獨特呵護

      為秀髮帶來獨特呵護

      SenseIQ 為您帶來個人化的吹髮體驗。每次吹護，都有效鎖緊髮芯高達 90% 天然水分**，讓秀髮更健康，散發自然光澤。

      強勁風量：速度提升 20%*

      強勁風量：速度提升 20%*

      高效能的摩打和扇葉設計可製造出強勁吹髮氣流，有效縮短平均吹髮時間達 20%*。

      吹髮預設模式

      吹髮預設模式

      使用觸感良好的滑蓋，輕鬆選擇 2 種風速和 3 種吹髮預設模式。選擇適合您的模式：「柔乾」帶來額外呵護，「吹乾」適合日常速用，「速乾」加強熱力。SenseIQ 會在「柔乾」和「速乾」模式自動啟用，打造個人化吹護體驗。

      吹髮集風嘴

      吹髮集風嘴

      特別設計的吹髮集風嘴助您快速吹髮。它可以 360 度全方位旋轉，推動感溫器發揮最佳效能，令吹出氣流更集中、空氣壓力更強勁，逹至完美吹髮效果。

      造型集風嘴

      造型集風嘴

      11 毫米造型集風嘴可集中吹出氣流，讓您能在停用 SenseIQ 模式時精準地打造造型。我們建議使用集風嘴時選擇「速乾」模式及風速 1 ，以鎖定造型。

      豐盈捲髮擴散風嘴

      豐盈捲髮擴散風嘴

      擴散風嘴形狀獨特，助您輕鬆打造捲髮。選擇所需的溫度和風速，為捲髮營造豐盈稠密、彎曲有勁的質感。

      負離子護髮

      負離子護髮

      即時釋放超過 2 倍**** 負離子，打造貼服、順滑秀髮。負離子有效消除靜電、改善髮質並撫平頭髮毛鱗片，令頭髮倍顯柔順有光澤。

      設計輕巧

      設計輕巧

      做工巧妙，使用儲放皆方便，重量減少 20%*****，亦便於手握。

      技術規格

      • 護髮技術

        SenseIQ 智能感溫調控技術
        離子護髮
        雙倍離子

      • 附件

        集風嘴
        • 吹髮集風嘴
        • 造型集風嘴：11毫米
        捲髮擴散風嘴

      • 功能特點

        冷風掣
        存放掛環

      • 技術規格

        電壓
        220-240  伏
        瓦數
        1800  瓦
        電線長度
        2 米

      • 服務

        2 年全球保養

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

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          • * * * * 與無線、無配件的 HP8280 相比

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