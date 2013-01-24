以 SenseIQ 打造個人吹護體驗

隆重介紹配備 SenseIQ 的 Philips 電風筒。這款產品可感應您的秀髮並進行調節，避免吹髮時溫度過高，同時保持秀髮自然水潤。每次吹護，都能為您帶來亮麗造型，讓秀髮感受極致呵護。 查看各種好處