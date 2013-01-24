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Hair Dryer Prestige

配備 SenseIQ 的電風筒及 3 個附件

BHD827/03
  • 呵護獨一無二 您的專屬護髮 呵護獨一無二 您的專屬護髮 呵護獨一無二 您的專屬護髮
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    Hair Dryer Prestige 配備 SenseIQ 的電風筒及 3 個附件

    BHD827/03

    呵護獨一無二 您的專屬護髮

    全新 Philips Prestige 電風筒配備 SenseIQ 智能感溫調控科技，能夠感應頭髮溫度並調節風溫超過 12,000* 次，防止過熱，讓秀髮散發健康動人的光澤。 查看各種好處

    建議零售價: HK$2,698.00

    Hair Dryer Prestige 配備 SenseIQ 的電風筒及 3 個附件

    呵護獨一無二 您的專屬護髮

    全新 Philips Prestige 電風筒配備 SenseIQ 智能感溫調控科技，能夠感應頭髮溫度並調節風溫超過 12,000* 次，防止過熱，讓秀髮散發健康動人的光澤。 查看各種好處

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    Hair Dryer Prestige 配備 SenseIQ 的電風筒及 3 個附件

    呵護獨一無二 您的專屬護髮

    全新 Philips Prestige 電風筒配備 SenseIQ 智能感溫調控科技，能夠感應頭髮溫度並調節風溫超過 12,000* 次，防止過熱，讓秀髮散發健康動人的光澤。 查看各種好處

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      呵護獨一無二 您的專屬護髮

      配備 SenseIQ 智能感溫調控科技的電風筒：感溫、調控、護髮

      • 個人化技術
      • 智能數碼程式
      • 強勁速乾：吹乾速度快 30%*
      • 有效鎖緊髮芯高達 95%** 天然水分
      個人化吹護體驗

      個人化吹護體驗

      SenseIQ 智能感溫調控科技打造個人化吹護體驗。感應— 電風筒內置紅外線數碼感溫器會持續感應用家頭髮的即時溫度，自動調節出個人化的護髮體驗。調控 — 內置智能微型處理器，精準分析感溫器收集到的數據，在每次吹髮過程中調控出風溫度多達 12,000 次***，防止秀髮過熱受損，保護髮絲。護髮 — 智能感應鎖水科技，有效鎖緊髮芯高達 95% 天然水分**，讓秀髮更健康，散發自然光澤。

      感應頭髮溫度

      感應頭髮溫度

      紅外線數碼感溫器可持續感應頭秀髮溫度來防止過熱。相比其他電風筒只會測量出風溫度，這款配備 SenseIQ 智能感溫調控科技的 Philips 電風筒會先感測秀髮的實時溫度，再調控出風溫度。感溫器高度靈敏精準，有效偵測每個微小的溫度變化，為秀髮提供個人化的貼心專屬保護。

      調控吹髮效能

      調控吹髮效能

      智能微處理器就如 SenseIQ 的大腦。可在每次吹髮過程中調節風量溫度超過 12,000 次***，精確控制吹髮溫度，為秀髮帶來個人化貼心的專屬呵護。SenseIQ 的智能風溫控制為秀髮提供獨特保護。

      為秀髮帶來獨特呵護

      為秀髮帶來獨特呵護

      您的秀髮值得專屬呵護。在每次吹髮時有效鎖緊髮芯高達 95%** 的天然水分，讓秀髮閃耀自然動人的光澤。

      風量強勁

      風量強勁

      創新設計的電風筒可製造出強勁吹髮氣流，有效縮短平均吹髮時間達 30%*。

      智能數碼程式

      智能數碼程式

      智能數碼程式能夠自動選擇最合適的風溫和風速，根據您的喜好和需要，打造個人化的吹護體驗。備有「速乾-柔乾-手動-造型-頭皮按摩-捲髮」等模式選擇。選擇「速乾」模式來快速吹乾頭髮。如需要特別呵護，可在「柔乾」或「手動」模式中的三個級別中選擇適合的溫度/速度設定。當連接對應附件時會自動啟用「造型」、「捲髮」或「頭皮按摩」模式。

      簡單易用的數碼介面

      簡單易用的數碼介面

      獨特的電子介面只需輕按便可操作。配有 LED 指示燈，使用時更清晰掌握各個模式。獨立造型冷風掣，方便定型。

      造型集風嘴

      造型集風嘴

      7 毫米造型集風嘴可集中吹出氣流，方便塑造順滑貼服造型，適合吹髮或造型使用。當連接集風嘴配件時，電風筒會自動選用「造型」模式。另外您亦可以在「速乾」、「柔乾」或「手動」模式中使用集風嘴。

      放鬆頭皮按摩器

      放鬆頭皮按摩器

      使用震動頭皮按摩風嘴，有助刺激養分輸送至髮根。當連接風嘴時，電風筒會自動選用「頭皮按摩」模式。柔軟震動梳齒和柔和暖風可以令頭皮放鬆，促進養分輸送至頭皮和髮根，打造健康秀髮。

      豐盈捲髮擴散風嘴

      豐盈捲髮擴散風嘴

      用捲髮擴散風嘴附件打造更飄逸、豐盈和彎曲的捲髮造型。當連接附件時，電風筒會自動選用「捲髮」模式。擴散風嘴上的圓針形出風口能夠將氣流平均分散到各部位的頭髮，提升豐盈效果，減少毛燥。若想獲得更飄逸效果，可將擴散風嘴靠近髮頂或髮根位置。

      負離子護髮

      負離子護髮

      即時釋放超過 2 倍**** 負離子，打造貼服、順滑秀髮。負離子有效消除靜電、改善髮質並撫平頭髮毛鱗片，令頭髮倍顯柔順有光澤。

      技術規格

      • 護髮技術

        SenseIQ 智能感溫調控科技
        離子護髮
        雙倍離子

      • 附件

        集風嘴
        7 毫米
        頭皮按摩風嘴
        捲髮擴散風嘴

      • 功能特點

        冷風掣
        電線掛勾

      • 技術規格

        電線長度
        2 米
        瓦數
        1800  瓦

      • 服務

        全球 2 年保養

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

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          • 速度相較於BHD004 1800 瓦電風筒
          • * 以「柔乾」模式吹髮5分鐘後之測試結果
          • * * 以平均乾髮時間 7 分鐘計算
          • * * * 與 Philips HP8280 相比

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