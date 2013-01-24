智能數碼程式

智能數碼程式能夠自動選擇最合適的風溫和風速，根據您的喜好和需要，打造個人化的吹護體驗。備有「速乾-柔乾-手動-造型-頭皮按摩-捲髮」等模式選擇。選擇「速乾」模式來快速吹乾頭髮。如需要特別呵護，可在「柔乾」或「手動」模式中的三個級別中選擇適合的溫度/速度設定。當連接對應附件時會自動啟用「造型」、「捲髮」或「頭皮按摩」模式。