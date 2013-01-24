呵護獨一無二 您的專屬護髮
全新 Philips Prestige 電風筒配備 SenseIQ 智能感溫調控科技，能夠感應頭髮溫度並調節風溫超過 12,000* 次，防止過熱，讓秀髮散發健康動人的光澤。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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呵護獨一無二 您的專屬護髮
全新 Philips Prestige 電風筒配備 SenseIQ 智能感溫調控科技，能夠感應頭髮溫度並調節風溫超過 12,000* 次，防止過熱，讓秀髮散發健康動人的光澤。 查看各種好處
SenseIQ 智能感溫調控科技打造個人化吹護體驗。感應— 電風筒內置紅外線數碼感溫器會持續感應用家頭髮的即時溫度，自動調節出個人化的護髮體驗。調控 — 內置智能微型處理器，精準分析感溫器收集到的數據，在每次吹髮過程中調控出風溫度多達 12,000 次***，防止秀髮過熱受損，保護髮絲。護髮 — 智能感應鎖水科技，有效鎖緊髮芯高達 95% 天然水分**，讓秀髮更健康，散發自然光澤。
紅外線數碼感溫器可持續感應頭秀髮溫度來防止過熱。相比其他電風筒只會測量出風溫度，這款配備 SenseIQ 智能感溫調控科技的 Philips 電風筒會先感測秀髮的實時溫度，再調控出風溫度。感溫器高度靈敏精準，有效偵測每個微小的溫度變化，為秀髮提供個人化的貼心專屬保護。
智能微處理器就如 SenseIQ 的大腦。可在每次吹髮過程中調節風量溫度超過 12,000 次***，精確控制吹髮溫度，為秀髮帶來個人化貼心的專屬呵護。SenseIQ 的智能風溫控制為秀髮提供獨特保護。
您的秀髮值得專屬呵護。在每次吹髮時有效鎖緊髮芯高達 95%** 的天然水分，讓秀髮閃耀自然動人的光澤。
創新設計的電風筒可製造出強勁吹髮氣流，有效縮短平均吹髮時間達 30%*。
智能數碼程式能夠自動選擇最合適的風溫和風速，根據您的喜好和需要，打造個人化的吹護體驗。備有「速乾-柔乾-手動-造型-頭皮按摩-捲髮」等模式選擇。選擇「速乾」模式來快速吹乾頭髮。如需要特別呵護，可在「柔乾」或「手動」模式中的三個級別中選擇適合的溫度/速度設定。當連接對應附件時會自動啟用「造型」、「捲髮」或「頭皮按摩」模式。
獨特的電子介面只需輕按便可操作。配有 LED 指示燈，使用時更清晰掌握各個模式。獨立造型冷風掣，方便定型。
7 毫米造型集風嘴可集中吹出氣流，方便塑造順滑貼服造型，適合吹髮或造型使用。當連接集風嘴配件時，電風筒會自動選用「造型」模式。另外您亦可以在「速乾」、「柔乾」或「手動」模式中使用集風嘴。
使用震動頭皮按摩風嘴，有助刺激養分輸送至髮根。當連接風嘴時，電風筒會自動選用「頭皮按摩」模式。柔軟震動梳齒和柔和暖風可以令頭皮放鬆，促進養分輸送至頭皮和髮根，打造健康秀髮。
用捲髮擴散風嘴附件打造更飄逸、豐盈和彎曲的捲髮造型。當連接附件時，電風筒會自動選用「捲髮」模式。擴散風嘴上的圓針形出風口能夠將氣流平均分散到各部位的頭髮，提升豐盈效果，減少毛燥。若想獲得更飄逸效果，可將擴散風嘴靠近髮頂或髮根位置。
即時釋放超過 2 倍**** 負離子，打造貼服、順滑秀髮。負離子有效消除靜電、改善髮質並撫平頭髮毛鱗片，令頭髮倍顯柔順有光澤。
護髮技術
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