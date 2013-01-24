主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

StraightCare Essential

ThermoProtect 技術直髮器

BHS378/03
1 獎項
  • 離子式呵護與打理，塑造順滑秀髮 離子式呵護與打理，塑造順滑秀髮 離子式呵護與打理，塑造順滑秀髮
    -{discount-value}

    StraightCare Essential ThermoProtect 技術直髮器

    BHS378/03
    1 獎項

    離子式呵護與打理，塑造順滑秀髮

    產品專為輕鬆塑造髮型而設，具備長形角蛋白注入式面板和 6 段 LED 溫度設定。以 ThermoProtect 技術呵護秀髮，避免過熱；而離子功能則確保秀髮亮麗照人。 查看各種好處

    建議零售價: HK$398.00

    StraightCare Essential ThermoProtect 技術直髮器

    離子式呵護與打理，塑造順滑秀髮

    產品專為輕鬆塑造髮型而設，具備長形角蛋白注入式面板和 6 段 LED 溫度設定。以 ThermoProtect 技術呵護秀髮，避免過熱；而離子功能則確保秀髮亮麗照人。 查看各種好處

    離子式呵護與打理，塑造順滑秀髮

    產品專為輕鬆塑造髮型而設，具備長形角蛋白注入式面板和 6 段 LED 溫度設定。以 ThermoProtect 技術呵護秀髮，避免過熱；而離子功能則確保秀髮亮麗照人。 查看各種好處

    建議零售價: HK$398.00

    StraightCare Essential ThermoProtect 技術直髮器

    離子式呵護與打理，塑造順滑秀髮

    產品專為輕鬆塑造髮型而設，具備長形角蛋白注入式面板和 6 段 LED 溫度設定。以 ThermoProtect 技術呵護秀髮，避免過熱；而離子功能則確保秀髮亮麗照人。 查看各種好處

    類似產品

    See all straighteners

      離子式呵護與打理，塑造順滑秀髮

      • ThermoProtect 技術
      • 離子修護讓頭髮光澤亮麗
      • 角蛋白注入式面板
      • 6 段 LED 溫度設定
      6 段 LED 溫度設定，讓您精準掌控

      6 段 LED 溫度設定，讓您精準掌控

      清晰 LED 指示燈顯示不同溫度設定（溫度範圍由 160°C 至 230°C），助您精準掌控。低溫適合快速打造柔和風格；高溫則可打造持久長效造型。塑造準確造型，同時呵護秀髮。

      自動斷電安全裝置讓您安全使用

      自動斷電安全裝置讓您安全使用

      造型器設有自動斷電安全裝置，讓您安心使用，造型器會在使用 60 分鐘後自動關閉。

      負離子護髮讓頭髮柔順亮麗

      負離子護髮讓頭髮柔順亮麗

      負離子能夠消除靜電，改善髮質並活化頭皮，使頭髮倍顯柔亮和光澤，打造柔順、謝絕毛燥，並且光澤亮麗的秀髮。

      ThermoProtect 技術

      ThermoProtect 技術

      ThermoProtect 技術讓面板均衡受熱，防止過熱損害髮絲。

      世界通用電壓，適合在全球各地使用

      世界通用電壓，適合在全球各地使用

      兼容 110-240 伏電壓，讓您在世界各地都能安心使用。

      配備 100 毫米長面板，可快速輕鬆直髮

      100 毫米增長面板可更有效接觸秀髮，讓您輕易在短時間內達到完美直髮效果。

      角蛋白陶瓷面板令頭髮順滑如絲、閃耀迷人

      角蛋白注入式陶瓷面板可在秀髮間順滑移動，快速簡易進行造型。

      按鍵鎖功能令存放直髮器更方便安全

      面板能夠鎖定，方便安全存放。

      可選溫度範圍為 160°C 至 230°C

      可選溫度範圍為 160°C 至 230°C；能塑造持久造型效果，同時減低秀髮受損的機會。

      快速加熱，30 秒內即可使用

      直髮器能快速加熱，30 秒內即可使用。

      技術規格

      • 技術規格

        電壓
        110-240  伏
        電線長度
        1.8  米
        加熱時間
        30 秒
        長面板
        28X100 毫米
        造型溫度
        160°C - 230°C
        溫度控制類型
        帶 LED 指示燈的滑動開關

      • 功能特點

        面板材料
        角蛋白注入式陶瓷面板
        存放掛環
        旋轉式電線
        直髮夾板鎖
        操作就緒指示燈

      • 服務

        全球 2 年保養

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          獎項

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記