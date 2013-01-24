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直髮器

BHS830/03
  • 以 SenseIQ 打造個人化直髮造型體驗 以 SenseIQ 打造個人化直髮造型體驗 以 SenseIQ 打造個人化直髮造型體驗
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    Prestige 直髮器

    BHS830/03

    以 SenseIQ 打造個人化直髮造型體驗

    隆重介紹 Philips 個人化直髮器，配備 SenseIQ 智能感溫調控技術，專為鎖緊秀髮深層水分而設。直髮效果？每次造型時都能為您帶來強韌、健康且充滿光澤的秀髮。 查看各種好處

    建議零售價: HK$1,198.00

    Prestige 直髮器

    以 SenseIQ 打造個人化直髮造型體驗

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      以 SenseIQ 打造個人化直髮造型體驗

      證實有效維持髮絲93%自然強韌*

      • 個人化技術
      • 保持髮質自然強韌度*
      • 鎖住高達 70% 天然水分**
      • 4 倍負離子強效釋放技術，秀髮閃亮動人***
      個人化直髮造型

      個人化直髮造型

      SenseIQ 智能感溫調控技術打造個人化直髮體驗。感應 — 數碼感溫器在每次造型過程中感測秀髮溫度超過 20,000 次。調控 — 智能微處理器自動調節溫度，防止秀髮過熱。護髮 — 感應和調節技術在造型時保護秀髮，並可鎖住秀髮高達 70%** 的天然水分。

      保持髮質自然強韌

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      配備 SenseIQ 的直髮器證實可保持高達 93% 髮質自然強韌*，確保您的秀髮內裡健康，外表光澤亮麗。

      四倍負離子強效釋放技術締造閃亮秀髮

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      四倍負離子強效釋放技術讓秀髮在充沛的離子中得到滋潤。這項專利設計利用直髮器雙槽的 4 個特製噴口，釋放數百萬的離子。這些負離子會消除靜電、去除毛燥，為秀鬆打造滑亮生輝的光澤。

      感應頭髮溫度

      感應頭髮溫度

      別緻秀髮，獨特呵護。每一下，Philips 智能感控溫鎖水直髮器都在為您打造個人化造型體驗 。數碼感溫器在每次造型過程中感測秀髮溫度超過 20,000 次，讓您每次造型時都能享受貼心為您塑造的個人化體驗。

      調節直髮造型溫度，防止秀髮過熱

      調節直髮造型溫度，防止秀髮過熱

      智能微處理器就如 SenseIQ 的大腦，會持續分析並調節溫度。直髮器會因應您的秀髮調節熱力，從而避免過熱，同時又能達到您想要的造型效果。

      為秀髮帶來獨特呵護

      為秀髮帶來獨特呵護

      您的秀髮值得專屬呵護。直髮器配備 SenseIQ 智能感溫調控技術，有效鎖緊髮芯高達 70%** 的天然水分，讓秀髮閃耀亮麗健康的光澤。

      快速造型

      快速造型

      這款直髮器的面板增大 20%***，能在幾秒內加熱，減少操作次數。有 14 段溫度設定可供選擇，讓您打造出心中的理想造型。

      順滑無阻

      順滑無阻

      超暢滑面板經過防磨擦處理，能夠流暢滑過髮絲表面，順利無阻。

      運用 3 種造型模式，輕鬆直髮

      運用 3 種造型模式，輕鬆直髮

      一按即可根據秀髮類型從三個模式之中作出選擇：「快速」模式：加熱至 210°C，適合濃密、粗糙、捲曲質感等難以拉直的頭髮。「一般」模式：加熱至 190°C，適合適中質感的頭髮或柔和波浪捲髮。「溫和」模式：加熱至 170°C，適合幼細、淡色、金黃色或染色頭髮。為了保護頭髮，SenseIQ 在所有模式中都會自動啟用。

      不導熱頂端，助您打造心中理想造型

      不導熱頂端，助您打造心中理想造型

      想打造亮眼的捲髮？沒問題。將髮束放在面板之間，滑動時將直髮器往內或外捲動。用另一隻手握著不導熱頂端，可以更易操控、更加精準。

      捲式收納袋方便造型

      捲式收納袋方便造型

      時尚的可摺式收納袋可用作隔熱墊，助您在任何地方打造造型。不論在家裡或在旅途中，您都能用它妥善保存直髮器。

      技術規格

      • 護髮技術

        SenseIQ 智能感溫調控技術
        離子護髮
        有，4 個離子噴射口

      • 功能特點

        設定
        3 種模式：「快速」、「一般」、「溫和」
        自動斷電安全裝置
        60 分鐘後
        LED 顯示屏
        旋轉式電線
        存放掛環

      • 技術規格

        加熱時間
        15 秒
        電壓
        110-240  伏
        電線長度
        2 米

      • 配件

        隔熱墊
        隔熱收藏袋
        隔熱保護蓋

      • 服務

        2 年全球保養

      為本產品獲取支援

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