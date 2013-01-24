即使是最幼細毛髮，亦能快速脫毛
最快速的脫毛器配備獨特陶瓷夾輪，旋轉速度比以往更快，可緊緊抓住幼細和較短的毛髮。選用最適合您的脫毛方法，為身體部位細緻脫毛，讓您擁有絲般順滑的肌膚長達數星期。 查看各種好處
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即使是最幼細毛髮，亦能快速脫毛
最快速的脫毛器配備獨特陶瓷夾輪，旋轉速度比以往更快，可緊緊抓住幼細和較短的毛髮。選用最適合您的脫毛方法，為身體部位細緻脫毛，讓您擁有絲般順滑的肌膚長達數星期。 查看各種好處
獨特的脫毛刀頭採用陶瓷物料製成，可輕柔地脫除最幼細毛髮，比蜜蠟可脫除的毛髮短 4 倍。配備轉速更高的夾輪 (2200RPM)，帶來前所未有的脫毛速度。
特闊脫毛刀頭每下可去除更多毛髮，助您迅速去除毛髮。
人體工學設計 S 型手柄讓操控更輕鬆，動作更自然和精確，為全身各部位剃毛。
採用防滑手柄設計，適合在遇水的環境下使用，讓您在浸浴或淋浴時使用都倍感舒適自在。脫毛器可無線使用，帶來無比方便。
精明燈讓您連最難察看的毛髮亦能準確拔除
剃毛刀頭更溫和地處理身體各個部位的剃毛需要，提供貼服的剃毛效果。隨附毛髮修剪梳，方便修飾比堅尼部位的毛髮。
更溫和地處理身體各個部位的脫毛需要，隨附面部脫毛專用保護蓋，更準確去除多餘的面部毛髮，以及敏感部位脫毛專用保護蓋，可去除腋下及比堅尼位的毛髮。
伸展肌膚裝置可在脫毛時拉緊皮膚。
方便易用
配件
效能
技術規格
電源
功能特點