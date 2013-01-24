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Satinelle Advanced

乾濕兩用脫毛器

BRE635/00
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  • 即使是最幼細毛髮，亦能快速脫毛 即使是最幼細毛髮，亦能快速脫毛 即使是最幼細毛髮，亦能快速脫毛
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    Satinelle Advanced 乾濕兩用脫毛器

    BRE635/00
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    即使是最幼細毛髮，亦能快速脫毛

    最快速的脫毛器配備獨特陶瓷夾輪，旋轉速度比以往更快，可緊緊抓住幼細和較短的毛髮。選用最適合您的脫毛方法，為身體部位細緻脫毛，讓您擁有絲般順滑的肌膚長達數星期。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$998.00
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      • S 型手柄設計
      • +5 件配件
      脫毛刀頭使用獨特的陶瓷物料，更有效抓住毛髮

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      特闊脫毛刀頭

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      剃毛刀頭更溫和地處理身體各個部位的剃毛需要，提供貼服的剃毛效果。隨附毛髮修剪梳，方便修飾比堅尼部位的毛髮。

      面部及敏感部位脫毛專用保護蓋協助脫除多餘毛髮

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      更溫和地處理身體各個部位的脫毛需要，隨附面部脫毛專用保護蓋，更準確去除多餘的面部毛髮，以及敏感部位脫毛專用保護蓋，可去除腋下及比堅尼位的毛髮。

      附有伸展肌膚裝置

      附有伸展肌膚裝置

      伸展肌膚裝置可在脫毛時拉緊皮膚。

      技術規格

      • 方便易用

        無線
        手柄
        S 型手柄
        乾濕兩用
        精明燈

      • 配件

        剃毛刀頭
        伸展肌膚裝置
        面部脫毛專用保護蓋
        毛髮修剪梳
        敏感部位脫毛專用保護蓋
        收藏袋
        清潔刷子

      • 效能

        脫毛系統
        專利脫毛系統
        脫毛刀頭
        特寬
        脫毛夾輪
        陶瓷夾輪

      • 技術規格

        電壓
        15V / 5.4W
        拔毛速度 1
        每分鐘 64000 下
        拔毛速度 2
        每分鐘 70400 下
        拔毛鉗數量
        32

      • 電源

        電池類別
        鋰離子電池
        使用時間
        長達 40 分鐘
        充電
        1.5 小時充電時間
        快速充電

      • 功能特點

        速度選擇
        2 種選擇

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