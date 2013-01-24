溫和的脫毛效果，讓肌膚保持光滑長達 4 週

Philips Epilator Series 8000 帶來極致且溫和的脫毛效果，改良的拔毛鉗和每秒拔毛動作可拔除超過 70,000 條毛髮，讓您能覆蓋更多的皮膚和保持光滑長達 4 週。您更可以在 10 分鐘內去除小腿的毛髮！