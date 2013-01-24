極致脫毛效果，溫和呵護肌膚
Philips Epilator Series 8000 能帶來極致且溫和的脫毛效果，讓您能夠在 10 分鐘內令小腿變得光滑。使用額外配件，享受除了脫毛以外的好處。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
極致脫毛效果，溫和呵護肌膚
Philips Epilator Series 8000 能帶來極致且溫和的脫毛效果，讓您能夠在 10 分鐘內令小腿變得光滑。使用額外配件，享受除了脫毛以外的好處。 查看各種好處
極致脫毛效果，溫和呵護肌膚
Philips Epilator Series 8000 能帶來極致且溫和的脫毛效果，讓您能夠在 10 分鐘內令小腿變得光滑。使用額外配件，享受除了脫毛以外的好處。 查看各種好處
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極致脫毛效果，溫和呵護肌膚
Philips Epilator Series 8000 能帶來極致且溫和的脫毛效果，讓您能夠在 10 分鐘內令小腿變得光滑。使用額外配件，享受除了脫毛以外的好處。 查看各種好處
Philips Epilator Series 8000 帶來極致且溫和的脫毛效果，改良的拔毛鉗和每秒拔毛動作可拔除超過 70,000 條毛髮，讓您能覆蓋更多的皮膚和保持光滑長達 4 週。您更可以在 10 分鐘內去除小腿的毛髮！
特闊脫毛刀頭每下可去除更多毛髮，助您迅速去除毛髮。
人體工學設計 S 型手柄讓操控更輕鬆，動作更自然和精確，為全身各部位剃毛。
採用防滑手柄設計，適合在遇水的環境下使用，讓您在浸浴或淋浴時使用都倍感舒適自在。脫毛器可無線使用，帶來無比方便。
精明燈助您看清每條幼細的毛髮，讓全身各部位都可享有最佳脫毛效果。
剃毛刀頭更溫和地處理身體各個部位的剃毛需要，提供貼服的剃毛效果。隨附毛髮修剪梳，方便修飾比堅尼部位的毛髮。
為了讓您能夠處理需要特別溫和呵護的部位，隨附一個敏感部位脫毛專用保護蓋，可輕鬆去除面部、腋下和比堅尼部位的多餘毛髮。
全面接觸保護蓋讓您輕鬆脫毛，倍感舒適。設計旨在輕輕拉伸處理的部位，因此您無需自己拉伸皮膚，從而減輕拉扯皮膚的不適感。
隨附的精美小袋，可將所有物品一起儲存。
配件
效能
方便易用
技術規格
功能特點
電源