IPL 即強脈衝光。Philips Lumea 釋放出溫和的脈衝光至髮根，可刺激毛囊進入休眠期，令毛髮的生長速度減慢及減少，重複使用能令肌膚光滑如絲。阻止毛髮再生的療程安全溫和，在敏感部位亦可使用。Philips Lumea 經臨床測試，與皮膚科醫生同共研發，在家中便可以安全舒適地去除毛髮。
客觀研究顯示，只需進行 3 次療程，即可減少至少 85% 的毛髮再生**。首 4 次療程必須每兩星期進行一次，其後應可看到理想效果。如要獲得持久的效果，只需每 4 星期進行一次療程。經過 8 次療程後，即可享受至少 3 個月的脫毛淨滑肌膚。*如要放大圖片，請點擊本頁頂部圖片庫中的圖片。
Philips Lumea Prestige 不但有效而且容易使用，大部分皮膚和毛髮類型都能安全使用。它適用於天然的深金色、棕色和黑色毛髮，以及白晳至深棕膚色。正如其他 IPL 療程一樣，Philips Lumea 無法使用於白／灰、淺金色或紅色毛髮上，也不適用於極深的膚色。因為療程的先決條件是毛髮色素和膚色色素之間必須有高對比度。
在療程開始時或在療程期間，整合式膚色感應器都會偵測使用範圍的皮膚膚色。如果偵測到膚色太深，即不適合使用本產品，裝置會自動停止發射脈衝光。
去除面部（上唇、臉頰和鬢角）和身體部位（包括腿部、腋下、比堅尼區、手臂和腹部）毛髮，讓您重拾自信。
較大的出光口適合大範圍的脫毛部位（如腿部）進行快速脫毛
附加整合式濾光片能安全處理面部毛髮，適用於上唇、下巴、面頰和其他敏感部位。
比堅尼位專用配件能有效去除比堅尼位置的毛髮。這個部位的毛髮一般比腿毛粗硬。
Lumea 應用程式免費下載，提供獨特及個人化的 IPL 體驗，特別為您而設，確保您可全面運用 Lumea，並以正確方式使用，從而達到持久效果。應用程式協助您按照身體部位建立個人化療桯時間表，並在每次療程期間提供貼士及建議。您只需定期查看應用程式，確保您獲得所有通知及提示。
Philips 便攜式修毛器是額外附贈的美容工具，能簡單快速地去除最為幼細的面部毛髮。
适用部位
附件
包含
功率
安全性和可调节设置
服务
照射时间
照射模式
筆形修毛器