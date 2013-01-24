適合大部分的皮膚和毛髮類型

Philips Lumea Prestige 不但有效而且容易使用，大部分皮膚和毛髮類型都能安全使用。它適用於天然的深金色、棕色和黑色毛髮，以及白晳至深棕膚色。正如其他 IPL 療程一樣，Philips Lumea 無法使用於白／灰、淺金色或紅色毛髮上，也不適用於極深的膚色。因為療程的先決條件是毛髮色素和膚色色素之間必須有高對比度。