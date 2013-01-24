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Lumea Advanced

IPL 彩光脫毛器

BRI923/00
1 獎項
  • 肌膚可保持淨滑至少 3 個月* 肌膚可保持淨滑至少 3 個月* 肌膚可保持淨滑至少 3 個月*
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    Lumea Advanced IPL 彩光脫毛器

    BRI923/00
    1 獎項

    肌膚可保持淨滑至少 3 個月*

    Philips Lumea Advanced 是防止身體毛髮再生的最佳方法。只要定期使用溫和脈衝光，肌膚就能每天保持如絲般柔滑。 查看各種好處

    建議零售價: HK$3,498.00

    Lumea Advanced IPL 彩光脫毛器

    肌膚可保持淨滑至少 3 個月*

    Philips Lumea Advanced 是防止身體毛髮再生的最佳方法。只要定期使用溫和脈衝光，肌膚就能每天保持如絲般柔滑。 查看各種好處

    肌膚可保持淨滑至少 3 個月*

    Philips Lumea Advanced 是防止身體毛髮再生的最佳方法。只要定期使用溫和脈衝光，肌膚就能每天保持如絲般柔滑。 查看各種好處

    建議零售價: HK$3,498.00

    Lumea Advanced IPL 彩光脫毛器

    肌膚可保持淨滑至少 3 個月*

    Philips Lumea Advanced 是防止身體毛髮再生的最佳方法。只要定期使用溫和脈衝光，肌膚就能每天保持如絲般柔滑。 查看各種好處

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      肌膚可保持淨滑至少 3 個月*

      3 次療程可減少至少 85% 毛髮再生**

      • 適用於身體及面部
      • 配備膚色感應器
      • 15 分鐘小腿脫毛
      • + Satin Compact 筆形修毛器
      專業 IPL 家用技術，與皮膚科醫生同共研發

      專業 IPL 家用技術，與皮膚科醫生同共研發

      IPL 即強脈衝光。Philips Lumea 釋放出溫和的脈衝光至髮根，可刺激毛囊進入休眠期，令毛髮的生長速度減慢及減少，重複使用能令肌膚光滑如絲。阻止毛髮再生的療程安全溫和，在敏感部位亦可使用。Philips Lumea 經臨床測試，與皮膚科醫生同共研發，在家中便可以安全舒適地去除毛髮。

      療程保證安全高效

      療程保證安全高效

      客觀研究顯示，只需進行 3 次療程，即可減少至少 85% 的毛髮再生**。首 4 次療程必須每兩星期進行一次，其後應可看到理想效果。如要獲得持久的效果，只需每 4 星期進行一次療程。經過 8 次療程後，即可享受至少 3 個月的脫毛淨滑肌膚。*如要放大圖片，請點擊本頁頂部圖片庫中的圖片。

      適合大部分的皮膚和毛髮類型

      適合大部分的皮膚和毛髮類型

      Philips Lumea Prestige 不但有效而且容易使用，大部分皮膚和毛髮類型都能安全使用。它適用於天然的深金色、棕色和黑色毛髮，以及白晳至深棕膚色。正如其他 IPL 療程一樣，Philips Lumea 無法使用於白／灰、淺金色或紅色毛髮上，也不適用於極深的膚色。因為療程的先決條件是毛髮色素和膚色色素之間必須有高對比度。

      整合式膚色感應器

      整合式膚色感應器

      在療程開始時或在療程期間，整合式膚色感應器都會偵測使用範圍的皮膚膚色。如果偵測到膚色太深，即不適合使用本產品，裝置會自動停止發射脈衝光。

      安全及有效用於敏感皮膚及身體敏感部位

      安全及有效用於敏感皮膚及身體敏感部位

      去除面部（上唇、臉頰和鬢角）和身體部位（包括腿部、腋下、比堅尼區、手臂和腹部）毛髮，讓您重拾自信。

      較大的出光口，適合快速脫毛

      較大的出光口，適合快速脫毛

      較大的出光口適合大範圍的脫毛部位（如腿部）進行快速脫毛

      精準配件，用於面部更加安全

      精準配件，用於面部更加安全

      附加整合式濾光片能安全處理面部毛髮，適用於上唇、下巴、面頰和其他敏感部位。

      專門去除比堅尼位置毛髮的配件

      專門去除比堅尼位置毛髮的配件

      比堅尼位專用配件能有效去除比堅尼位置的毛髮。這個部位的毛髮一般比腿毛粗硬。

      下載免費的 Lumea 應用程式，隨手就能獲得貼心意見

      下載免費的 Lumea 應用程式，隨手就能獲得貼心意見

      Lumea 應用程式免費下載，提供獨特及個人化的 IPL 體驗，特別為您而設，確保您可全面運用 Lumea，並以正確方式使用，從而達到持久效果。應用程式協助您按照身體部位建立個人化療桯時間表，並在每次療程期間提供貼士及建議。您只需定期查看應用程式，確保您獲得所有通知及提示。

      美容特別版包含 Satin Compact 筆形修毛器

      美容特別版包含 Satin Compact 筆形修毛器

      Philips 便攜式修毛器是額外附贈的美容工具，能簡單快速地去除最為幼細的面部毛髮。

      技術規格

      • 适用部位

        身体部位
        • 手臂
        • 腿部
        • 腹部
        • 腋下
        • 比基尼区域
        面部区域
        • 下巴
        • 鬓角
        • 嘴唇上方

      • 附件

        身體配件（4 平方厘米）
        適用頸部以下部位
        面部專用配件（2 平方厘米）
        適用於雙眼以下部位
        比堅尼位專用配件（2 平方厘米）
        專門處理比堅尼位毛髮

      • 包含

        使用说明
        用户手册
        存储
        适配器
        24V / 1500mA
        配件
        清潔布

      • 功率

        电压
        100-240 伏
        有線使用

      • 安全性和可调节设置

        集成紫外线滤光器
        防止皮肤受到紫外线伤害
        5 种光能设置
        可根据您的皮肤类型进行调节
        集成式安全系统
        防止意外闪光
        肤色传感器
        检测肤色

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

      • 照射时间

        比堅尼
        4 分鐘
        小腿
        15 分鐘
        腋下
        2.5 分钟
        面部区域
        2 分鐘

      • 照射模式

        滑动和闪光
        适于简单移动照射
        有线/无线使用
        有线
        重压和闪烁
        适于照射弯曲部位

      • 筆形修毛器

        配件
        • 眉毛梳
        • 清潔刷子
        方便易用
        纖巧手柄
        電源
        AAA 電池

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          獎項

          • 在荷蘭及奧地利對 48 名女性進行的研究顯示，完成12次整療程後，腿部毛髮減少中位數為 71%。
          • * 腿部測量結果；45 位女性中，有 67% 人的腿部毛髮減少 85% 或以上。

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