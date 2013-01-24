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Lumea IPL 9000 Series IPL 彩光脫毛器

BRI958/00
為本產品尋找支援
  • 享受 6 個月的持久淨滑脫毛效果* 享受 6 個月的持久淨滑脫毛效果* 享受 6 個月的持久淨滑脫毛效果*
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    Lumea IPL 9000 Series IPL 彩光脫毛器

    BRI958/00
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      享受 6 個月的持久淨滑脫毛效果*

      使用我們最快速、最強效的 IPL 彩光脫毛器

      • 採用 SenseIQ 智能感控技術
      • 腋下、比堅尼、身體、面部
      • 附有 SmartSkin 智能膚色感應器
      • 可無線及有線使用
      • 4 個智能專用配件
      與皮膚科專家共同研發 IPL 家用彩光脫毛技術

      與皮膚科專家共同研發 IPL 家用彩光脫毛技術

      IPL 彩光 (即脈衝光)脫毛技術利用溫和的光使毛髮處於休眠狀態。光線照射毛髮根部，使毛囊進入休眠期，刺激毛髮脫落。 重複使用可防止毛髮再生，令肌膚光滑如絲。Philips Lumea 與皮膚科專家共同研發，經臨床測試，即使敏感部位都可在家中安全使用。

      療程保證溫和有效

      療程保證溫和有效

      客觀研究顯示，只需3 次療程(即4星期)，可減少達92%毛髮再生**。首 4 次療程必須每兩星期進行一次，其後 8 次療程則每 4 星期進行一次。 經過 12 次療程後，即可享受長達 6 個月的持久淨滑肌膚*。

      SenseIQ 智能感應調控科技可帶來個人化的脫毛體驗

      SenseIQ 智能感應調控科技可帶來個人化的脫毛體驗

      感應：Lumea 的 SmartSkin 智能膚色感應器會按照您的膚色選擇最舒適的彩光設定。調控：智能專用配件可為身體各部位提供度身訂做的模式。呵護：與多位皮膚科專家共同研發，即使在敏感部位亦可帶來溫和而持久的脫毛效果***。

      共發出 450,000 次閃光*****

      共發出 450,000 次閃光*****

      燈泡使用壽命可發出多達 450,000 次閃光*****。

      智能專用配件為身體各部位提供所需的療程模式

      智能專用配件為身體各部位提供所需的療程模式

      專為您的身體曲線而設。Lumea 的獨特弧度配件為身體各部位提供所需的療程模式。 每個弧度配件配備不同的形狀、出光口尺寸和濾光片，能緊貼肌膚，防止意外漏光，讓您更容易得到有效且安全的療程，完美貼合身體不同部位，包括細緻及敏感的部位。

      腋下專用配件採用凸弧形設計

      腋下專用配件採用凸弧形設計

      腋下專用配件為 3 平方厘米出光口，專為難於護理的腋窩位置的毛髮部位而設。在安裝配件後，即可在相應的身體部位進行療程。 86% 女性表示腋下毛髮減少，並對效果感到滿意****。

      比堅尼部位專用配件備有額外濾光片

      比堅尼部位專用配件備有額外濾光片

      安裝比堅尼專用配件後，即可在相應的身體部位進行療程。它配備一個 3 平方厘米出光口，配合透明濾光片，提供非凡舒適感；其凸弧形設計出光口緊貼您的身體曲線，保持與肌膚最大範圍接觸，達致最徹底和最舒適的效果。78％女性表示比堅尼部位的毛髮減少，並對效果感到滿意****。

      身體專用配件採用凹弧形設計

      身體專用配件採用凹弧形設計

      身體專用配件備有一個 4.1 平方厘米的最大出光口，最適合較大面積部位例如腿部、手臂及腹背。凹弧形設計緊貼您的身體曲線，以達致最佳的皮膚接觸效果。在安裝配件後，即可在相應的身體部位進行療程。83% 女性表示腿部毛髮減少，並對效果感到滿意****。

      面部專用配件及額外濾光片

      面部專用配件及額外濾光片

      面部專用配件經過精心設計，備有 2 平方厘米的平直形出光口，方便您溫和有效地去除臉上的毛髮。完美緊貼您的上唇、下巴或面頷部位，配備有額外濾光片，療程時加倍呵護面部肌膚。 在安裝配件後，即可在相應的身體部位進行療程。84% 的女性表示面部的毛髮減少，並對效果感到滿意****。

      SmartSkin 智能膚色感應器，設有 5 段光度選擇

      SmartSkin 智能膚色感應器，設有 5 段光度選擇

      Lumea IPL 家用彩光採用 SenseIQ 智能感控技術，配備5段光度設定。SmartSkin 智能膚色感應器會偵測您的膚色，自動識別膚色並建議最佳的彩光強度。

      無線使用

      無線使用

      Philips Lumea IPL 9000 系列是唯一的無線 IPL 彩光脫毛器，無線操作可以輕鬆用於難以觸及的身體部位。方便您安坐家中任何地方去除毛髮。

      使用 Philips Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式令療程更個人化

      使用 Philips Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式令療程更個人化

      免費下載 Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式讓您可安坐家中享受長達六個月的持久淨滑肌膚*。簡單易用的應用程式，在過程中為您提供每一個步驟的技術提示和秘訣，而其個人化的療程模式和時間表助您管理合適的療程。您將以最快捷的方式，時刻準備就緒。

      適合多種皮膚和毛髮類型

      適合多種皮膚和毛髮類型

      Philips Lumea IPL 9000 系列有效且易用，大部分皮膚和毛髮類型都能安全使用。它適用於天然的深金色、棕色和黑色的毛髮，以及白晳至深棕膚色。使用IPL 彩光脫毛器的先決條件是毛髮色素和膚色色素之間必須有大對比度，故此 Lumea 如其他 IPL 彩光脫毛療程一樣，無法使用於白、灰、淺金色或紅色毛髮上，也不適用於極深的膚色。

      技術規格

      • 安全性和可调节设置

        SmartSkin 传感器
        The right setting on demand
        肤色传感器
        Detects your skin tone
        集成紫外线滤光器
        Protects skin from UV light
        集成式安全系统
        Prevent unintentional flashing
        5 种光能设置
        Adjustable to your skin type

      • 技术规格附件

        身体部位附件
        • Shape: Convex curved
        • Window size: 4.1 cm2
        • Tailored treatment for body
        面部部位附件
        • Shape: Flat
        • Window size:2 cm2,extra filter
        • Tailored treatment for face
        比基尼部位附件
        • Shape: Concave curved
        • Window size:3 cm2,extra filter
        • Tailored treatment for bikini
        腋下部位附件
        • Shape: Concave curved
        • Window size: 3 cm2
        • Tailored treatment for armpits

      • 電源

        電壓
        100-240 V

      • 服務

        保用
        2 年全球保養

      • 照射时间

        面部区域
        1,5 min
        小腿
        8,5 min
        腋下
        2,5 min
        敏感区域
        2 min

      • 技术规格

        高性能灯泡
        Delivers 450,000 flashes*****

      • 适用部位

        面部区域
        • Chin
        • Upper lip
        • Jawline
        敏感部位
        • Underarms
        • Bikini
        身体部位
        • Arms
        • Legs
        • Stomach

      • Power

        Power system
        Rechargeable battery

      • Application time

        Underarms
        2,5 min

      • Technical specs. attachments

        Underarm treatment attachment
        • Shape: Concave curved
        • Window size: 3cm2
        • Tailored for underarm area

      • 包含

        使用说明
        User manual
        适配器
        19.5V / 4000mA

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

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          • 完成 12 次療程後，腿部毛髮減少達 78%，比堅尼部位毛髮減少達 64%，腋下毛髮減少達 65%。
          • * 中位數：完成 12 次療程後，毛髮減少達 58%
          • **根據療程時間表的腿部量度結果，脫毛效果或因人而異。
          • * * 需依照建議的脫毛療程時間表
          • ** 以用於小腿、比堅尼位、腋下和面部計算。Philips的全球兩年保養不會因彩光燈的使用壽命而延長。
          • * * * * * 根據46名女性在荷蘭及奧地利進行的測試，於腋下、比堅尼位、腿部進行3次療程及在面部進行了2次療程後結果顯示。
          • * * * * * * 根據無線使用, 配合出光口尺寸和弧形配件
          • * * * * * * *根據2020年190 位受訪者接受在英國進行的測試

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