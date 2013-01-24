適合多種皮膚和毛髮類型

Philips Lumea IPL 9000 系列有效且易用，大部分皮膚和毛髮類型都能安全使用。它適用於天然的深金色、棕色和黑色的毛髮，以及白晳至深棕膚色。使用IPL 彩光脫毛器的先決條件是毛髮色素和膚色色素之間必須有大對比度，故此 Lumea 如其他 IPL 彩光脫毛療程一樣，無法使用於白、灰、淺金色或紅色毛髮上，也不適用於極深的膚色。