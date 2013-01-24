IPL 彩光 (即脈衝光)脫毛技術利用溫和的光使毛髮處於休眠狀態。光線照射毛髮根部，使毛囊進入休眠期，刺激毛髮脫落。 重複使用可防止毛髮再生，令肌膚光滑如絲。Philips Lumea 與皮膚科專家共同研發，經臨床測試，即使敏感部位都可在家中安全使用。
客觀研究顯示，只需3 次療程(即4星期)，可減少達92%毛髮再生**。首 4 次療程必須每兩星期進行一次，其後 8 次療程則每 4 星期進行一次。 經過 12 次療程後，即可享受長達 6 個月的持久淨滑肌膚*。
感應：Lumea 的 SmartSkin 智能膚色感應器會按照您的膚色選擇最舒適的彩光設定。調控：智能專用配件可為身體各部位提供度身訂做的模式。呵護：與多位皮膚科專家共同研發，即使在敏感部位亦可帶來溫和而持久的脫毛效果***。
燈泡使用壽命可發出多達 450,000 次閃光*****。
專為您的身體曲線而設。Lumea 的獨特弧度配件為身體各部位提供所需的療程模式。 每個弧度配件配備不同的形狀、出光口尺寸和濾光片，能緊貼肌膚，防止意外漏光，讓您更容易得到有效且安全的療程，完美貼合身體不同部位，包括細緻及敏感的部位。
腋下專用配件為 3 平方厘米出光口，專為難於護理的腋窩位置的毛髮部位而設。在安裝配件後，即可在相應的身體部位進行療程。 86% 女性表示腋下毛髮減少，並對效果感到滿意****。
安裝比堅尼專用配件後，即可在相應的身體部位進行療程。它配備一個 3 平方厘米出光口，配合透明濾光片，提供非凡舒適感；其凸弧形設計出光口緊貼您的身體曲線，保持與肌膚最大範圍接觸，達致最徹底和最舒適的效果。78％女性表示比堅尼部位的毛髮減少，並對效果感到滿意****。
身體專用配件備有一個 4.1 平方厘米的最大出光口，最適合較大面積部位例如腿部、手臂及腹背。凹弧形設計緊貼您的身體曲線，以達致最佳的皮膚接觸效果。在安裝配件後，即可在相應的身體部位進行療程。83% 女性表示腿部毛髮減少，並對效果感到滿意****。
面部專用配件經過精心設計，備有 2 平方厘米的平直形出光口，方便您溫和有效地去除臉上的毛髮。完美緊貼您的上唇、下巴或面頷部位，配備有額外濾光片，療程時加倍呵護面部肌膚。 在安裝配件後，即可在相應的身體部位進行療程。84% 的女性表示面部的毛髮減少，並對效果感到滿意****。
Lumea IPL 家用彩光採用 SenseIQ 智能感控技術，配備5段光度設定。SmartSkin 智能膚色感應器會偵測您的膚色，自動識別膚色並建議最佳的彩光強度。
Philips Lumea IPL 9000 系列是唯一的無線 IPL 彩光脫毛器，無線操作可以輕鬆用於難以觸及的身體部位。方便您安坐家中任何地方去除毛髮。
免費下載 Lumea IPL 彩光脫毛器應用程式讓您可安坐家中享受長達六個月的持久淨滑肌膚*。簡單易用的應用程式，在過程中為您提供每一個步驟的技術提示和秘訣，而其個人化的療程模式和時間表助您管理合適的療程。您將以最快捷的方式，時刻準備就緒。
Philips Lumea IPL 9000 系列有效且易用，大部分皮膚和毛髮類型都能安全使用。它適用於天然的深金色、棕色和黑色的毛髮，以及白晳至深棕膚色。使用IPL 彩光脫毛器的先決條件是毛髮色素和膚色色素之間必須有大對比度，故此 Lumea 如其他 IPL 彩光脫毛療程一樣，無法使用於白、灰、淺金色或紅色毛髮上，也不適用於極深的膚色。
安全性和可调节设置
技术规格附件
電源
服務
照射时间
技术规格
适用部位
Power
Application time
Technical specs. attachments
包含