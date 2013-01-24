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Philips Saeco

Brita Intenza+ 濾水器

CA6702/00
Saeco
為本產品尋找支援
Saeco
  • 清純水質，咖啡更美味 清純水質，咖啡更美味 清純水質，咖啡更美味
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    Philips Saeco Brita Intenza+ 濾水器

    CA6702/00
    為本產品尋找支援

    清純水質，咖啡更美味

    創新 BRITA INTENZA+ 濾水器濾芯經過特別研發，有效保護您寶貴的 Philips Seaco 意式特濃咖啡機防止積聚水垢；能夠完美濾水，提升咖啡的芳香和純正味道。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Philips Saeco Brita Intenza+ 濾水器

    清純水質，咖啡更美味

    創新 BRITA INTENZA+ 濾水器濾芯經過特別研發，有效保護您寶貴的 Philips Seaco 意式特濃咖啡機防止積聚水垢；能夠完美濾水，提升咖啡的芳香和純正味道。 查看各種好處

    清純水質，咖啡更美味

    新鮮過濾的清純水質確保香氣濃郁

    • Saeco 特濃咖啡機專用
    • 提升咖啡味道
    • 防止出現水垢
    • 每 2 個月更換一次
    新鮮過濾的清純水質令咖啡香氣更濃郁

    新鮮過濾的清純水質令咖啡香氣更濃郁

    水是每杯特濃咖啡的關鍵元素，專業濾水，能夠達致最佳味道。因此，所有 Saeco 意式特濃咖啡機可選配與全球第一家庭飲用濾水器製造商 BRITA 共同研發的創新 INTENZA+ 濾水器。只需設定所在地區的水硬度，濾水器的精密技術便能為您辦妥一切。為特濃咖啡提供理想水質，帶出最濃郁的芳香味道。

    可調校濾水器設定

    可調校濾水器設定

    濾水器設定可根據水的硬度調校。只需旋轉 Intenza+ 濾水器上的調校環，軟水區域設定為 A，水硬度中等的區域設定為 B（原廠設定），硬水區域則設定為 C。這可確保水垢減到最少，味道達至最佳等級。

    調製過程更有效

    調製過程更有效

    濾水器確保調製過程期間的溫度和壓力不變，提升意式特濃咖啡機的效能。

    更清潔的水延長意式特濃咖啡機的使用壽命

    更清潔的水延長意式特濃咖啡機的使用壽命

    濾水器延長意式特濃咖啡機的使用壽命，確保您能持久享受最美味的咖啡。

    每 2 個月更換一次

    每 2 個月更換一次

    定期更換濾芯可確保咖啡的最佳味道，同時持續保護咖啡機。請每兩個月更換濾芯一次。

    防止系統積聚水垢

    INTENZA+ 濾水器防止咖啡機積聚自來水的水垢，因為水垢會影響咖啡的味道和氣味。

    即插即用系統

    濾水器濾芯能輕易插入水箱，不足 30 秒即可使用。

    規格特點

    • 數量

      1 個濾水器濾芯

    • 產品重量

      0.118  千克

    技術規格

    • 重量與尺寸

      產品尺寸 (寬x深x高)
      140 x 70 x 60  毫米
      產品重量
      0.118  千克
      數量
      1 個濾水器濾芯

    • 服務

      1 年保養

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