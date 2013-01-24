新鮮過濾的清純水質令咖啡香氣更濃郁

水是每杯特濃咖啡的關鍵元素，專業濾水，能夠達致最佳味道。因此，所有 Saeco 意式特濃咖啡機可選配與全球第一家庭飲用濾水器製造商 BRITA 共同研發的創新 INTENZA+ 濾水器。只需設定所在地區的水硬度，濾水器的精密技術便能為您辦妥一切。為特濃咖啡提供理想水質，帶出最濃郁的芳香味道。