汽車娛樂系統 CEM250/98
一路盡享流暢音樂
透過 Philips CEM250 在汽車內欣賞多來源音樂。由於具有內置 Bluetooth® 接收器，音樂與汽車和重要來電能夠共同進行。它還具有分離式前面板，可提供防盜保護功能。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
一路盡享流暢音樂
透過 Philips CEM250 在汽車內欣賞多來源音樂。由於具有內置 Bluetooth® 接收器，音樂與汽車和重要來電能夠共同進行。它還具有分離式前面板，可提供防盜保護功能。
一路盡享流暢音樂
透過 Philips CEM250 在汽車內欣賞多來源音樂。由於具有內置 Bluetooth® 接收器，音樂與汽車和重要來電能夠共同進行。它還具有分離式前面板，可提供防盜保護功能。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
一路盡享流暢音樂
透過 Philips CEM250 在汽車內欣賞多來源音樂。由於具有內置 Bluetooth® 接收器，音樂與汽車和重要來電能夠共同進行。它還具有分離式前面板，可提供防盜保護功能。
一路盡享流暢音樂 透過 CD、MP3 以及 WMA 音樂播放 動態低音增強功能以電子方式強化低音表現
啟動動態低音增強 (DBB) 功能後，最低沉的低音即以電子方式增強，尤其是當喇叭音量比較低時，這樣可以重現一致的音效。這種低音效果定必令你印象深刻。
用於 MP3/WMA 音樂播放的 USB Direct 和 SD/ 卡槽
憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 和 SD 卡插槽輕鬆存取更多音樂、影片和照片，享受其帶來的方便與樂趣。
內置 Bluetooth® 接收器用於接聽電話以及音樂串流
Bluetooth® 免提功能可幫助您在駕駛時安全地接聽所有電話，無需錯過重要來電。透過內置 Bluetooth® 接收器，您可方便地將音樂檔案從手機過渡到您的汽車音響系統內。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
陳列
類型
高對比度彩色 LCD（8 字符） 主照明色
藍/紅
播放聲音
播放媒體
CD
CD-R
CD-RW
MP3-CD
WMA
WMA-CD 壓縮格式 光碟播放模式
快速前進/反帶
Introscan
下一張/上一張專輯搜尋
下一首/上一首曲目搜尋 MP3 位元速率
32-320kbps 以及變動位元速率 ID3 Tag 支援
歌曲標題、演唱者、專輯 USB Direct / SD 模式
播放/暫停
快退/快進
前一首/下一首
重複
隨機
選台器/接收/傳送
選台器波段 自動數碼選台
是 預設電臺數
18 (FM)，12 (AM) 選台器增强功能
自動搜台並儲存
音效
調平器
3 段 均衡器設定
古典
爵士樂
流行
搖滾樂
均衡
最佳
電音
用戶定義 輸出功率（最大）
50 瓦 x4 頻道 音效增強
動態低音增強效果 輸出功率 (RMS)
24 瓦 x 4 頻道（4 歐姆，10% T.H.D.）
連接
USB
USB 2.0 主機 記憶咭 MP3-Link
用於便攜式 MP3 音樂播放 次低音前置放大器輸出
帶增益控制 前置放大器輸出
1 對 RCA（左/右）
安全/防盜
前面板
＇分離式與下拉 ＇顯示屏背光
10/20 秒可選
配件
遙控器
超薄遙控（帶電池） 外置咪高風
用於免提通話 快速入門指南
英文 用戶手冊
英文
功率
電源供應器
12V DC
尺寸
産品深度
190
毫米 産品高度
58
毫米 産品寬度
188
毫米 機箱
1 Din
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。