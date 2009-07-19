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汽車娛樂系統

CEM250/98
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    汽車娛樂系統

    CEM250/98

    一路盡享流暢音樂

    透過 Philips CEM250 在汽車內欣賞多來源音樂。由於具有內置 Bluetooth® 接收器，音樂與汽車和重要來電能夠共同進行。它還具有分離式前面板，可提供防盜保護功能。

    此產品已不再銷售。

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      • 陳列

        類型
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        主照明色
        藍/紅

      • 播放聲音

        播放媒體
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        • MP3-CD
        • WMA
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        壓縮格式
        • MP3
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        光碟播放模式
        • 快速前進/反帶
        • Introscan
        • 下一張/上一張專輯搜尋
        • 下一首/上一首曲目搜尋
        MP3 位元速率
        32-320kbps 以及變動位元速率
        ID3 Tag 支援
        歌曲標題、演唱者、專輯
        USB Direct / SD 模式
        • 播放/暫停
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        188  毫米
        機箱
        1 Din

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