播放 iPhone/iPod 並同時為其充電

一邊為 iPod 充電一邊享受最愛 MP3 音樂！您可透過基座將 iPod 直接連接至 Docking 娛樂系統，然後以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放的同時為 iPod 充電，以便在享受音樂的時候無需擔心 iPod 電池電量不足。使用遙控器導覽、選擇並播放 iPod 上儲存的音樂。將 iPod 連接至 Docking 娛樂系統之後，將自動為 iPod 充電。