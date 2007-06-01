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Docking 娛樂系統

DCM230/12
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    Docking 娛樂系統

    DCM230/12

    享受 Hi-Fi 音質的 iPod 音樂

    在飛利浦 DCM230 的超凡音效中釋放你的 iPod 音樂並盡情享受。擁有至型金屬塗層的時尚設計，這款雅致的系統配備各種智能功能和號稱達 30W 的 RMS 總功率，為你帶來真真正正的動態音效。

    此產品已不再銷售。

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    享受 Hi-Fi 音質的 iPod 音樂

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      一邊為 iPod 充電一邊享受最愛 MP3 音樂！您可透過基座將 iPod 直接連接至 Docking 娛樂系統，然後以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放的同時為 iPod 充電，以便在享受音樂的時候無需擔心 iPod 電池電量不足。使用遙控器導覽、選擇並播放 iPod 上儲存的音樂。將 iPod 連接至 Docking 娛樂系統之後，將自動為 iPod 充電。

      適用攜帶式 USB MP3 播放機的 USB Direct 連線

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      在 USB Direct 模式下，你可直接選擇 USB 裝置上的音樂並播放當中的所有內容。只要插入你的 USB 裝置，便可播放音樂或從裝置中匯出內容。

      播放 MP3/WMA-CD、CD 及 CD-RW

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      音訊壓縮技術可將大型數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但音質卻絲毫不減。壓縮格式分為 MP3 和 WMA 兩種，可讓您透過 Philips 播放機暢遊數碼音樂世界。您可以從授權的互聯網音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或者透過開啟音樂 CD 並將其中的音樂傳輸至播放機上來建立個人 MP3 或 WMA 音樂檔案。

      動態低音增強效果，提供更深沉、震撼的音效

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      動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。

      數碼音效控制，提供最佳的樂風設定

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      數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

      數碼選台器方便電臺預設

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      設計優雅的超薄 CD 插槽

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      一個遙控器便可以控制系統和 iPod

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      技術規格

      • 聲音

        喇叭類型
        低音反射式喇叭系統
        輸出功率 (RMS)
        2x15 W
        音效增強
        Dynamic Bass Boost
        音效系統
        立體聲
        音量控制
        音量控制增加/減少

      • 連接

        USB
        USB 主機
        輔助輸入
        耳機
        3.5 毫米

      • 選台器/接收/傳送

        天線
        FM 天線
        自動數碼選台
        選台器波段
        • FM
        • 毫瓦
        記憶選台
        40
        RDS
        電台名稱

      • 舒適

        鬧鐘
        • 收音機鬧鐘
        • 定時關機
        背光時間
        顯示類型
        LCD
        遙控器
        多功能
        時鐘/版本
        數碼

      • 電源

        電源

      • 配件

        附配件
        • AC 電源線
        • 用戶手冊
        • 保用證
        • 遙控器
        • 全球保用證

      • 尺寸

        產品深度
        200.5  毫米
        產品寬度
        390  毫米
        產品高度
        140.5  毫米

      • 播放聲音

        光碟播放模式
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        播放媒體
        • WMA-CD
        • MP3-CD
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        載入器類型
        • 機動化
        • 插槽
        可編排曲目
        20
        機座播放模式
        • 為 iPod 充電
        • 播放及暫停
        • 下一及上一曲目
        • 快進及反帶

      • 兼容 iPod

        兼容
        • iPod
        • iPod mini
        • iPod nano
        • 擁有彩色顯示功能的 iPod
        • 第 5 代 iPod

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • AC 電源線
      • 用戶手冊
      • 保用證
      • 遙控器
      • 全球保用證

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