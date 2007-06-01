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- AC 電源線
- 用戶手冊
- 保用證
- 遙控器
- 全球保用證
享受 Hi-Fi 音質的 iPod 音樂
在飛利浦 DCM230 的超凡音效中釋放你的 iPod 音樂並盡情享受。擁有至型金屬塗層的時尚設計，這款雅致的系統配備各種智能功能和號稱達 30W 的 RMS 總功率，為你帶來真真正正的動態音效。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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一邊為 iPod 充電一邊享受最愛 MP3 音樂！您可透過基座將 iPod 直接連接至 Docking 娛樂系統，然後以超凡音效聆聽最愛的音樂。您還可在播放的同時為 iPod 充電，以便在享受音樂的時候無需擔心 iPod 電池電量不足。使用遙控器導覽、選擇並播放 iPod 上儲存的音樂。將 iPod 連接至 Docking 娛樂系統之後，將自動為 iPod 充電。
在 USB Direct 模式下，你可直接選擇 USB 裝置上的音樂並播放當中的所有內容。只要插入你的 USB 裝置，便可播放音樂或從裝置中匯出內容。
音訊壓縮技術可將大型數碼音樂檔案壓縮為原始大小的十分之一，但音質卻絲毫不減。壓縮格式分為 MP3 和 WMA 兩種，可讓您透過 Philips 播放機暢遊數碼音樂世界。您可以從授權的互聯網音樂網站下載 MP3 或 WMA 歌曲，或者透過開啟音樂 CD 並將其中的音樂傳輸至播放機上來建立個人 MP3 或 WMA 音樂檔案。
動態低音增強可在音量設定範圍內加重音樂的低音部份，讓你獲得極致的音樂享受 - 從低音到高音，只要一個按鍵即可設定完成！當音量設定比較低時，最低的低音頻率經常會遺失。為免發生此類問題，可以開啟動態低音增強效果，強化低音部份，這樣，即使你減小音量也可以欣賞到同樣的音效。
數碼音效控制 (Digital Sound Control) 可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 爵士樂、搖滾樂、流行或古典。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。
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