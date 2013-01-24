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智能門眼

DDA131FBW/97
  • 全新視野 全新視野 全新視野
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    智能門眼

    DDA131FBW/97

    全新視野

    具備 170 度超廣角鏡頭和降噪紅外線夜視功能，配合 24 小時 AI 人體偵測，讓您隨時隨地檢視屋外的狀況，增強您的家居安全。 查看各種好處

    智能門眼

    全新視野

    具備 170 度超廣角鏡頭和降噪紅外線夜視功能，配合 24 小時 AI 人體偵測，讓您隨時隨地檢視屋外的狀況，增強您的家居安全。 查看各種好處

    全新視野

    具備 170 度超廣角鏡頭和降噪紅外線夜視功能，配合 24 小時 AI 人體偵測，讓您隨時隨地檢視屋外的狀況，增強您的家居安全。 查看各種好處

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    全新視野

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      看得見的保障，可觸及的關顧

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      加強的金屬設計配備防窺感應器，當智能門眼識別到異常動態並處於離線狀態時，產品將發出警報以警告陌生人，以及提示您的家人，然後流動應用程式會即時收到推送通知。

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      4G 本機儲存空間能夠滿足您的日常需要，可以在離線的情況下進行儲存。任何上載到雲端伺服器的加密相片或影片可保存 3 天，您可以隨時透過 Philips 應用程式查看記錄。

      磁性支架：方便拆卸和充電

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      內置的高密度聚合物鋰電池具備省電功能，待機時間可長達 90 天。當電池電量剩餘 10% 時，主螢幕左上角的指示會變成紅色，並會發出低電量警告。

      連接智能門鎖：帶來更安全的保障

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      當智能門鎖發出異常警報，例如防窺警報（被撬開）、外部強制上鎖警報、鎖定警報（錯誤輸入 PIN 代碼或指紋不明等）、門栓異常警報、人質警報，智能門眼將上載相片或影片到雲端伺服器，並即時推送通知到流動應用程式。

      技術規格

      • 配件組件

        磁性支架
        電源變壓器
        用戶手冊
        保用證

      • 設計與外觀

        顏色
        晶曜黑色

      • 擴展功能

        物聯網模組
        WiFi

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