更關心兒童及寵物的安全

[打開]：在一秒內按下按鈕兩次即可開門，能有效防止兒童及寵物意外開鎖。[關閉]：按下按鈕一次即可鎖門。長按按鈕可啟用室內單栓鎖。您可使用主 PIN 代碼或機械鑰匙停用室內單栓鎖。同時按下[打開]及[關閉]按鈕，即可啟用或停用感應式開鎖功能。