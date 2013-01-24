主頁
Philips - 點擊這裡導覽至首頁

搜尋字眼

ZH
EN
1

推拉式門鎖

DDL193LAFCG/97
  • 智能生活 智能生活 智能生活
    -{discount-value}

    推拉式門鎖

    DDL193LAFCG/97

    智能生活

    享受直觀指紋驗證系統、全自動開關和紅外線感應器帶來的便利體驗。連接物聯網網關及智能門眼，隨時隨地確保安全。 查看各種好處

    推拉式門鎖

    智能生活

    享受直觀指紋驗證系統、全自動開關和紅外線感應器帶來的便利體驗。連接物聯網網關及智能門眼，隨時隨地確保安全。 查看各種好處

    智能生活

    享受直觀指紋驗證系統、全自動開關和紅外線感應器帶來的便利體驗。連接物聯網網關及智能門眼，隨時隨地確保安全。 查看各種好處

    推拉式門鎖

    智能生活

    享受直觀指紋驗證系統、全自動開關和紅外線感應器帶來的便利體驗。連接物聯網網關及智能門眼，隨時隨地確保安全。 查看各種好處

    類似產品

    See all door-locks

      智能生活

      於物聯網時代掌管安全

      • 直觀式推拉方式
      • 自動鎖定功能
      • 室內紅外線感應開鎖
      • 連接物聯網網關
      關門後安枕無憂

      關門後安枕無憂

      Philips 9300 推拉式智能門鎖採用全自動鎖體。關門後，無需其他動作，門栓便會自動彈出。如果門鎖沒有關妥，鎖體會發出提示，以提示門鎖狀態。

      門鎖更加可靠，增強家居安全

      門鎖更加可靠，增強家居安全

      鎖芯是控制開鎖的重要部件。C 級鎖芯採用多種防盜技術，獨特設計的針珠和葉片結構，能夠有效防止技術開鎖。

      更關心兒童及寵物的安全

      更關心兒童及寵物的安全

      [打開]：在一秒內按下按鈕兩次即可開門，能有效防止兒童及寵物意外開鎖。[關閉]：按下按鈕一次即可鎖門。長按按鈕可啟用室內單栓鎖。您可使用主 PIN 代碼或機械鑰匙停用室內單栓鎖。同時按下[打開]及[關閉]按鈕，即可啟用或停用感應式開鎖功能。

      物聯網網關更保安全

      物聯網網關更保安全

      您可以透過網關隨時遠端瀏覽開鎖紀錄，並發出一次性 PIN 代碼。跟門鎖綁定後，智能門眼會在異常警示下拍攝相片或影片，並上傳到應用程式，以便用戶了解門內及門外的各種狀況。

      實時保護您的密碼安全

      實時保護您的密碼安全

      Philips 智能門鎖備有虛位 PIN 代碼技術功能，讓您可以先使用任何隨機組合的數字，接著輸入正確密碼即可成功驗證。此功能可以有效防止窺視及透露真實密碼。

      偵測到手部後馬上開鎖

      偵測到手部後馬上開鎖

      備有觸控式感應器及紅外線感應器。當您觸及觸控式感應器，紅外線感應器偵測到障礙物，便會打開門鎖。

      一步快速開鎖

      一步快速開鎖

      推拉把手裝有指紋感應器，當握住把手時，手指便會接觸到感應器。您只需直接伸手觸及把手便可觸控感應器，成功驗證指紋後，即可開門。一步開鎖功能為您帶來快捷方便的開門體驗。

      屋內開鎖時立即發出提示

      屋內開鎖時立即發出提示

      離家前，您可以觸控功能按鈕，以啟用外部強制上鎖功能。在此模式下，從屋內開門時會觸發提示。此功能可以有效向您發出安全風險提示，並增強家居安全保障。

      助您連接未來生活

      助您連接未來生活

      門鎖連接到無線網絡，以便您遠端管理門鎖的使用、實時監控門鎖狀態、隨時瀏覽使用紀錄，並實現個人化的智能門鎖管理。

      技術規格

      • 出入方式

        藍牙
        門卡 / 鑰匙牌
        指紋
        機械鑰匙
        密碼 / PIN 碼

      • 智能鎖定功能

        警報功能
        • 防窺警報
        • 外部強制上鎖警報
        鎖定功能
        • 電子單栓鎖
        • 系統鎖定
        鎖體
        全自動鎖體
        安全功能
        • 雙重驗證
        • 虛位 PIN 碼
        • 外部強制上鎖功能
        • 安全把手功能

      • 簡易操作

        指示燈
        • 門鎖狀態提示
        • 低電量提示
        • 靜音狀態提示
        • 外部強制上鎖提示
        • 系統鎖定提示
        語音指南
        人聲指南

      • 設計與外觀

        顏色
        紅銅
        緊急逃生設計
        室內快速開門鎖體
        人體工學設計
        推拉式把手設計
        手柄
        推拉式把手
        主要物料
        鋅合金
        表面處理
        電鍍
        指紋感應器
        半導體

      • 門鎖容量

        門卡 / 鑰匙牌
        最多 100
        指紋
        最多 100
        主 PIN 碼
        1
        一次性 PIN 碼
        1
        使用者 PIN 碼
        最多 10

      • 模式

        操作模式
        • 自動模式
        • 手動模式
        系統設定模式
        • 雙重驗證模式
        • 正常模式

      • 電源詳細說明

        電池類別
        鹼性電池
        緊急電源供應
        5 伏外置充電器
        最大電池容量
        8 枚電池
        電源
        4 枚 AA 電池
        使用時間
        10 個月*
        工作電壓
        4.5-6 伏

      • 安裝

        開門方向
        • 左邊向內拉開
        • 左邊向外推開
        • 右邊向內拉開
        • 右邊向外推開
        門厚度
        • 38 - 60 毫米
        • 60 - 90 毫米
        • 90 - 120 毫米
        • 其他系列*
        門類型
        • 防盜門
        • 銅門
        • 木門
        多鎖頭

      • 配件組件

        輔助電池
        4 枚 AA 鹼性電池
        證書
        鑽孔模板
        安裝配件
        機械鑰匙
        2 條
        鎖體
        安裝板
        快速入門指南
        清潔墊
        智能鑰匙牌
        2 張
        用戶手冊
        保用證

      為本產品獲取支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近查閱過的產品

          • Philips 智能門眼並非隨附配件，需要另行選購。
          • 如需其他門鎖系列，請聯絡我們的服務代理商或授權經銷商。
          • 可能更少，視乎實際使用情況。

          訂閱電子通訊

          Philips 非常重視和尊重您的私隱。詳情請閱讀您的 私隱政策

          感謝您訂閱電子通訊！

          抱歉，您並未成功訂閱電子通訊。 請稍後重試。

          成為
          My Philips 會員

          獲取產品保養期限

          獲取推廣及特惠價

          輕鬆取得產品支援

          立即登記