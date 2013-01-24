Philips 9300 推拉式智能門鎖採用全自動鎖體。關門後，無需其他動作，門栓便會自動彈出。如果門鎖沒有關妥，鎖體會發出提示，以提示門鎖狀態。
鎖芯是控制開鎖的重要部件。C 級鎖芯採用多種防盜技術，獨特設計的針珠和葉片結構，能夠有效防止技術開鎖。
[打開]：在一秒內按下按鈕兩次即可開門，能有效防止兒童及寵物意外開鎖。[關閉]：按下按鈕一次即可鎖門。長按按鈕可啟用室內單栓鎖。您可使用主 PIN 代碼或機械鑰匙停用室內單栓鎖。同時按下[打開]及[關閉]按鈕，即可啟用或停用感應式開鎖功能。
您可以透過網關隨時遠端瀏覽開鎖紀錄，並發出一次性 PIN 代碼。跟門鎖綁定後，智能門眼會在異常警示下拍攝相片或影片，並上傳到應用程式，以便用戶了解門內及門外的各種狀況。
Philips 智能門鎖備有虛位 PIN 代碼技術功能，讓您可以先使用任何隨機組合的數字，接著輸入正確密碼即可成功驗證。此功能可以有效防止窺視及透露真實密碼。
備有觸控式感應器及紅外線感應器。當您觸及觸控式感應器，紅外線感應器偵測到障礙物，便會打開門鎖。
推拉把手裝有指紋感應器，當握住把手時，手指便會接觸到感應器。您只需直接伸手觸及把手便可觸控感應器，成功驗證指紋後，即可開門。一步開鎖功能為您帶來快捷方便的開門體驗。
離家前，您可以觸控功能按鈕，以啟用外部強制上鎖功能。在此模式下，從屋內開門時會觸發提示。此功能可以有效向您發出安全風險提示，並增強家居安全保障。
門鎖連接到無線網絡，以便您遠端管理門鎖的使用、實時監控門鎖狀態、隨時瀏覽使用紀錄，並實現個人化的智能門鎖管理。
出入方式
智能鎖定功能
簡易操作
設計與外觀
門鎖容量
模式
電源詳細說明
安裝
配件組件