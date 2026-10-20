適合各個年齡

只需將手掌靠近距離門鎖 8 至 25 厘米*的位置，手掌靜脈識別模組便能迅速讀取及驗證您獨有的靜脈圖案，輕鬆開鎖。活體檢測功能確保安全可靠，即使是手指磨損的長者或指紋較淡的小朋友亦能輕鬆使用。快速、安全、無需接觸——是全家人的理想選擇。