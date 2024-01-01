USB 轉 Micro USB 線 DLC5531U/40
USB 轉 Micro USB 線 DLC5531U/40
USB-A 轉 Micro USB 高級編織電線
1 米高級電線可在 USB-C 裝置充電時增加靈活性 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
USB-A 轉 Micro USB 高級編織電線
1 米高級電線可在 USB-C 裝置充電時增加靈活性 查看各種好處
USB-A 轉 Micro USB 高級編織電線
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USB-A 轉 Micro USB 高級編織電線
1 米高級電線可在 USB-C 裝置充電時增加靈活性 查看各種好處
USB-A 轉 Micro USB 高級編織電線
黑色編織電線
支援 USB 2.0 資料傳輸
支援 USB 2.0 高速 480Mbps 資料傳輸率
USB type C 連接器進行高速充電
用於為最新的 Type C 兼容裝置進行高速充電的 USB type C 連接器
支援電源輸出功能的 USB-C 連接埠
USB-C 是最新的充電連接器標準，現已用於流動裝置（例如手機、相機和平板電腦）。電源輸出 (PD) 是用於輸出更多電力和快速充電的 USB 標準。
技術規格
-
兼容度
- 兼容
-
-
線纜規格
- 長度
-
3 呎
- 長度
-
1
米
- 資料傳輸率
-
480 Mbps
- USB 版本
-
2.0
-
設計和外表
- 顏色
-
黑色
- 材料
-
編織
-
包裝尺寸
- 包裝類型
-
盒裝
- 包括的產品數目
-
1
- 貨架佈置類型
-
懸掛
- EAN
-
48 95229 14391 3
-
外盒
- 產品包裝數目
-
2
- GTIN
-
1 48 95229 14391 0
-
內紙箱
- 產品包裝數目
-
1
- GTIN
-
2 48 95229 14391 7
-
產品尺寸
- 纜線長度
-
100
厘米
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