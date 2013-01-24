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USB 充電器

DLP1010C/00
  • 纖薄強大外置充電器 纖薄強大外置充電器 纖薄強大外置充電器
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    USB 充電器

    DLP1010C/00

    纖薄強大外置充電器

    10000 mAh 超大容量的安全鋰聚合物電池。手機沒電時再也不必煩惱。USB-C PD 以最大功率為您的最新裝置充電。

    USB 充電器

    纖薄強大外置充電器

    10000 mAh 超大容量的安全鋰聚合物電池。手機沒電時再也不必煩惱。USB-C PD 以最大功率為您的最新裝置充電。

    纖薄強大外置充電器

    10000 mAh 超大容量的安全鋰聚合物電池。手機沒電時再也不必煩惱。USB-C PD 以最大功率為您的最新裝置充電。

    USB 充電器

    纖薄強大外置充電器

    10000 mAh 超大容量的安全鋰聚合物電池。手機沒電時再也不必煩惱。USB-C PD 以最大功率為您的最新裝置充電。

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      LED 燈的設計非常周到並會緩慢閃爍，您只需望一眼就能知道裝置是否在充電。

      隨處使用 - 方便您在遠離電源時使用

      即使您遠離家用電源或車用充電器，您也可透過方便的電池組為裝置的電池及時充電。此智能電池組可在第一時間為您供電，因此即使在使用後移除電池組，您的裝置上仍然有電力充足的電池。

      2 個 USB 連接埠，可同時為兩部裝置充電

      2 個 USB 連接埠，可同時為兩部裝置充電

      支援電源輸出功能的 USB-C 連接埠

      USB-C 是最新的充電連接器，現已用於流動裝置（例如手機、室外相機和平板電腦）。電源輸出 (PD) 是用於輸出電源的 USB 標準，而電源輸出標準定義為 15 瓦、27 瓦、45 瓦以及最高的 100 瓦。

      技術規格

      • 內紙箱

        產品包裝數目
        6
        長度
        19  厘米
        寬度
        11  厘米
        高度
        23  厘米
        長度
        7.5  吋
        寬度
        4.3  吋
        高度
        9.1  吋
        總重量
        2.044  千克
        淨重
        1.26  千克
        淨重
        0.784  千克
        總重量
        4.506  磅
        淨重
        2.778  磅
        淨重
        1.728  磅
        GTIN
        2 48 95229 10379 9

      • 外盒

        產品包裝數目
        36
        長度
        40  厘米
        寬度
        34.5  厘米
        高度
        25.5  厘米
        長度
        15.7  吋
        寬度
        13.6  吋
        高度
        10.0  吋
        總重量
        13.014  千克
        淨重
        7.56  千克
        淨重
        5.454  千克
        總重量
        28.691  磅
        淨重
        16.667  磅
        淨重
        12.024  磅
        GTIN
        1 48 95229 10379 2

      • 包裝尺寸

        總重量
        0.274  千克
        淨重
        0.21  千克
        淨重
        0.064  千克
        總重量
        0.604  磅
        淨重
        0.463  磅
        淨重
        0.141  磅
        EAN
        48 95229 10379 5

      • 配件

        連接線
        充電電線

      • 兼容度

        適用於下列裝置
        USB 充電裝置

      • 電源

        輸出
        37Wh
        USB-C 連接埠：PD 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A QC 連接埠：DC 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A USB 連接埠：DC 5V/2.1A
        最大輸入功率
        5V、1A/2.1A 或 5V/2A、9V/2A、12V/1.5A
        Micro USB：5V、1A/2.1A USB-C：5V/2A、9V/2A、12V/1.5A
        電池類型
        鋰聚合物
        電池容量
        10000mAh

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