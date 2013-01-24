纖薄強大外置充電器
10000 mAh 超大容量的安全鋰聚合物電池。手機沒電時再也不必煩惱。USB-C PD 以最大功率為您的最新裝置充電。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
纖薄強大外置充電器
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纖薄強大外置充電器
10000 mAh 超大容量的安全鋰聚合物電池。手機沒電時再也不必煩惱。USB-C PD 以最大功率為您的最新裝置充電。
LED 燈的設計非常周到並會緩慢閃爍，您只需望一眼就能知道裝置是否在充電。
即使您遠離家用電源或車用充電器，您也可透過方便的電池組為裝置的電池及時充電。此智能電池組可在第一時間為您供電，因此即使在使用後移除電池組，您的裝置上仍然有電力充足的電池。
2 個 USB 連接埠，可同時為兩部裝置充電
USB-C 是最新的充電連接器，現已用於流動裝置（例如手機、室外相機和平板電腦）。電源輸出 (PD) 是用於輸出電源的 USB 標準，而電源輸出標準定義為 15 瓦、27 瓦、45 瓦以及最高的 100 瓦。
內紙箱
外盒
包裝尺寸
配件
兼容度
電源