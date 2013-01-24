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Pocket Memo

數碼語音記錄器

DPM8000/00
  • 使用 3D 咪高風技術的 使用 3D 咪高風技術的 使用 3D 咪高風技術的
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    Pocket Memo 數碼語音記錄器

    DPM8000/00

    使用 3D 咪高風技術的

    Pocket Memo 數碼錄音筆將聽寫帶到全新層次。突破性的 3D 咪高風技術在任何錄音情況都可傳送最佳的音質。 查看各種好處

    Pocket Memo 數碼語音記錄器

    使用 3D 咪高風技術的

    Pocket Memo 數碼錄音筆將聽寫帶到全新層次。突破性的 3D 咪高風技術在任何錄音情況都可傳送最佳的音質。 查看各種好處

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    Pocket Memo 數碼語音記錄器

    使用 3D 咪高風技術的

    Pocket Memo 數碼錄音筆將聽寫帶到全新層次。突破性的 3D 咪高風技術在任何錄音情況都可傳送最佳的音質。 查看各種好處

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      使用 3D 咪高風技術的

      優越錄音

      • 滑動切換操作

      3D Mic 系統打造最佳音質

      突破性 3D Mic 科技採用內建咪高風，帶來一貫的最佳錄音效果：全方位咪高風可 360 度提取聲音，是會議等需要對多個音源錄音的場合的理想之選；最佳化單向咪高風具備錄音功能及準確的語音識別效果。

      經典模式帶來清晰便利的操作體驗

      許多用戶依然喜歡簡單易用的模擬裝置。經典模式可讓用戶在重溫模擬裝置的外觀及使用體驗的同時，發揮數碼科技的優勢，並聚焦最重要的功能。

      擴充基座為電池迅速充電

      穩固的優質擴充基座帶來迅速充電體驗，並自動將錄音轉移至電腦中。連接腳踏控制，擴充基座讓您即使沒有電腦也可免手持錄音及謄寫。

      光線及動作感應器延長電池壽命

      透過標準微型 USB 端子可輕鬆為高容量鋰電池充電。整合式光線及動作感應器確保延長電池壽命。裝置閒置時，智能科技將調節顯示亮度並自動切換至待機模式，確保錄音機在您準備就緒時才開始工作。

      檔案加密及裝置 PIN 鎖確保高資料安全性

      透過高階加密標準（AES 或 Rijndael 演算法）使用 256 個位元的密鑰可即時加密錄音。AES 具備極高的安全性，並在美國獲准用以加密最高機密的政府資料。裝置本身可獲分配一個 PIN 碼以防未授權的使用或檔案播放。

      整合式條碼掃描機簡化文件錄入

      整合式條碼掃描機讓您透過掃描條碼（甚至可從螢幕上掃描）即可將客戶或患者資料與所記錄檔案匹配。這樣可保證可靠的客戶或患者 ID 分配並加速工作流程。

      大彩色螢幕帶來便利操作體驗

      大全彩螢幕可清晰顯示圖片，讓您對所有資料一目了然。清晰的最佳化用戶介面帶來簡便直觀的操作體驗。

      內建動作感應器實現自動麥克風選擇

      內建動作感應器監測裝置是置於桌面還是被拿在手中，並據此選擇咪高風以迎合錄音場景。裝置閒置時動作感應器自動切換為待機模式。一旦 Pocket Memo 被再次拿起，數秒內即可進行錄音。

      配置及維修保養的遠程管理支援

      Philips SpeechExec 遠程裝置管理軟件讓 IT 管理員可從 Philips 集中配置、管理及更新聽寫硬體，從而節約寶貴的時間及資源。為個人、團體及團隊乃至整個組織管理裝置設定均可透過遠程操作輕鬆達成。

      堅固不鏽鋼外殼令裝置更加耐用

      不規則人體工學外形非常適合手持。修長輕盈的設計讓您即使長期工作也能倍感舒適。亮面不銹鋼讓裝置具備堅固及非常耐用的保護殼。

      SpeechExec 工作流程軟件打造高效數據管理

      SpeechExec Pro 軟件整理聽寫檔案的工作流程和錄音者及謄寫員間產生的文件，並讓您可監控您的工作狀態。

      符合人體工學的滑動切換打造高效的單手操作體驗

      快速響應及人體工學滑動切換讓您可單手操作所有錄音及播放功能，實現輕鬆迅速的檔案編輯（插入、重寫或添加）。裝置透過光感應器信號操作，耐磨耐用。

      技術規格

      • 連接

        耳機
        3.5 毫米
        擴充機座接頭
        記憶卡插槽
        麥克風
        3.5 毫米
        USB
        micro USB 2.0

      • 影像/顯示

        屏幕對角尺寸
        2.4 吋/ 6.1 厘米
        解像度
        320 × 240 像素

      • 儲存媒體

        兼容大量儲存裝置
        資料傳輸速度
        6.75 MB/s 讀取；5.0 MB/s 寫入
        可更換記憶咭
        記憶卡類型
        • Micro SD
        • Secure Digital (SD)
        • Secure Digital (SDHC)

      • 錄音

        位元速率
        13.7 kbit/s - 705 kbit/s
        錄音時間
        長達 700 小時 (SP)
        內置麥克風
        一個方向，一個 360°
        編輯模式
        插入、覆寫、修改
        寫入格式
        DSS/DSS Pro、MP3、PCM
        錄影模式
        DSS QP、DSS SP、MP3、PCM
        取樣率 (kHz)
        44.1 (MP3) - 12 (DSS SP)

      • 喇叭

        喇叭類型
        內置動態喇叭

      • 電源

        電池壽命
        長達 23 小時錄音
        電池容量
        1000mAh
        電池類型
        Philips 充電式鋰離子
        充電時間
        3  hr
        待機時間
        逾 200 天

      • 系統需求

        操作系統
        Windows 8/7/Vista、Mac OS
        處理器
        Intel Pentium 4, 1.0 GHz
        RAM 記憶體
        1 GB（推薦 2 GB）
        硬碟空間
        SpeechExec 為 100 MB
        DVD 光碟機
        USB
        閒置的 USB 連接埠
        顯示卡
        兼容 DirectX

      • 尺寸

        產品尺寸（寬x深x高）
        53 × 123 × 15 毫米
        產品重量 (克)
        117 g（含電池）

      • 可選配件

        腳踏
        LFH2210
        會議麥克風
        LFH9172
        充電式鋰離子電池
        ACC8100
        SDHC 記憶咭
        LFH9004
        聽寫硬件用的 SDK
        LFH7475
        SpeechExec RDM
        LFH7470
        電話傳聲器
        LFH9162
        WLAN 適配器
        ACC8160

      • 條碼掃描機 (DPM8500)

        兼容條碼
        UPC–A、UPC–E、EAN–8 等
        掃描引擎
        CCD 式、單線

      • 顯示

        類型
        顏色 TFT

      • 綠色環保規格

        符合 2002/95/EC (RoHS)
        無鉛焊接產品

      • 操作情況

        溫度
        5° – 45° C/41° – 113° F

      • 套件內容

        擴充基座
        內含DVD 的軟件
        記憶咭
        袋裝式備忘錄
        充電電池
        USB 線
        用戶手冊

      • 安全性

        裝置鎖連密碼
        加密標準
        進階加密標準
        支援使用者 ID 的數量
        40
        即時檔案加密

      • 聲音

        音效頻率響應
        300 – 7500 Hz
        喇叭直徑
        28 毫米
        喇叭輸出功率
        200 mW
        喇叭類型
        內置動態喇叭

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