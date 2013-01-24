突破性 3D Mic 科技採用內建咪高風，帶來一貫的最佳錄音效果：全方位咪高風可 360 度提取聲音，是會議等需要對多個音源錄音的場合的理想之選；最佳化單向咪高風具備錄音功能及準確的語音識別效果。
許多用戶依然喜歡簡單易用的模擬裝置。經典模式可讓用戶在重溫模擬裝置的外觀及使用體驗的同時，發揮數碼科技的優勢，並聚焦最重要的功能。
穩固的優質擴充基座帶來迅速充電體驗，並自動將錄音轉移至電腦中。連接腳踏控制，擴充基座讓您即使沒有電腦也可免手持錄音及謄寫。
透過標準微型 USB 端子可輕鬆為高容量鋰電池充電。整合式光線及動作感應器確保延長電池壽命。裝置閒置時，智能科技將調節顯示亮度並自動切換至待機模式，確保錄音機在您準備就緒時才開始工作。
透過高階加密標準（AES 或 Rijndael 演算法）使用 256 個位元的密鑰可即時加密錄音。AES 具備極高的安全性，並在美國獲准用以加密最高機密的政府資料。裝置本身可獲分配一個 PIN 碼以防未授權的使用或檔案播放。
整合式條碼掃描機讓您透過掃描條碼（甚至可從螢幕上掃描）即可將客戶或患者資料與所記錄檔案匹配。這樣可保證可靠的客戶或患者 ID 分配並加速工作流程。
大全彩螢幕可清晰顯示圖片，讓您對所有資料一目了然。清晰的最佳化用戶介面帶來簡便直觀的操作體驗。
內建動作感應器監測裝置是置於桌面還是被拿在手中，並據此選擇咪高風以迎合錄音場景。裝置閒置時動作感應器自動切換為待機模式。一旦 Pocket Memo 被再次拿起，數秒內即可進行錄音。
Philips SpeechExec 遠程裝置管理軟件讓 IT 管理員可從 Philips 集中配置、管理及更新聽寫硬體，從而節約寶貴的時間及資源。為個人、團體及團隊乃至整個組織管理裝置設定均可透過遠程操作輕鬆達成。
不規則人體工學外形非常適合手持。修長輕盈的設計讓您即使長期工作也能倍感舒適。亮面不銹鋼讓裝置具備堅固及非常耐用的保護殼。
SpeechExec Pro 軟件整理聽寫檔案的工作流程和錄音者及謄寫員間產生的文件，並讓您可監控您的工作狀態。
快速響應及人體工學滑動切換讓您可單手操作所有錄音及播放功能，實現輕鬆迅速的檔案編輯（插入、重寫或添加）。裝置透過光感應器信號操作，耐磨耐用。
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