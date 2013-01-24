檔案加密及裝置 PIN 鎖確保高資料安全性

透過高階加密標準（AES 或 Rijndael 演算法）使用 256 個位元的密鑰可即時加密錄音。AES 具備極高的安全性，並在美國獲准用以加密最高機密的政府資料。裝置本身可獲分配一個 PIN 碼以防未授權的使用或檔案播放。