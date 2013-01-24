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M1X-DJ 音響系統

DS8900/10
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    M1X-DJ 音響系統

    DS8900/10
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      混音、播放、分享

      • Bluetooth®
      • 具備 Lightning 連接器
      • DJ 控制介面、雙音訊輸入
      • 60 瓦、低音發射器
      wOOx 技術實現渾厚且精確的低音效果，沒有絲毫失真

      wOOx 技術實現渾厚且精確的低音效果，沒有絲毫失真

      wOOx 技術是一種嶄新的喇叭概念，可讓您聆聽並深切感受較任何其他音響系統更為豐富的深沉低音。特殊喇叭驅動器可與 wOOx 低音發射裝置完美兼容，並在主驅動器與高音喇叭之間進行準確調校，確保可從中低頻流暢地轉換到高頻。雙重暫緩功能及完全對稱的夾層結構可實現低沉而準確的低音，不會出現明顯失真。透過將音箱音量調至最高以完全放大音效，wOOx 可產生極為深沉而動感的低音效果。

      與 djay 2 應用程式完美配合

      與 djay 2 應用程式完美配合

      用機座支撐 iPad 時使用 Algoriddm 的 djay 2 iPad 應用程式，使用 iPad 混音與錄音座一樣容易。使用大型刮輪、切換推桿及錄音座以於 iPad 的音樂庫中建立歌曲混音，或以 Automix 模式自動進行。功能簡單易用，並提供先進的多觸控功能，Algoriddm 的 djay 2 應用程式令初學者以至專家都能輕鬆進行混音。

      優質大型刮輪和切換推桿

      優質大型刮輪和切換推桿

      強大觸感及觸控敏感的轉盤，感覺好像以黑膠碟混音，完全為精彩的刮輪表現量身訂制

      藍牙串流帶來無與倫比的聲音清晰度

      藍牙串流帶來無與倫比的聲音清晰度

      Bluetooth® 是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他 Bluetooth® 裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂。

      可反轉控制面板，在旅行時提供保護

      可反轉控制面板，在旅行時提供保護

      當您並非混音或表演時，可反轉控制面板並將 M1X-DJ 用作藍牙喇叭，讓您翹起雙腳，享受及收聽音樂或參加派對。

      隨身帶和穩固設計，方便攜帶

      隨身帶和穩固設計，方便攜帶

      只需佩戴肩帶，放於肩膀，即可外出。M1X-DJ 音響系統亦是攜帶上機的最佳尺寸，讓您可將技術帶至海外。穩固設計足以應付一個又一個派對，控制面板可以反轉，讓它於戶外時都可受到保護。

      透過音訊輸出連接至外置喇叭及擴音器

      使用音訊輸出連接，將 M1X-DJ 連接至任何外置喇叭或擴音器，適用於全球派對，甚至無需使用 M1X 喇叭。

      技術規格

      • iPad 兼容性

        透過藍芽
        • iPad
        • iPad 2
        • iPad 4
        • iPad mini
        • iPad Air 2
        • iPad mini 2
        • iPad mini 4
        • iPad Pro

      • iPhone 兼容性

        透過藍芽
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S
        • iPhone 5
        • iPhone 5C
        • iPhone 5S
        • iPhone 6
        • iPhone 6 plus
        • iPhone 6S
        • iPhone 6S Plus
        • iPhone SE

      • 兼容 iPod

        透過藍芽
        • iPod nano 第七代
        • 第三代 iPod touch
        • 第四代 iPod touch
        • iPod touch 第五代

      • 藍芽兼容性

        其他啟用藍牙的裝置
        Bluetooth 4.0 或更低版本共用

      • 聲音

        音效增強
        • wOOx™ 技術
        • 低音反射系統
        • 最高音量
        輸出功率
        80W RMS（最大）

      • 喇叭

        內置喇叭數量
        4
        喇叭
        全音域低音喇叭與高音喇叭
        喇叭網狀外形
        金屬

      • 連接

        藍牙規格
        • A2DP
        • AVRCP
        藍牙範圍
        視線內 10 米或 30 尺
        音訊輸入（3.5 毫米）
        音訊輸入（6 毫米）
        音訊輸出（3.5 毫米）
        音訊輸出（6 毫米）
        耳筒插座
        （6 毫米）

      • 電源

        電源類型
        AC 輸入端子
        電池類型
        8 x D 電池尺寸

      • 配件

        電線 / 連接
        電源線
        其他
        • 用戶手冊
        • 快速入門指南
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