wOOx 技術是一種嶄新的喇叭概念，可讓您聆聽並深切感受較任何其他音響系統更為豐富的深沉低音。特殊喇叭驅動器可與 wOOx 低音發射裝置完美兼容，並在主驅動器與高音喇叭之間進行準確調校，確保可從中低頻流暢地轉換到高頻。雙重暫緩功能及完全對稱的夾層結構可實現低沉而準確的低音，不會出現明顯失真。透過將音箱音量調至最高以完全放大音效，wOOx 可產生極為深沉而動感的低音效果。
用機座支撐 iPad 時使用 Algoriddm 的 djay 2 iPad 應用程式，使用 iPad 混音與錄音座一樣容易。使用大型刮輪、切換推桿及錄音座以於 iPad 的音樂庫中建立歌曲混音，或以 Automix 模式自動進行。功能簡單易用，並提供先進的多觸控功能，Algoriddm 的 djay 2 應用程式令初學者以至專家都能輕鬆進行混音。
強大觸感及觸控敏感的轉盤，感覺好像以黑膠碟混音，完全為精彩的刮輪表現量身訂制
Bluetooth® 是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他 Bluetooth® 裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂。
當您並非混音或表演時，可反轉控制面板並將 M1X-DJ 用作藍牙喇叭，讓您翹起雙腳，享受及收聽音樂或參加派對。
只需佩戴肩帶，放於肩膀，即可外出。M1X-DJ 音響系統亦是攜帶上機的最佳尺寸，讓您可將技術帶至海外。穩固設計足以應付一個又一個派對，控制面板可以反轉，讓它於戶外時都可受到保護。
使用音訊輸出連接，將 M1X-DJ 連接至任何外置喇叭或擴音器，適用於全球派對，甚至無需使用 M1X 喇叭。
iPad 兼容性
iPhone 兼容性
兼容 iPod
藍芽兼容性
聲音
喇叭
連接
電源
配件