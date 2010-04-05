體驗真正的高品質音效
Philips 機座喇叭是您把握音樂每一個珍貴細節的管道。採用優質元件和天然木材製造而成，能充分呈現來自 iPod/iPhone/iPad 的高保真音效，提供貼近原音的真實音響體驗。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips 機座喇叭是您把握音樂每一個珍貴細節的管道。採用優質元件和天然木材製造而成，能充分呈現來自 iPod/iPhone/iPad 的高保真音效，提供貼近原音的真實音響體驗。 查看各種好處
被動式分音設計能讓您清楚聆聽到每一個音符，因此能呈現極其純正、自然和美妙的音樂。透過複雜的工程，能夠分離聲頻全聲譜的每個部分，並將其發送至適當的驅動器。由于不會發送超出驅動器頻率響應範圍的訊號，因此大大改善了音質，並大幅降低了失真程度。結合優質的電子元件，被動式分音設計可提供一致、沒有任何失真以及貼近原始聲音的完美音質。
與那些擴充機座播放機（使用來自 iPod/iPhone 的類比音效輸出）中所使用的傳統類比音效處理技術相比，先進的純正數碼音效處理技術能提供卓越的音效。透過收集 iPod/iPhone 的數碼音效輸出並在電路各個階段運用數碼處理，能產生更高的訊噪比，實現完美平衡且無與倫比的聲音清晰度。
最頂級的高保真音響設備允許關閉顯示屏 — 盡情享受音樂，全身心沉浸於重現的聲音中。憑藉近接感應功能，您也可以享受到美妙的音樂和聲音。當您離開時，照明功能鍵將會自動調暗。當您再次靠近時，功能鍵亮起能使您控制音樂，就是如此簡單。
設計精巧的彈簧式機座插槽能夠有效連接任何 iPod 或 iPhone，無需特殊轉接器。更重要的是，即使在最嚴格的保護下也能正常工作 — 只需按例接入 iPod 或 iPhone。現在，您便可真正無憂無慮地享受美妙音樂了。
Philips 機座喇叭為環狀散熱高音喇叭 - 一個用於 Hi-Fi 喇叭概念的高級傳感器 - 終極高音音域與驚人的精確度及細節渾然一體。把失真程度降至最低，能充分呈現音樂的細微差別。
每一個低音喇叭均配備響亮的 3L 優質聲量，完美緊貼經精準調節的回返低音管線，讓如此纖巧的喇叭播出讓人讚嘆的緊密低音音效。為您帶來卓越的現實主義及猶如身臨其境的聽覺體驗。
免費應用程式將多個獨家的卓越功能新增到機座喇叭上。您可查看天氣、看時間，甚至使用最愛圖像作為牆紙。DockStudio 能讓您收聽全球數以千計的網上電台。桌布風格更新及新功能陸續有來。
清晰的線條和性感的弧線背面不但十分悅目，而且還可營造更有效結構的音響效果。經過精心的設計，弧線可使喇叭機殼更堅固強硬，有效地減低內部共鳴，從而再現更準確和自然的聲音。您可以在欣賞外觀精美的喇叭的同時，享受震憾的聲音。
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