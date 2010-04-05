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機座喇叭

DS9000/10
2 獎項
  • 體驗真正的高品質音效 體驗真正的高品質音效 體驗真正的高品質音效
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    機座喇叭

    DS9000/10
    2 獎項

    體驗真正的高品質音效

    Philips 機座喇叭是您把握音樂每一個珍貴細節的管道。採用優質元件和天然木材製造而成，能充分呈現來自 iPod/iPhone/iPad 的高保真音效，提供貼近原音的真實音響體驗。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$4,999.00

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      被動式分音設計能讓您清楚聆聽到每一個音符，因此能呈現極其純正、自然和美妙的音樂。透過複雜的工程，能夠分離聲頻全聲譜的每個部分，並將其發送至適當的驅動器。由于不會發送超出驅動器頻率響應範圍的訊號，因此大大改善了音質，並大幅降低了失真程度。結合優質的電子元件，被動式分音設計可提供一致、沒有任何失真以及貼近原始聲音的完美音質。

      純正數碼處理技術提供最佳的聲音清晰度

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      與那些擴充機座播放機（使用來自 iPod/iPhone 的類比音效輸出）中所使用的傳統類比音效處理技術相比，先進的純正數碼音效處理技術能提供卓越的音效。透過收集 iPod/iPhone 的數碼音效輸出並在電路各個階段運用數碼處理，能產生更高的訊噪比，實現完美平衡且無與倫比的聲音清晰度。

      近接感應可啓動背光控制面板

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      最頂級的高保真音響設備允許關閉顯示屏 — 盡情享受音樂，全身心沉浸於重現的聲音中。憑藉近接感應功能，您也可以享受到美妙的音樂和聲音。當您離開時，照明功能鍵將會自動調暗。當您再次靠近時，功能鍵亮起能使您控制音樂，就是如此簡單。

      即使在外殼內都可連接 iPod/iPhone

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      設計精巧的彈簧式機座插槽能夠有效連接任何 iPod 或 iPhone，無需特殊轉接器。更重要的是，即使在最嚴格的保護下也能正常工作 — 只需按例接入 iPod 或 iPhone。現在，您便可真正無憂無慮地享受美妙音樂了。

      音響發燒級的驅動器可重現真實的聲音

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      Philips 機座喇叭為環狀散熱高音喇叭 - 一個用於 Hi-Fi 喇叭概念的高級傳感器 - 終極高音音域與驚人的精確度及細節渾然一體。把失真程度降至最低，能充分呈現音樂的細微差別。

      經過精確調準的低音管線，可重現深沉渾厚的低音效果

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      每一個低音喇叭均配備響亮的 3L 優質聲量，完美緊貼經精準調節的回返低音管線，讓如此纖巧的喇叭播出讓人讚嘆的緊密低音音效。為您帶來卓越的現實主義及猶如身臨其境的聽覺體驗。

      免費 DockStudio 應用程式提供網上電台及其他卓越功能

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      免費應用程式將多個獨家的卓越功能新增到機座喇叭上。您可查看天氣、看時間，甚至使用最愛圖像作為牆紙。DockStudio 能讓您收聽全球數以千計的網上電台。桌布風格更新及新功能陸續有來。

      性感的弧線背面可重現優雅和精確的聲音

      清晰的線條和性感的弧線背面不但十分悅目，而且還可營造更有效結構的音響效果。經過精心的設計，弧線可使喇叭機殼更堅固強硬，有效地減低內部共鳴，從而再現更準確和自然的聲音。您可以在欣賞外觀精美的喇叭的同時，享受震憾的聲音。

      技術規格

      • iPhone 兼容性

        兼容
        • iPhone
        • iPhone 3G
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4

      • 兼容 iPod

        兼容
        • iPod
        • iPod mini
        • 擁有彩色顯示功能的 iPod
        • 第一代 iPod nano
        • 第二代 iPod nano
        • 第三代 iPod nano
        • 第四代 iPod nano
        • 第五代 iPod nano
        • iPod classic
        • iPod touch
        • 第二代 iPod touch
        • 第二代 iPod touch 8/16/32GB
        • 第 5 代 iPod

      • iPod/iPhone App

        從 App Store 免費下載
        App 名稱
        DockStudio
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        • 在音樂中悠然醒來
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        插座播放模式
        • 下一及上一曲目
        • 播放及暫停

      • 聲音

        音效系統
        立體聲
        音量控制
        上 / 下
        輸出功率
        2 x 50 瓦 RMS

      • 喇叭

        喇叭驅動器
        • 2 個 1 吋高音喇叭
        • 2 個 4 吋低音喇叭
        喇叭增強功能
        低音反射式喇叭系統

      • 連接

        輔助輸入

      • 舒適

        充電裝置
        • iPhone
        • iPod

      • 電源

        電源
        100 - 240V AC, 50/60Hz

      • 配件

        電線 / 連接
        • 3.5 毫米立體聲輸入電線
        • 電源線
        遙控器
        其他
        快速入門指南
        保用
        • 保用證
        • 全球保用證書

      • 尺寸

        總重量
        9.6  千克
        包裝寬度
        619  毫米
        包裝高度
        276  毫米
        包裝深度
        276  毫米
        重量
        6.5  千克
        主機深度
        216  毫米
        主機高度
        214  毫米
        主機闊度
        562  毫米

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