被動式分音可重現完整的聲譜

被動式分音設計能讓您清楚聆聽到每一個音符，因此能呈現極其純正、自然和美妙的音樂。透過複雜的工程，能夠分離聲頻全聲譜的每個部分，並將其發送至適當的驅動器。由于不會發送超出驅動器頻率響應範圍的訊號，因此大大改善了音質，並大幅降低了失真程度。結合優質的電子元件，被動式分音設計可提供一致、沒有任何失真以及貼近原始聲音的完美音質。