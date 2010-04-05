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機座喇叭

DS9000/10

體驗真正的高品質音效

Philips 機座喇叭是您把握音樂每一個珍貴細節的管道。採用優質元件和天然木材製造而成，能充分呈現來自 iPod/iPhone/iPad 的高保真音效，提供貼近原音的真實音響體驗。

查看所有優點

執著於音

體驗真正的高品質音效

  • iPod/iPhone/iPad 適用

被動式分音可重現完整的聲譜

被動式分音可重現完整的聲譜

被動式分音設計能讓您清楚聆聽到每一個音符，因此能呈現極其純正、自然和美妙的音樂。透過複雜的工程，能夠分離聲頻全聲譜的每個部分，並將其發送至適當的驅動器。由于不會發送超出驅動器頻率響應範圍的訊號，因此大大改善了音質，並大幅降低了失真程度。結合優質的電子元件，被動式分音設計可提供一致、沒有任何失真以及貼近原始聲音的完美音質。

純正數碼處理技術提供最佳的聲音清晰度

純正數碼處理技術提供最佳的聲音清晰度

與那些擴充機座播放機（使用來自 iPod/iPhone 的類比音效輸出）中所使用的傳統類比音效處理技術相比，先進的純正數碼音效處理技術能提供卓越的音效。透過收集 iPod/iPhone 的數碼音效輸出並在電路各個階段運用數碼處理，能產生更高的訊噪比，實現完美平衡且無與倫比的聲音清晰度。

性感的弧線背面可重現優雅和精確的聲音

清晰的線條和性感的弧線背面不但十分悅目，而且還可營造更有效結構的音響效果。經過精心的設計，弧線可使喇叭機殼更堅固強硬，有效地減低內部共鳴，從而再現更準確和自然的聲音。您可以在欣賞外觀精美的喇叭的同時，享受震憾的聲音。

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