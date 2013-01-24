格內其他項目
- 毛刷
- 充電底座
- 窄縫吸嘴
- 吸水嘴
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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你可將Philips 迷你吸塵機放在充電式底座，然後掛於牆上或置於桌面。如此一來，具備強勁充電池的Philips 迷你吸塵機即可為你隨時候命。
無塵袋旋風式過濾可令塵垢旋轉分離，從而確保發揮強勁吸力及持久清潔效能。其雙重過濾系統更可保證灰塵一經吸入便難以逃脫。第一層隔濾網可阻隔大部份的塵垢，第二層隔濾網則吸附更微細的灰塵微粒。
Philips 迷你吸塵器配有環形手柄，您可以隨意抓握，使用起來更舒適。
Philips MiniVac 採用空氣動力學噴嘴設計，即使是最微細的灰塵微粒，也能夠輕易收集。按體工學設計的吸扒助您清潔最難以觸及的位置。
Philips 迷你吸塵器清理容易，簡單及衛生。只要一個按鈕就能取下吸嘴，不必觸碰塵垢就能清潔吸塵機。
設計
Bazaarvoice_DA_HC_Sticks
過濾
吸扒與配件
效能
重量與尺寸