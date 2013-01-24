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MiniVac

手提吸塵機

FC6142/01
  • 強力迷你吸塵機提供更佳潔凈效果 強力迷你吸塵機提供更佳潔凈效果 強力迷你吸塵機提供更佳潔凈效果
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    MiniVac 手提吸塵機

    FC6142/01

    強力迷你吸塵機提供更佳潔凈效果

    以高效 Philips MiniVac 乾濕兩用 4.8 伏吸塵機的乾濕系統輕鬆清除液態污及固體塵埃跡並帶來更佳潔凈效果。氣動噴嘴設計確保卓越吸塵效能。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$468.00
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      乾濕系統及氣動噴嘴

      • 4.8 伏電池
      • 無塵袋旋風式
      • 窄縫、毛刷、吸水嘴
      • 乾濕兩用
      迷你的充電底座（可懸掛於牆上或置於桌面）

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      你可將Philips 迷你吸塵機放在充電式底座，然後掛於牆上或置於桌面。如此一來，具備強勁充電池的Philips 迷你吸塵機即可為你隨時候命。

      兩重無塵袋旋風式氣流，確保最佳過濾效果

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      無塵袋旋風式過濾可令塵垢旋轉分離，從而確保發揮強勁吸力及持久清潔效能。其雙重過濾系統更可保證灰塵一經吸入便難以逃脫。第一層隔濾網可阻隔大部份的塵垢，第二層隔濾網則吸附更微細的灰塵微粒。

      環形手柄確保使用更舒適

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      Philips 迷你吸塵器配有環形手柄，您可以隨意抓握，使用起來更舒適。

      強力 4.8 伏鎳氫電池

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      空氣動力學噴嘴設計提供卓越吸塵效果

      Philips MiniVac 採用空氣動力學噴嘴設計，即使是最微細的灰塵微粒，也能夠輕易收集。按體工學設計的吸扒助您清潔最難以觸及的位置。

      一按即可取下吸嘴，清理容易

      Philips 迷你吸塵器清理容易，簡單及衛生。只要一個按鈕就能取下吸嘴，不必觸碰塵垢就能清潔吸塵機。

      技術規格

      • 設計

        顏色
        藍色
        設計功能
        半透明集塵箱

      • Bazaarvoice_DA_HC_Sticks

        迷你吸塵器
        Wet_and_dry

      • 過濾

        集塵量：
        0.5  L
        過濾系統
        乾濕兩用設計

      • 吸扒與配件

        內附配件
        充電底座

      • 效能

        電池電壓
        4.8  伏
        充電時間
        16-18  小時
        輸入功率（最大）
        56  瓦
        使用時間
        9  分鐘
        吸力 (最大)
        9  瓦
        吸力（最大）
        2.9  kPa
        氣流（最大）
        530  公升/秒
        操作音量
        76  分貝

      • 重量與尺寸

        包裝尺寸（長x寬x高）
        508 x 335 x 490  毫米
        產品重量
        1.4  千克
        產品尺寸（長x寬x高）
        460 x 160 x 160  毫米

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • 毛刷
      • 充電底座
      • 窄縫吸嘴
      • 吸水嘴

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