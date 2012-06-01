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吸塵機
直立式吸塵機
SpeedPro Max 直立式吸塵機
最快速的無線清潔體驗
360° 全角度吸扒*
Philips SpeedPro Max | 無線吸塵機
成為第一個複查該產品
我們最佳的無線吸塵機，強勁360°全角度吸扒，嶄新多向吸塵 (前、後及兩側)，前所未有的快捷高效；即使牆沿和傢俱上難以清理的日常塵垢亦可輕鬆清理，帶來前所未有快捷高效的清潔體驗 。
360°全角度吸扒
第8代PowerCyclone颶風離塵過濾技術
PowerBlade旋風數碼摩打
三重過濾系統
於購買後
3 個月內註冊，可享免費 5 年摩打保養！
建議零售價:
HK$4,388.00
本產品符合增值稅減免條件
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
*利用 Philips 根據國際標準 IEC60312-1 研發的粗塵垢硬式地板清潔測試，對 2017 年德國最暢銷的 10 款無線直立吸塵機（價格超過 300€）進行了測試。2018 年 1 月。
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360°
全角度吸扒
360°
全角度吸扒
全角度吸塵，快速潔淨
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PowerBlade
旋風數碼摩打
創造無懈可擊的氣流，每分鐘氣流量超過1000公升
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我們最出色的
無線吸麈機
吸力持續強勁
配備第8代PowerCyclone颶風離塵過濾技術，吸力持續強勁
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我們最出色的
無線吸麈機
吸力持續強勁
配備第8代PowerCyclone颶風離塵過濾技術，吸力持續強勁
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數碼顯示
LED照明燈
濾網
數碼顯示
吸扒附
LED照明燈
助您輕鬆清潔傢俬底部和任何
陰暗角落。
智能數碼顯示
長達 65 分鐘清潔時間，一目了然。
升級三重過濾系統
高效去除高達99%微塵、細菌及致敏原*
* 微粒大小超過2.5微米，根據IEC 60312 / EN60312 標準進行測試。
FC6823_01-P3A-global-USP3_USP3%{_range}%{@2x|@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}
綜合式毛刷
隨意轉換配件， 實現無間斷清潔
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拖曳以不同角度
查看產品
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360° 全角度吸扒
PowerBlade 旋風數碼摩打
第 8 代 PowerCyclone 颶風離塵技術
功能特點
綜合式毛刷
360° 全方位檢視
SpeedPro Max
無線吸塵機
FC6823/61
快捷高效的清潔體驗
360° 全角度吸扒配備 LED 照明燈
第 8 代 PowerCyclone 颶風離塵技術
PowerBlade 旋風數碼摩打帶來無懈可擊的風力
長達 65 分鐘清潔時間，備有數碼電量顯示
一Click轉換毛刷，實現無間斷清潔
吸扒適用於硬地板和地毯
建議零售價:
HK$4,388.00
本產品符合增值稅減免條件
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
SpeedPro Max
直立式吸塵機
FC6823/61
HK$4,388.00
*
產品特點
規格
技術指標
效能
效能
電池類型
鋰離子
電池電壓
25.2 伏
充電時間
5 小時
使用時間
65 分鐘
使用時間（特強）
21 分鐘
操作音量
84 分貝
氣流（最大）
>1000 公升/分鐘
設計
設計
顏色
潮流紅色
過濾
過濾
集塵量：
0.6 L
摩打濾網
可洗式濾網
吸扒與配件
吸扒與配件
內附配件
交流電源轉接器
綜合式毛刷
掛牆裝置
額外吸扒
電動床褥吸扒
標準吸扒
360° 全角度吸扒
持續性
持續性
包裝
超過 90% 可回收物料
用戶手冊
100% 可回收環保紙
重量與尺寸
重量與尺寸
產品重量
2.73 千克
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2019年03月13日 星期三
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2018年05月03日 星期四
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2018年02月27日 星期二
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