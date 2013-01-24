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s-bag

吸塵機集塵袋

FC8023/03
  • s-bag® Anti-Odour s-bag® Anti-Odour s-bag® Anti-Odour
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    s-bag 吸塵機集塵袋

    FC8023/03

    s-bag® Anti-Odour

    s-bag® 是一個所有可用集塵袋的 Philips 和 Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) 吸塵機都通用的集塵袋。當您購買替換塵袋時，只需尋找 s-bag® 標誌即可。使用非原裝集塵袋可能會損壞吸塵器。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$78.00
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    s-bag 吸塵機集塵袋

    s-bag® Anti-Odour

    s-bag® 是一個所有可用集塵袋的 Philips 和 Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) 吸塵機都通用的集塵袋。當您購買替換塵袋時，只需尋找 s-bag® 標誌即可。使用非原裝集塵袋可能會損壞吸塵器。 查看各種好處

    s-bag® Anti-Odour

    s-bag® 是一個所有可用集塵袋的 Philips 和 Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) 吸塵機都通用的集塵袋。當您購買替換塵袋時，只需尋找 s-bag® 標誌即可。使用非原裝集塵袋可能會損壞吸塵器。 查看各種好處

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    s-bag® 是一個所有可用集塵袋的 Philips 和 Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) 吸塵機都通用的集塵袋。當您購買替換塵袋時，只需尋找 s-bag® 標誌即可。使用非原裝集塵袋可能會損壞吸塵器。 查看各種好處

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      s-bag® Anti-Odour

      可吸走異味，適合寵物主人使用

      • 3 個塵袋
      • 標準尺寸
      • 去除異味
      通用標準，不二之選

      通用標準，不二之選

      原裝 Philips s-bag® 可用於所有 Philips 及 Electrolux Group（Electrolux、AEG、Volta 及 Tornado）塵袋式吸塵機。無需費神尋找塵袋，選用帶有 s-bag® 標誌的塵袋即可。

      吸收並中和難聞的氣味

      吸收並中和難聞的氣味

      和傳統的塵袋不同，s-bag® Anti-Odour 技術透過使用耐用合成物料製造，再塗上氣味吸收蠟，可困住難聞的氣味，防止氣味從吸塵機漏出。非常適合寵物主人使用。

      過濾 99% 微塵

      過濾 99% 微塵

      塵袋的合成物料可過濾 99% 微塵及粒子。過濾空氣的微塵及粒子效能比普通紙袋強，可以幫助你擺脫空氣中的散播粒子，如過敏原。

      瑞典製造的極度耐用合成物料

      瑞典製造的極度耐用合成物料

      s-bag® Anti-Odour 在瑞典精心生產，採用極為耐用的合成物料製成。

      衛生的密封設計，方便棄置

      衛生的密封設計，方便棄置

      Philips s-bag® 採用專利密封設計，方便棄置，乾淨俐落，絕不會揚起內裡的塵垢。

      技術規格

      • 配件規格

        塵袋數量
        3

      • 適合

        AirStar
        FC8220 - FC8229
        City-Line
        FC8400 - FC8439
        EasyLife
        FC8130 - FC8139
        Expression
        FC8600 - FC8629
        HomeHero
        FC8910 - FC8919
        Impact
        FC8350 - FC8399
        Jewel
        FC9050 - FC9079
        Mobilo
        FC8500 - FC8579
        Performer
        FC9150 - FC9179
        PowerLife
        FC8450 - FC8459
        SilentStar
        FC9300 - FC9319
        SmallStar
        FC8230 - FC8260
        Specialist
        FC9100 - FC9139
        Studio(Power)
        FC9080 - FC9089
        Universe 吸塵機
        FC9000 - FC9029
        Electrolux Group
        • Electrolux 塵袋式吸塵機
        • Tornado 塵袋式吸塵機
        • Zanussi 塵袋式吸塵機

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