s-bag® Anti-Odour
s-bag® 是一個所有可用集塵袋的 Philips 和 Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) 吸塵機都通用的集塵袋。當您購買替換塵袋時，只需尋找 s-bag® 標誌即可。使用非原裝集塵袋可能會損壞吸塵器。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
s-bag® Anti-Odour
s-bag® 是一個所有可用集塵袋的 Philips 和 Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) 吸塵機都通用的集塵袋。當您購買替換塵袋時，只需尋找 s-bag® 標誌即可。使用非原裝集塵袋可能會損壞吸塵器。 查看各種好處
s-bag® Anti-Odour
s-bag® 是一個所有可用集塵袋的 Philips 和 Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) 吸塵機都通用的集塵袋。當您購買替換塵袋時，只需尋找 s-bag® 標誌即可。使用非原裝集塵袋可能會損壞吸塵器。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
s-bag® Anti-Odour
s-bag® 是一個所有可用集塵袋的 Philips 和 Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) 吸塵機都通用的集塵袋。當您購買替換塵袋時，只需尋找 s-bag® 標誌即可。使用非原裝集塵袋可能會損壞吸塵器。 查看各種好處
原裝 Philips s-bag® 可用於所有 Philips 及 Electrolux Group（Electrolux、AEG、Volta 及 Tornado）塵袋式吸塵機。無需費神尋找塵袋，選用帶有 s-bag® 標誌的塵袋即可。
和傳統的塵袋不同，s-bag® Anti-Odour 技術透過使用耐用合成物料製造，再塗上氣味吸收蠟，可困住難聞的氣味，防止氣味從吸塵機漏出。非常適合寵物主人使用。
塵袋的合成物料可過濾 99% 微塵及粒子。過濾空氣的微塵及粒子效能比普通紙袋強，可以幫助你擺脫空氣中的散播粒子，如過敏原。
s-bag® Anti-Odour 在瑞典精心生產，採用極為耐用的合成物料製成。
Philips s-bag® 採用專利密封設計，方便棄置，乾淨俐落，絕不會揚起內裡的塵垢。
配件規格
適合