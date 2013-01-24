s-filter® 標準貼合可更簡單地更換

s-filter® 是標準的過濾網，適用於多種型號的吸塵機，用戶可透過其標誌作辨認。它適用於多種 Philips 的吸塵機，以及 Electrolux、AEG、Volta 及 Tornado 的吸塵機。