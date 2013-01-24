Philips 的原廠 EPA12 替換濾網
Philips 的 EPA12 濾網適合您的吸塵機使用，可以吸附超過 99.5% 的微塵，讓您的家居環境完全無塵。應每年更換一次濾網，以保持最佳的過濾效果。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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