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s-filter® 過濾網

FC8031/00
  • Philips 的原廠 EPA12 替換濾網 Philips 的原廠 EPA12 替換濾網 Philips 的原廠 EPA12 替換濾網
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    s-filter® 過濾網

    FC8031/00

    Philips 的原廠 EPA12 替換濾網

    Philips 的 EPA12 濾網適合您的吸塵機使用，可以吸附超過 99.5% 的微塵，讓您的家居環境完全無塵。應每年更換一次濾網，以保持最佳的過濾效果。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$120.00
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    Philips 的原廠 EPA12 替換濾網

    Philips 的 EPA12 濾網適合您的吸塵機使用，可以吸附超過 99.5% 的微塵，讓您的家居環境完全無塵。應每年更換一次濾網，以保持最佳的過濾效果。 查看各種好處

    Philips 的原廠 EPA12 替換濾網

    Philips 的 EPA12 濾網適合您的吸塵機使用，可以吸附超過 99.5% 的微塵，讓您的家居環境完全無塵。應每年更換一次濾網，以保持最佳的過濾效果。 查看各種好處

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    Philips 的原廠 EPA12 替換濾網

    Philips 的 EPA12 濾網適合您的吸塵機使用，可以吸附超過 99.5% 的微塵，讓您的家居環境完全無塵。應每年更換一次濾網，以保持最佳的過濾效果。 查看各種好處

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      Philips 的原廠 EPA12 替換濾網

      EPA12 濾網可吸附超過 99.5% 的微塵

      • 1 個 EPA12 過濾網
      • s-filter® 標準貼合
      • 隔走 >99.5% 塵埃
      s-filter® 標準貼合可更簡單地更換

      s-filter® 標準貼合可更簡單地更換

      s-filter® 是標準的過濾網，適用於多種型號的吸塵機，用戶可透過其標誌作辨認。它適用於多種 Philips 的吸塵機，以及 Electrolux、AEG、Volta 及 Tornado 的吸塵機。

      EPA12 過濾網的過濾效果卓越

      EPA12 過濾網的過濾效果卓越

      EPA12 濾網可在空氣流返室內時吸附超過 99.5% 的微塵，為家居帶來清潔無塵的空氣。應每年更換一次濾網，以保持最佳的過濾效果。

      每 12 個月更換一次以帶來穩定表現

      每 12 個月更換一次以帶來穩定表現

      我們建議您每 12 個月更換過濾網一次以保持最佳表現及過濾效果。

      過濾網不可用水清洗

      過濾網不可用水清洗

      過濾網無需清洗，否則會損壞過濾網，使用 1 年後需要更換。

      技術規格

      • 含有

        排氣隔濾網
        1

      • 適合

        Jewel
        FC9050 - FC9079
        Performer
        • FC9150 - FC9179
        • FC8680 - FC8682
        PerformerPro
        FC9180 - FC9199
        Performer Expert
        FC8720 - FC8729
        Performer Silent
        • FC8741 - FC8745
        • FC8779 - FC8786
        吸塵機終極
        • FC8921 - FC8925
        • FC8941 - FC8957
        SilentStar
        FC9300 - FC9319
        PowerPro
        FC8760 - FC8770
        Marathon
        FC9200 - FC9225
        PowerPro Expert
        • FC9712 - FC9714
        • FC9720 - FC9725
        PowerPro Ultimate
        • FC9911 - FC9912
        • FC9919 - FC9934
        Marathon Ultimate
        • FC9911 - FC9912
        • FC9919 - FC9924

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