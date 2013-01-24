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AquaTrio 吸塵機更換毛刷

FC8054
  • 給您煥然一新的感覺，獲得完美效果 給您煥然一新的感覺，獲得完美效果 給您煥然一新的感覺，獲得完美效果
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    AquaTrio 吸塵機更換毛刷

    FC8054

    給您煥然一新的感覺，獲得完美效果

    每六個月更換一次 AquaTrio 吸塵機清潔刷刷毛，給您煥然一新的感覺，獲得完美效果和保持家具衛生。獨特研發的微纖刷毛能夠發揮清潔和吸收的最大功效，同時溫和呵護地板。 查看各種好處

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    給您煥然一新的感覺，獲得完美效果

    每六個月更換一次，享受最佳清潔效果

    • 2 個可洗式超細纖維刷
    • 適用於所有硬及木質地板
    • 每 6 個月更換一次
    • 與 FC7070 相容
    適合所有木地板，例如木板、實木等素材。

    適合所有木地板，例如木板、實木等素材。

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    強勁而柔和的超微細纖維刷，每分鐘轉速達 6700

    強勁而柔和的超微細纖維刷，每分鐘轉速達 6700

    Philips 吸塵機的微細纖維毛刷柔和而強勁，每分鐘轉數為 6700，有效去除所有灰塵及污漬。

    實木、層壓、塑膠、陶瓷及天然石等素材。

    實木、層壓、塑膠、陶瓷及天然石等素材。

    技術規格

    • Performance

      刷毛數量
      2

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        • 不適合軟地板，例如地毯、方塊地毯、或小地毯等素材，也不適合不能濕水擦洗的木地板。

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