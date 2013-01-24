給您煥然一新的感覺，獲得完美效果
每六個月更換一次 AquaTrio 吸塵機清潔刷刷毛，給您煥然一新的感覺，獲得完美效果和保持家具衛生。獨特研發的微纖刷毛能夠發揮清潔和吸收的最大功效，同時溫和呵護地板。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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