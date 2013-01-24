高吸力
Philips PowerGo 吸塵機提供1800 瓦的清潔效能，並配有多功能吸扒，適用於任何類型的地板。我們的 Super Clean Air 過濾器，讓您家中的空氣保持清潔健康。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
高吸力
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高吸力
Philips PowerGo 吸塵機提供1800 瓦的清潔效能，並配有多功能吸扒，適用於任何類型的地板。我們的 Super Clean Air 過濾器，讓您家中的空氣保持清潔健康。 查看各種好處
集塵室容量極大，裝滿 3 公升垃圾才需要更換塵袋。
9 米長電線連接插頭至吸扒，讓您清潔更遠地方而無需拔除插頭。
便利的縫隙吸頭等配件完美整合至吸塵機中，讓您清潔時無需費時更換。
Super Clean Air 過濾網能過濾超過 99% 的有害粒子，如花粉、塵蟎或寵物毛髮，讓家居空氣保持清新潔淨。
S-bag 使用壽命加長 50％，可保持吸塵器的強勁吸力。適用於所有型號，密封設計方便棄置。
1800 瓦摩打產生強勁吸力，清潔效果十分出色。
兩件式伸縮金屬喉管可快速調整至任何高度，清潔起來更舒適。
效能
可用性
設計
過濾
吸扒與配件
持續性
重量與尺寸
FC8023/04
FC8021/03