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PowerGo

塵袋式吸塵機

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  • 高吸力 高吸力 高吸力
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    PowerGo 塵袋式吸塵機

    FC8293/61

    高吸力

    Philips PowerGo 吸塵機提供1800 瓦的清潔效能，並配有多功能吸扒，適用於任何類型的地板。我們的 Super Clean Air 過濾器，讓您家中的空氣保持清潔健康。 查看各種好處

    建議零售價: HK$798.00

    PowerGo 塵袋式吸塵機

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      9 米長電線連接插頭至吸扒，讓您清潔更遠地方而無需拔除插頭。

      垂手可得的車用配件

      便利的縫隙吸頭等配件完美整合至吸塵機中，讓您清潔時無需費時更換。

      Super Clean Air 隔濾網收集超過 99% 粒子

      Super Clean Air 過濾網能過濾超過 99% 的有害粒子，如花粉、塵蟎或寵物毛髮，讓家居空氣保持清新潔淨。

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      1800 瓦摩打提供強勁吸力

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      伸縮喉管令清潔更舒適

      兩件式伸縮金屬喉管可快速調整至任何高度，清潔起來更舒適。

      技術規格

      • 效能

        輸入功率 (IEC)
        1600  瓦
        輸入功率（最大）
        1800  瓦
        操作音量
        82  分貝
        吸力 (最大)
        300  瓦
        吸力（最大）
        23  kPa

      • 可用性

        有效半徑範圍
        9  米
        便攜把手
        頂部和前端
        電線長度
        6  米
        喉管類型：
        2 件裝金屬伸縮管
        滾輪類型
        塑膠
        接駁喉管
        圓錐形

      • 設計

        顏色
        活力紅

      • 過濾

        塵袋類型
        持久效能的 S-Bag Classic
        集塵量：
        3  L
        排氣隔濾網
        Super Clean Air 隔濾網
        摩打濾網
        1 層泡棉隔濾網

      • 吸扒與配件

        內附配件
        窄縫吸嘴
        配件儲藏格
        隨附
        標準吸扒
        多用途吸扒

      • 持續性

        包裝
        超過 90% 可回收物料
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 重量與尺寸

        產品尺寸（長x寬x高）
        403 x 263 X 220  毫米
        產品重量
        4.3  千克

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