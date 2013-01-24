吸力更強*，清潔效果更好
全新 Philips PowerPro Compact 採用 PowerCyclone 4 颶風離塵技術及先進塵袋設計，清潔效能強勁。 查看各種好處
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吸力更強*，清潔效果更好
全新 Philips PowerPro Compact 採用 PowerCyclone 4 颶風離塵技術及先進塵袋設計，清潔效能強勁。 查看各種好處
PowerCyclone 4 颶風離麈技術可在吸塵同時將塵埃從空氣中分離，大大提高氣流及清潔效能。簡單進行以下步驟即可帶來卓越清潔表現：1) 有了直接順暢的進氣口，空氣可快速進入PowerCyclone。2) 弧形氣口可加快空氣上流進入渦旋艙，從而有效分離塵垢。
折叠 EPA 濾網設有大型過濾範圍，過濾表現極佳。結合渦旋式氣流，有效避免阻塞，為您提供更佳的持久過濾效果。
此款人體工學設計手柄方便使用，特長設計有助觸及更遠位置，讓您輕鬆清潔難以接觸的地方。
塵垢收集器的設計，可有效清除塵垢而不揚起大片灰塵。有了獨特的造形設計與滑順的表面，可有效收集塵垢，並讓塵垢均勻滑入集塵器中。
設計
效能
過濾
可用性
吸扒與配件
持續性
重量與尺寸