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PowerPro Compact

無塵袋吸塵機

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    PowerPro Compact 無塵袋吸塵機

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    吸力更強*，清潔效果更好

    全新 Philips PowerPro Compact 採用 PowerCyclone 4 颶風離塵技術及先進塵袋設計，清潔效能強勁。 查看各種好處

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    建議零售價: HK$998.00
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      技術規格

      • 設計

        顏色
        星空藍

      • 效能

        輸入功率（最大）
        1700  瓦
        輸入功率 (IEC)
        1400  瓦
        吸力 (最大)
        330  瓦
        吸力（最大）
        25  kPa
        氣流（最大）
        35  公升/秒
        聲音等級 (Lc IEC)
        84  分貝

      • 過濾

        集塵量：
        1.5  L
        排氣隔濾網
        海綿
        摩打濾網
        可洗式海綿進氣濾網

      • 可用性

        有效半徑範圍
        9  米
        電線長度
        6  米
        喉管類型：
        固定的 2 件裝金屬吸管
        便攜把手
        前方
        接駁喉管
        圓錐形
        滾輪類型
        塑膠

      • 吸扒與配件

        標準吸扒
        多用途吸扒
        內附配件
        • 窄縫吸嘴
        • 迷你吸嘴

      • 持續性

        包裝
        超過 90% 可回收物料
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 重量與尺寸

        產品重量
        4.5  千克
        產品尺寸（長x寬x高）
        406x285x238  毫米

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            • 吸力經國際標準 DIN EN 60312/11/2008 測試，並由外部測試機構 SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH 測試（Philips Consumer Lifestyle B.V.，2013 年 1 月）

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