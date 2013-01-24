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PowerPro Active

無塵袋吸塵機

FC8670/61
  • PowerCyclone 4 颶風離麈技術帶來高強度吸力 PowerCyclone 4 颶風離麈技術帶來高強度吸力 PowerCyclone 4 颶風離麈技術帶來高強度吸力
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    PowerPro Active 無塵袋吸塵機

    FC8670/61

    PowerCyclone 4 颶風離麈技術帶來高強度吸力

    此款新型 Philips PowerPro Active 無塵袋吸塵器清潔效能十分出色，PowerCyclone 颶風離麈技術及 Multi Clean 兩用吸扒的設計可最大化吸走灰塵。集塵器易於清理，不會揚起灰塵 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,448.00
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      技術規格

      • 效能

        氣流（最大）
        37  公升/秒
        輸入功率 (IEC)
        1800  瓦
        輸入功率（最大）
        2000  瓦
        操作音量
        80  分貝
        吸力 (最大)
        370  瓦
        吸力（最大）
        33  kPa

      • 可用性

        有效半徑範圍
        9  米
        便攜把手
        頂部和前端
        喉管類型：
        2 件裝金屬伸縮管
        滾輪類型
        橡膠
        接駁喉管
        ActiveLock
        電源控制
        機身電子控制

      • 設計

        顏色
        墨黑色

      • 過濾

        集塵量：
        1.7  L
        排氣隔濾網
        超微細濾網
        摩打濾網
        EPA 10 可水洗濾網

      • 吸扒與配件

        內附配件
        • 窄縫吸嘴
        • 綜合式毛刷
        配件儲藏格
        吸管夾上
        標準吸扒
        多用途吸扒

      • 持續性

        包裝
        超過 90% 可回收物料
        用戶手冊
        100% 可回收環保紙

      • 重量與尺寸

        產品尺寸（長x寬x高）
        473 x 304 x 301  毫米
        產品重量
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