PowerCyclone 4 颶風離麈技術帶來高強度吸力

此款新型 Philips PowerPro Active 無塵袋吸塵器清潔效能十分出色，PowerCyclone 颶風離麈技術及 Multi Clean 兩用吸扒的設計可最大化吸走灰塵。集塵器易於清理，不會揚起灰塵 查看各種好處