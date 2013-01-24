格內其他項目
- IFU / 用戶手冊
- 手機頸鍊
- 收藏袋
- 保用證
採用單顆和形狀不一的 Vitrail 亮燈 切割水晶，令時尚與簡約的理念優雅地融入到水晶光彩當中。全新的 Active Crystals USB 記憶棒為你帶來的不只是實用功能，更為你的資料共用賦予靈魂。
最強勁的功能、最閃耀的外形。全新 Active Crystals USB 記憶棒由抛光不鏽鋼材料製成，盡顯時尚與名貴設計。
將你的 Active Crystals USB 記憶棒串到精美頸鍊之上，作為一種時尚飾物戴於頸上。為保護你的 Active Crystals USB 記憶棒，隨附一個特別設計的收藏袋。
實用的 1GB 容量讓你可經由桌面電腦或筆記簿型電腦的 USB 埠儲存、交換和共用文件、音樂及相片這類大型檔案。
與電腦硬碟之間互相複製體積龐大的多媒體檔案時，高速數據傳輸速度可大大減少令人討厭的等待時間。
這一時尚珍寶可共用和儲存多達 250 首歌曲和 1000 張照片，是個人最理想且功能強勁的便攜式儲存裝置。無論是對於喜歡帶著子女照片於身邊的母親，還是隨身攜帶公司檔案的職業女性，都極為簡易、方便。
隨附可自動從 Active Crystals USB 記憶棒中執行的全面軟件套件，讓你可使用檔案同步和自動檔案壓縮這類實用功能。
由於密碼保護包括 256 位元的 AES 加密功能，只要一個密碼，其他人便無法在未經授權的情況下存取你的重要個人資料。
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