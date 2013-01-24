共用和儲存多達 250 首歌曲和 1000 張照片

這一時尚珍寶可共用和儲存多達 250 首歌曲和 1000 張照片，是個人最理想且功能強勁的便攜式儲存裝置。無論是對於喜歡帶著子女照片於身邊的母親，還是隨身攜帶公司檔案的職業女性，都極為簡易、方便。