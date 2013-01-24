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Swarovski

USB 記憶棒

FM01SW21/00
Swarovski
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  • 為你的資料賦予靈魂 為你的資料賦予靈魂 為你的資料賦予靈魂
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    Swarovski USB 記憶棒

    FM01SW21/00

    為你的資料賦予靈魂

    最強勁的功能。最閃耀的外形。從現在起，Philips 和 Swarovski 的完美組合為科技帶來全新樂趣。其名字便是 Active Crystals。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    Swarovski USB 記憶棒

    為你的資料賦予靈魂

    最強勁的功能。最閃耀的外形。從現在起，Philips 和 Swarovski 的完美組合為科技帶來全新樂趣。其名字便是 Active Crystals。 查看各種好處

    為你的資料賦予靈魂

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    Swarovski USB 記憶棒

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      為你的資料賦予靈魂

      適用於文件、照片及音樂

      • Heart Ware
      • Vitrail Light
      • 1GB

      完全不規則雕面水晶 Vitrail 亮燈

      採用單顆和形狀不一的 Vitrail 亮燈 切割水晶，令時尚與簡約的理念優雅地融入到水晶光彩當中。全新的 Active Crystals USB 記憶棒為你帶來的不只是實用功能，更為你的資料共用賦予靈魂。

      時尚寶石鑲嵌於抛光不鏽鋼機身中

      最強勁的功能、最閃耀的外形。全新 Active Crystals USB 記憶棒由抛光不鏽鋼材料製成，盡顯時尚與名貴設計。

      精美的頸鍊和收藏袋

      將你的 Active Crystals USB 記憶棒串到精美頸鍊之上，作為一種時尚飾物戴於頸上。為保護你的 Active Crystals USB 記憶棒，隨附一個特別設計的收藏袋。

      適用於大型數據檔案的 1GB 儲存容量

      實用的 1GB 容量讓你可經由桌面電腦或筆記簿型電腦的 USB 埠儲存、交換和共用文件、音樂及相片這類大型檔案。

      備有高速 USB 2.0 的快速數據傳輸

      與電腦硬碟之間互相複製體積龐大的多媒體檔案時，高速數據傳輸速度可大大減少令人討厭的等待時間。

      共用和儲存多達 250 首歌曲和 1000 張照片

      這一時尚珍寶可共用和儲存多達 250 首歌曲和 1000 張照片，是個人最理想且功能強勁的便攜式儲存裝置。無論是對於喜歡帶著子女照片於身邊的母親，還是隨身攜帶公司檔案的職業女性，都極為簡易、方便。

      隨附特別設計的易用軟件

      隨附可自動從 Active Crystals USB 記憶棒中執行的全面軟件套件，讓你可使用檔案同步和自動檔案壓縮這類實用功能。

      以密碼保護你的重要個人資料

      由於密碼保護包括 256 位元的 AES 加密功能，只要一個密碼，其他人便無法在未經授權的情況下存取你的重要個人資料。

      技術規格

      • 儲存媒體

        內置記憶體容量
        1  GB
        傳送速率
        最高讀取速度為 15MB/s；最高寫入速度為 3MB/s
        內置記憶體類型
        MLC NAND Flash

      • 連接

        USB
        USB 2.0 高速接口

      • 配件

        收藏袋
        手機頸鍊
        用戶手冊
        • 英文
        • 法文
        • 德文
        • 西班牙文
        • 葡萄牙文
        • 意大利文
        • 俄文
        • 繁體中文
        • 韓文
        • 日文
        保用證

      • 系統需求

        PC OS
        Windows Vista、XP、2000、ME、98SE；Mac OS 9.0 及更高版本；Linux 2.4.0 及更高版本
        USB
        閒置的 USB 連接埠

      • 其他

        保用
        2 年

      • 包裝資料

        包裝類型
        精美的首飾盒

      • 包裝尺寸

        高度
        9.6  厘米
        寬度
        9.6  厘米
        深度
        9.6  厘米
        淨重
        0.07  千克
        總重量
        0.37  千克
        淨機身重量
        0.3  千克
        深度
        3.8  吋
        總重量
        0.816  磅
        高度
        3.8  吋
        淨重
        0.154  磅
        淨機身重量
        0.661  磅
        寬度
        3.8  吋
        EAN
        87 12581 39418 9
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱

      • 外盒

        長度
        49.5  厘米
        寬度
        24  厘米
        高度
        27.6  厘米
        淨重
        1.12  千克
        總重量
        8.416  千克
        淨機身重量
        7.296  千克
        總重量
        18.554  磅
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        10.9  吋
        長度
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        淨重
        2.469  磅
        淨機身重量
        16.085  磅
        寬度
        9.4  吋
        EAN
        87 12581 39420 2
        產品包裝數目
        16

      • 內紙箱

        總重量
        4.638  磅
        總重量
        2.104  千克
        高度
        5.0  吋
        高度
        12.6  厘米
        長度
        23.9  厘米
        長度
        9.4  吋
        淨重
        0.617  磅
        淨重
        0.28  千克
        淨機身重量
        4.021  磅
        淨機身重量
        1.824  千克
        寬度
        9.0  吋
        寬度
        22.8  厘米
        EAN
        87 12581 39419 6
        產品包裝數目
        4

      包裝盒内容

      格內其他項目

      • IFU / 用戶手冊
      • 手機頸鍊
      • 收藏袋
      • 保用證

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