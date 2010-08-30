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USB 隨身碟

FM16FD35B/00
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    USB 隨身碟

    FM16FD35B/00

    使用簡便，隨插即用！

    簡單易用的隨插即用設備。彩色 Philips USB 快閃磁碟 Urban 版價格宜人，讓您日常存儲和共享檔案、相片與音樂更簡單。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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    瞬間交換文件！

    • 16GB
    • Urban 版 2.0

    USB 記憶手指採用多彩設計引領時尚

    挑選您的時尚色彩：淡黃、粉紅、深紫、淡綠、靛藍或淡黃，引導存儲和分享資料的日常工作，帶來無窮娛樂

    便於打開，外殼簡單易用

    外殼上的標記和突出物直觀引導您打開外殼和快速存取 USB 記憶手指，省去諸多麻煩。

    複製檔案時活動指示燈亮起

    LED 指示燈引人注目，表示磁碟已正確連接和工作，從/向其記憶體複製檔案時光線會加快閃動。

    適用於大型數據檔案的 16GB 儲存容量

    實用的 16GB 容量讓您可經由桌面電腦或筆記簿型電腦的 USB 連接埠交換、共用和儲存更大或更多的檔案。

    備有高速 USB 2.0 的快速數據傳輸

    與電腦硬碟機之間互相複製體積龐大的多媒體檔案時，高速資料傳輸速率可大大減少令人討厭的等待時間。

    以最適合皮夾存放的方式設計的功能

    這種造型的 USB 可輕鬆地放在皮夾內，讓您可隨身攜帶重要資料。

    保護蓋使用方便

    絕不會再丟失護蓋！產品設計過程中此保護蓋就已設計為一體化，因此將始終與 USB 記憶棒相連。要使用保護蓋，只需向後滑動護蓋，插入 USB 記憶棒即可運行。

    技術規格

    • 儲存媒體

      內置記憶體容量
      16  GB

    • 連接

      USB
      高速 USB 2.0

    • 系統需求

      PC OS
      Windows® XP 及更高；Mac OS 9.0 及更高；Linux 2.4.0 及更高

    • 其他

      保用
      2 年

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