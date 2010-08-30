USB 隨身碟 FM16FD35B/00
使用簡便，隨插即用！
簡單易用的隨插即用設備。彩色 Philips USB 快閃磁碟 Urban 版價格宜人，讓您日常存儲和共享檔案、相片與音樂更簡單。 查看各種好處
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簡單易用的隨插即用設備。彩色 Philips USB 快閃磁碟 Urban 版價格宜人，讓您日常存儲和共享檔案、相片與音樂更簡單。 查看各種好處
USB 記憶手指採用多彩設計引領時尚
挑選您的時尚色彩：淡黃、粉紅、深紫、淡綠、靛藍或淡黃，引導存儲和分享資料的日常工作，帶來無窮娛樂
便於打開，外殼簡單易用
外殼上的標記和突出物直觀引導您打開外殼和快速存取 USB 記憶手指，省去諸多麻煩。
複製檔案時活動指示燈亮起
LED 指示燈引人注目，表示磁碟已正確連接和工作，從/向其記憶體複製檔案時光線會加快閃動。
適用於大型數據檔案的 16GB 儲存容量
實用的 16GB 容量讓您可經由桌面電腦或筆記簿型電腦的 USB 連接埠交換、共用和儲存更大或更多的檔案。
備有高速 USB 2.0 的快速數據傳輸
與電腦硬碟機之間互相複製體積龐大的多媒體檔案時，高速資料傳輸速率可大大減少令人討厭的等待時間。
以最適合皮夾存放的方式設計的功能
這種造型的 USB 可輕鬆地放在皮夾內，讓您可隨身攜帶重要資料。
保護蓋使用方便
絕不會再丟失護蓋！產品設計過程中此保護蓋就已設計為一體化，因此將始終與 USB 記憶棒相連。要使用保護蓋，只需向後滑動護蓋，插入 USB 記憶棒即可運行。
技術規格
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儲存媒體
- 內置記憶體容量
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16
GB
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連接
- USB
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高速 USB 2.0
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系統需求
- PC OS
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Windows® XP 及更高；Mac OS 9.0 及更高；Linux 2.4.0 及更高
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其他
- 保用
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2 年
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