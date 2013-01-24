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Nano Protect 濾網

FY1410/30
1 獎項
  • 智能淨化 智能淨化 智能淨化
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    Nano Protect 濾網

    FY1410/30
    1 獎項

    智能淨化

    NanoProtect HEPA 系列 3 濾網，可有效隔除 99.97% 0.3µm 的微粒，包括一般致敏原、塵埃、污染物、細菌及部分病毒。24 個月的使用壽命能提供長效持久效能。 查看各種好處

    建議零售價: HK$258.00

    Nano Protect 濾網

    智能淨化

    NanoProtect HEPA 系列 3 濾網，可有效隔除 99.97% 0.3µm 的微粒，包括一般致敏原、塵埃、污染物、細菌及部分病毒。24 個月的使用壽命能提供長效持久效能。 查看各種好處

    智能淨化

    NanoProtect HEPA 系列 3 濾網，可有效隔除 99.97% 0.3µm 的微粒，包括一般致敏原、塵埃、污染物、細菌及部分病毒。24 個月的使用壽命能提供長效持久效能。 查看各種好處

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    Nano Protect 濾網

    智能淨化

    NanoProtect HEPA 系列 3 濾網，可有效隔除 99.97% 0.3µm 的微粒，包括一般致敏原、塵埃、污染物、細菌及部分病毒。24 個月的使用壽命能提供長效持久效能。 查看各種好處

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      過濾效能長達 24 個月

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      Philips NanoProtect HEPA 系列 3 濾網，設有 111 個經改良的摺疊式濾層。此濾層總面積可覆蓋約 1.6 平方米，以確保可使用長達 24 個月。

      能有效去除 99.97% 微粒

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      Philips NanoProtect HEPA 系列 3 濾網以優質物料製成，能有效隔除 99.97%* 細至 0.3 微米（一般在空氣中存在的致敏原、有害粒子、細菌* 和病毒* 的體積）的微粒。結構堅固和穩定的高級濾網，可確保高效過濾所有空氣。

      技術規格

      • 原產地

        製造地：
        中國

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