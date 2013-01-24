能有效去除 99.97% 微粒

Philips NanoProtect HEPA 系列 3 濾網以優質物料製成，能有效隔除 99.97%* 細至 0.3 微米（一般在空氣中存在的致敏原、有害粒子、細菌* 和病毒* 的體積）的微粒。結構堅固和穩定的高級濾網，可確保高效過濾所有空氣。