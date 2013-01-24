時刻呼吸更健康的空氣
這款 HEPA 及活性碳組合濾網可有效吸附小至 0.003 微米的有害粒子，包括 PM2.5、致敏原、細菌及病毒。其獨特的納米吸孔能吸收並鎖住甲醛、總揮發性有機化合物以及異味。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
時刻呼吸更健康的空氣
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時刻呼吸更健康的空氣
這款 HEPA 及活性碳組合濾網可有效吸附小至 0.003 微米的有害粒子，包括 PM2.5、致敏原、細菌及病毒。其獨特的納米吸孔能吸收並鎖住甲醛、總揮發性有機化合物以及異味。
經歐洲過敏研究中心機構 (Ecarf) 證實能有效清除花粉、灰塵、塵蟎和寵物皮屑等致敏原
經 Airmid 證實能有效過濾 99.9% 細菌及病毒，例如 H1N1。
複合 HEPA 和活性碳濾網令安裝過程更簡便。
活性碳濾網的表面面積相當於 24 個足球場。
HEPA 濾網採用 Philips VitaShield 技術，由超微細無紡布料製造，表面面積為 2.4 平方米，效能更穩定持久。
效能
重量與尺寸
更換
原產地