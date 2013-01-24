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Series 3

Nano Protect 濾網

FY2180/30
  • 時刻呼吸更健康的空氣 時刻呼吸更健康的空氣 時刻呼吸更健康的空氣
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    Series 3 Nano Protect 濾網

    FY2180/30

    時刻呼吸更健康的空氣

    這款 HEPA 及活性碳組合濾網可有效吸附小至 0.003 微米的有害粒子，包括 PM2.5、致敏原、細菌及病毒。其獨特的納米吸孔能吸收並鎖住甲醛、總揮發性有機化合物以及異味。

    建議零售價: HK$458.00

    Series 3 Nano Protect 濾網

    時刻呼吸更健康的空氣

    這款 HEPA 及活性碳組合濾網可有效吸附小至 0.003 微米的有害粒子，包括 PM2.5、致敏原、細菌及病毒。其獨特的納米吸孔能吸收並鎖住甲醛、總揮發性有機化合物以及異味。

    時刻呼吸更健康的空氣

    這款 HEPA 及活性碳組合濾網可有效吸附小至 0.003 微米的有害粒子，包括 PM2.5、致敏原、細菌及病毒。其獨特的納米吸孔能吸收並鎖住甲醛、總揮發性有機化合物以及異味。

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    Series 3 Nano Protect 濾網

    時刻呼吸更健康的空氣

    這款 HEPA 及活性碳組合濾網可有效吸附小至 0.003 微米的有害粒子，包括 PM2.5、致敏原、細菌及病毒。其獨特的納米吸孔能吸收並鎖住甲醛、總揮發性有機化合物以及異味。

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      過濾致敏原，例如花粉、灰塵、寵物毛髮

      經歐洲過敏研究中心機構 (Ecarf) 證實能有效清除花粉、灰塵、塵蟎和寵物皮屑等致敏原

      過濾 99.9% 細菌及病毒 (H1N1)

      經 Airmid 證實能有效過濾 99.9% 細菌及病毒，例如 H1N1。

      整合式設計，輕鬆安裝濾網

      複合 HEPA 和活性碳濾網令安裝過程更簡便。

      吸收並阻隔甲醛、總揮發性有機化合物和異味

      活性碳濾網的表面面積相當於 24 個足球場。

      有效去除 0.003 微米粒子（800 倍 < PM2.5）

      HEPA 濾網採用 Philips VitaShield 技術，由超微細無紡布料製造，表面面積為 2.4 平方米，效能更穩定持久。

      技術規格

      • 效能

        過濾細菌
        過濾甲醛
        過濾 PM2.5
        過濾甲苯
        過濾病毒

      • 重量與尺寸

        產品重量
        1.1  千克
        重量 (含包裝)
        1.3  千克
        產品尺寸（長 x 闊 x 高）
        228*288*286
        包裝尺寸（長 x 闊 x 高）
        325*325*500  毫米

      • 更換

        複合濾網
        適用於空氣清新機 2000(i) 系列

      • 原產地

        製造地：
        中國

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